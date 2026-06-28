Mekies: "Bu sezon ilk kez yarış kazanabilecek tempoya sahiptik"

Spielberg'deki hafta sonunda güncellenmiş RB22 ile güçlü bir performans sergileyen Red Bull, Max Verstappen ile zafere oldukça yaklaştı ve pazar günkü yarışta ikincilik elde etti.

Takım patronu Laurent Mekies, Milton Keynes fabrikasında yürütülen çalışmaların karşılığını almaya başladıklarını belirtti.

Mekies, hafta sonunun en iyi verici yönünün saf hız olduğunu ifade etti: "Bence en tatmin edici unsur yarış temposuydu."

"Bu sezon ilk kez galibiyet için yeterince yakın, hatta kazanabilecek seviyede bir performansa sahip olduğumuzu hissettik. Bu yüzden Milton Keynes'teki herkesi tebrik etmek gerekiyor."

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Joe Klamar / Getty Images

"Birkaç yarış içerisinde bir saniyeden fazla performans farkını kapatabilmek çok sık görülen bir durum değil."

"Bu açıdan bakıldığında ortaya konulan çalışma gerçekten çok etkileyici."

"Ancak sezon hâlâ çok uzun."

"Daha fazlasına ihtiyaç duyacağımızı biliyoruz çünkü rakiplerimizin de güncelleme getirmeye devam edeceğini biliyoruz."