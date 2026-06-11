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Formula 1 Monako GP

Mekies: "Antonelli'nin Monako'daki temposu herkesi şaşırttı"

Red Bull takım patronu Laurent Mekies, Monako Grand Prix'sinde Mercedes'in temposuna karşı Max Verstappen'in mücadele edip edemeyeceğini hiçbir zaman bilemeyeceklerini söyledi.

Owen Bellwood Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Kimi Antonelli, Monako Grand Prix'sine damga vurarak üst üste beşinci galibiyetini elde ederken, Red Bull takım patronu Laurent Mekies genç pilotun ortaya koyduğu etkileyici performansın birçok kişiyi şaşırttığını kabul etti.

Mercedes'in genç yıldızı, prenslikte gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonunu alarak Red Bull pilotu Max Verstappen'i geride bırakmıştı. Ancak Hollandalı pilot, pazar günü yarışın başlangıcında yaşadığı güç ünitesi problemi nedeniyle yarış dışı kaldı. Bunun ardından Antonelli liderlikte herhangi bir ciddi baskıyla karşılaşmadı ve üst üste beşinci galibiyetine rahat bir şekilde ulaştı.

Antonelli'nin performansı hakkında konuşan Mekies, "Kimi adeta ortadan kayboldu." 

"Onu tebrik etmek gerekiyor. Bence burada, henüz ikinci sezonunda olmasına rağmen bu kadar hızlı olması hepimizi şaşırttı."

"Sıralama turlarında gösterdiği performansın tek seferlik sihirli bir tur olmadığını, gerçekten çok güçlü bir yarış temposuna sahip olduğunu kanıtladı."

"Max'in bu tempoya karşı koyup koyamayacağını ise artık hiçbir zaman bilemeyeceğiz."

Verstappen, cumartesi günü Monako sokaklarında oldukça güçlü bir performans sergilemişti. Mekies, takımın cumartesi günü Verstappen için 'en ideal ayarı' bulduğunu ancak yarış başlamadan hemen önce ortaya çıkan güç ünitesi sorunu nedeniyle bunun pazar gününe taşınamadığını söyledi.

Mekies, "Kesinlikle, Max'in sıralama turlarındaki performansı çok etkileyiciydi. Sadece tek bir turdan bahsetmiyorum; Q2'deki temposu ve Q3'teki iki denemesi gerçekten çok güçlüydü." 

"Max'i araçta rahat hissettirmeyi başardığınız her anda o ekstra 'Max etkisini' elde ediyorsunuz. Bu yüzden yarışta neler yapabileceğini görmeyi isterdim." 

"Yarışa kadar gerçekten çok iyi bir hafta sonu geçiriyorduk." dedi.

Max Verstappen lined up in second behind Kimi Antonelli on Sunday

Fotoğraf: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

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