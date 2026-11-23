Formula 1 Las Vegas GP

Mekies: “Biz araçtaki sorunu gideremedik ama Max uyum sağlamayı başardı”

Red Bull Takım Patronu Laurent Mekies, RB22'deki çözülemeyen direksiyon hissiyatı ve tutarsızlık sorunlarına rağmen Max Verstappen'in duruma adapte olabildiğini söyledi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 23 Kas 2026 10:20

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Max Verstappen, Red Bull Racing, Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal

Fotoğraf: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

Las Vegas Grand Prix'sinde pol pozisyonundan başlayarak 50 turun 34'ünü lider geçen ve hava koridorunun büyük avantaj sağladığı mücadeleden galibiyetle ayrılan Max Verstappen, yarış boyunca aracındaki kronlik bir sorunla da boğuştu.

Brezilya Grand Prix'sinden bu yana devam eden problemin aracın dengesinden ziyade direksiyondan gelen hissiyatla ilgili olduğunu belirten dört kez dünya şampiyonu Verstappen, tehlikeli bir durum yaratmasa da bu sorunun virajlara agresif girmesini zorlaştırdığını ifade etti.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Takımın hafta sonu boyunca bu problemi gideremediğini açıkça dile getiren Red Bull Takım Patronu Laurent Mekies, Verstappen'in soğukkanlılığı, savunmaları ve pit duvarıyla kurduğu iletişim sayesinde bu açığı kendi yeteneğiyle kapattığını söyledi: "Aracın karakteristiğinden kesinlikle memnun değil ve bunu bu hafta sonu çözemeyeceğimizi de hepimiz biliyorduk.”

“Biz araçtaki sorunu gideremedik ama Max bu duruma uyum sağlamayı başardı ve galibiyete ulaştı."

Yarışın ilerleyen turlarında RB22'nin arka tarafının daha öngörülemez hale gelmesi ve performans kaybetmesi konusunda Verstappen'e hak veren Mekies, takımın Madrid hafta sonunda belirli bir ilerleme kaydetmesine rağmen kalıcı çözüm için zamana ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Basit gibi gözüken fakat karmaşık yapıdaki bu sorunun mevcut araçta tam olarak çözülemeyeceğini kabul eden Red Bull patronu, problemin sezonun kalan yarışlarında ve hatta 2027 sezonunda da Verstappen'i etkilemeye devam edebileceği uyarısında bulundu.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

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