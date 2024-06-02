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Formula 1

Mekies: "Bazı yarışlarda zorlansa da Ricciardo'da gelişim görüyoruz"

RB patronu Laurent Mekies, Daniel Ricciardo'nun 2024'te puan kazanmakta zorlansa da takıma büyük bir katkısı olduğunu söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Mekies, Ricciardo ile ilk kez 2012 yılında, Avustralyalı Red Bull'a, Mekies de FIA'ya geçmeden önce çalışmıştı.

Şimdi yeniden bir araya geldiklerinde, Fransız takım patronu Ricciardo'nun takımın gelişimi için ne kadar önemli olduğunu anlattı.

PlanetF1.com'a verdiği demeçte Mekies,"Yuki ve Daniel'in bir arada olması bu takım için büyük bir şans." 

"Özellikle Daniel, takımın nereye gitmesi gerektiği ve boşlukların belirlenmesine yardımcı olma konusunda deneyimiyle büyük ölçüde yardımcı oluyor."

"Bu yüzden onun takıma katkısı çok büyük oldu. Yani ilk birkaç yarışta performansın rahatsız edici bir seviyede olsa bile takıma büyük bir değer katmaya devam ediyor."

"Evet, başlangıçta aracın kendisine tam güven vermeyen bazı özelliklerinden dolayı sıkıntı yaşadı. Bu sadece Daniel'e özgü değil."

"Her yıl, belirli bir araca çok iyi uyan veya belirli özelliklere biraz daha duyarlı bir sürüş stiliyle gelen bir pilotunuz olduğunu görüyorsunuz. Bu yüzden onunla, ekibiyle ve geliştirme ekibiyle birlikte bu durumu düzeltmek için çok sıkı çalışıyoruz." dedi.

Ricciardo'nun bu yıl yaşadığı sorunlara rağmen Mekies, pilotunun bu konuda bir ilerleme kaydettiğini söyledi.

"Siz tamamını göremeseniz de biz büyük ölçüde ilerleme görüyoruz."

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