Formula 1 Sao Paulo GP

Mekies: "Brezilya'da yarışların ne kadar öngörülemez olduğunu biliyoruz"

Racing Bulls Takım Patronu Laurent Mekies, Sao Paulo'daki zorlu seansın ardından Verstappen'in cezasını ve Hadjar'ın performansını değerlendirdi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 8 Kas 2026 13:00

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Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal

Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

Brezilya Grand Prix sıralama turlarının ardından açıklamalarda bulunan Laurent Mekies, gece boyunca araçta yaptıkları güncellemelerin 3. antrenman seansında Max Verstappen'in performansına olumlu yansıdığını belirtti.

Motor değişikliği nedeniyle grid cezası alan Verstappen için ıslak zemin şartlarında gereksiz risk almadan veri toplamaya odaklandıklarını vurgulayan Mekies, cezaların ardından 5. sırayı alan Isack Hadjar'ın pozisyonundan memnun olduklarını belirtti.

Sıralama turlarının ardından basına konuşan Mekies, lunları söyledi: "Burada, Sao Paulo'da perde arkasında yoğun bir çalışmanın yürütüldüğü çok hareketli bir gün geçirdik.”

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Takım gece boyunca birden fazla değişiklik yaptı ve antrenman seansında Max’in aracındaki performans sorunlarında odaklandık. Güç ünitesi değişikliği ve bunun sonucunda gelen grid cezası nedeniyle, özellikle de ıslak zemin koşullarında sıralama turlarının Max için farklı bir yaklaşım gerektireceğini biliyorduk. Odak noktamız, bu zorlu şartlarda gereksiz risklerden kaçınırken araç ve pist hakkında olabildiğince çok şey öğrenmekti.”

“Isack, uygulanan çeşitli cezaların ardından 5. sıraya yükseldi, bu da yarış için ona sağlam bir başlangıç pozisyonu veriyor. Hâlâ yapılması gereken işler var ancak nerede durduğumuzu ve neleri geliştirmemiz gerektiğini artık daha net anlıyoruz.”

“Yarış, özellikle arkalardan başlayacak Max için zorlu olacak, ancak Brezilya'da yarışların ne kadar öngörülemez olabileceğini hepimiz biliyoruz.”

“Kendimize odaklanmaya devam edecek, her fırsatı en iyi şekilde değerlendirecek ve hem Max hem de Isack'e öne tırmanmaları için mümkün olan en iyi şansı vereceğiz."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

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