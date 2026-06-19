Mekies: “Avusturya’ya getireceğimiz güncellemeler tek başına yeterli olmayacak”

2026 sezonunun ilk yedi yarışının ardından Red Bull, performans sıralamasında Mercedes, Ferrari ve McLaren’in arkasına yer alıyor. Öte yandan arkasındaki orta grup ile arasında rahat bir fark var.

Max Verstappen, RB22’nin performansını özellikle dur-kalk yapısına sahip, hızlanma ve sert frenlemenin kritik olduğu pistlerde yukarı taşımayı başardı. Bu durum Hollandalı pilotun Kanada ve Monako'da lider takımlarla benzer tempolar yakalamasını sağlarken, daha geleneksel bir yapıda olan Barcelona-Katalonya pistinde ön sıradaki rakiplerle arası açıldı.

Verstappen de Barselona'nın ardından Red Bull'un dördüncü sıraya sıkışıp kaldığını ve yeni parçalar gelmediği sürece durumun değişmeyeceğini açıkça vurgulamıştı.

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Gelecek hafta sonu düzenlenecek Avusturya GP'si öncesinde yabancı basına konuşan Red Bull Takım Patronu Laurent Mekies, Milton Keynes'teki yoğun geliştirme sürecine dair şu açıklamaları yaptı: "Sezonun genel resmi, kimin hangi güncellemeyi getirdiğine bağlı olarak değişen bu performans dalgalanmalarından ibaret.”

“Ferrari büyük bir adım attı. Açıkçası bizim bir sonraki büyük paketimiz Avusturya'da olacak, fakat bir paket, ancak piste getirdiği gerçek tur zamanı kadar iyidir.”

“Milton Keynes'teki herkes bu geliştirmeler üzerinde çok sıkı çalışıyor, fakat Avusturya’ya getireceğimiz güncellemeler tek başına yeterli olmayacak."

Max Verstappen, Red Bull Racing, Laurent Mekies, Red Bull Racing Takım Patronu Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

"Daha başka adımlara da ihtiyacımız olduğunu biliyoruz, Önemli olan Japonya Grand Prix'sinden sonra yakaladığımız farkı kapatma eğilimini sürdürmek."

“Yaklaşmaya devam etmeliyiz, böylece artık dört ondalıktan değil, umuyorum ki çok daha azından bahsediyor oluruz."