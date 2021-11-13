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Formula 1 / Brezilya GP Haberler

Mekies: "Bizim için kötü bir sıralama turları değildi"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari'den Laurent Mekies, Brezilya GP sıralama turlarında elde ettikleri sonuçtan memnun olduğunu dile getirdi.

Mekies: "Bizim için kötü bir sıralama turları değildi"

Ferrari pilotları Carlos Sainz ve Charles Leclerc, son yarışlardaki pozitif ivmeyi, Brezilya GP sıralama turlarına da taşıdılar.

Sainz, sıralama turlarını Gasly'nin hemen ardında altıncı bitirirken, Leclerc yedinci sırada yer aldı ve böylelikle Ferrari, iki McLaren'ı da geçmiş oldu.

Laurent Mekies, performansları hakkında şöyle dedi: "Sezonu son kısmındaki hedefimize, ulaşmamıza yardımcı olma açısından kötü bir sıralama turları değildi. Bu hedef hepinizin bildiği üzere şampiyona üçüncülüğü."

"Bugün her iki aracımızın da şampiyonadaki en yakın rakiplerimizin önüne geçmeyi başarmış olması önemliydi. Elbette AlphaTauri'den Gasly'nin önüne geçmek de güzel olurdu fakat Meksika'da olduğu gibi bu pistte de çok rekabetçi olacaklarını biliyorduk."

"Her zaman olduğu gibi en iyi iki takım arkasındaki mücadele çok yakın ve birkaç sıra kaybetmek veya kazanmak için küçük bir zaman yetiyor. Bugün Charles ile birlikte ilk bölümde fazladan bir set yumuşak lastik kullanmak zorunda kaldık. Bunun bedelini de, son bölümde sadece bir set yumuşak lastiğimizin olmasıyla ödedik. Farklar çok küçük olduğunda bunun gibi ayrıntılar fark yaratabiliyor."

Mekies son olarak şunları ekledi: "Son olarak, tüm ekibi son iki gündeki çalışmaları için tebrik etmek istiyorum. Genellikle iki gün süren kurulum ve hazırlık işini sadece 14 saate sığdırmak kolay değildi. Fakat herkes iyi organize olmuş ve kararlı şekilde üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Bu, bugün her şeyin normal bir günmüş gibi sorunsuz gittiği anlamına geliyordu."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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