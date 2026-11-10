Formula 1 Sao Paulo GP
Mekies: "Brezilya'da saf hız anlamında McLaren bizden daha iyiydi"
Red Bull takım patronu Laurent Mekies, Max Verstappen'in motor cezası sebebiyle galibiyeti kaçırdığı şeklindeki yorumlara hak vermiyor.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 10 Kas 2026 16:30
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Laurent Mekies, Red Bull Racing
Fotoğraf: Angela Weiss / AFP via Getty Images
Max Verstappen, Brezilya'da 21. sıradan ikinci sıraya yükselerek etkileyici bir geri dönüşe imza attı. Hollandalı pilot böylece Interlagos'ta üst üste üçüncü yılda da geriden gelerek podyuma çıkmayı başardı.
Bu performansın ardından, motor cezası olmasaydı Verstappen'in Lando Norris'i mağlup edip edemeyeceği sorusu gündeme geldi.
Red Bull takım patronu Laurent Mekies, Norris ve McLaren'ın yarış koşullarında gridin en hızlısı olduğunu kabul etti. Ancak Red Bull'un ne kadar daha rekabetçi olabileceğinden emin olmadığını söyledi.
Mekies, "Öncelikle Lando'yu ve McLaren'ı tebrik ederim. Yarış genelinde bizden biraz daha hızlı olduklarını düşünüyorum. İkinci sıradan start alsaydık bile Lando'nun saf hız anlamında bizden biraz daha hızlı olduğunu düşünüyorum."
"Elbette ikinci sıradan başlamak farklı bir hikâye olurdu. Çünkü ilk turlarda risk almanız gereken anlar var ve Max bu konuda inanılmaz. Ancak Brezilya'da onların bizden biraz daha hızlı olduğunu düşünüyorum."
"Bu lastik aşınmasıyla mı yoksa doğrudan hızla mı ilgili bilmiyorum. Çünkü Max'in kuru zemin lastiklerine geçtikten sonra aracın dengesiyle ilgili oldukça fazla şikâyette bulunduğunu duymuşsunuzdur."
"O noktadan itibaren, yarışın en sonunda yeniden geçiş lastiklerine döndüğümüzde bile aracın dengesinden hiç memnun değildi."
"Bu nedenle orada ne yaşandığını, bunun ne kadar zaman kaybettirdiğini ve McLaren ile mücadele etmeye yetip yetmeyeceğini analiz etmemiz gerekiyor." dedi.
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- Motorsport.com Ekibi
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