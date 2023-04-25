Mekies, AlphaTauri'ye mi geçiyor?
İtalyan basınına göre Ferrari'de ayrılık rüzgarı devam ediyor; Yakında Laurent Mekies de Ferrari'den ayrılarak AlphaTauri'ye geçecek.
İtalyan basınına göre Laurent Mekies'in Ferrari macerası artık sona geliyor ve yakında takımdan ayrılabilir.
Mekies'in yeni durağı görünüşe bakılırsa AlphaTauri olacak. uzun vadede takım patronu Franz Tost'un yerini alacağına yönelik de spekülasyonlar var.
Bu takım Mekies için yabancı değil çünkü kariyerinin başında bu takımla çalışmıştı fakat o dönem takımın adı Minardi'ydi.
2005 yılından itibaren Toro Rosso olarak adlandırılan takım, 2020 yılında AlphaTauri olarak yeniden isimlendirildi.
Mekies'in Ferrari'deki koltuğu geçen yılın sonundan bu yana sallantıdaydı fakat Frederic Vasseur, onu takımda kalmaya ikna etti.
Mekies'in ayrılık kararı almasında Ferrari başkanı John Elkann ve CEO'su Benedetto Vigna'nın Binotto'nun ayrılığı sonrası kendisini takıma liderlik etme konusunda güvenmemesi büyük rol oynamış gibi görünüyor.
Mekies, eğer taraflar anlaşabilirse bu sezonun sonlarında ya da 2024'te AlphaTauri'ye geçebilir.
67 yaşında Franz Tost'un uzun vadede takımın başında kalması beklenmediği için, böyle bir anlaşma iki taraf adına da mantıklı olabilir.
Melbourne kazası, Alpine'in Bakü F1 güncellemesini geciktirmeyecek
Resmi: F1 yeni 'Sprint Shootout' kurallarını açıkladı
Son Haberler
Russell: "Hamilton'ın takım arkadaşım olması beni kurtardı"
Russell: "Hamilton'ın takım arkadaşım olması beni kurtardı" Russell: "Hamilton'ın takım arkadaşım olması beni kurtardı"
Vowles: "Mercedes'te geleceğimi net bir şekilde göremedim"
Vowles: "Mercedes'te geleceğimi net bir şekilde göremedim" Vowles: "Mercedes'te geleceğimi net bir şekilde göremedim"
Perez: "Red Bull, Ricciardo'ya sahip olduğu için çok şanslı"
Perez: "Red Bull, Ricciardo'ya sahip olduğu için çok şanslı" Perez: "Red Bull, Ricciardo'ya sahip olduğu için çok şanslı"
Neden herkes McLaren'in yeniden yapılandırmasının bir parçası olmak istiyor?
Neden herkes McLaren'in yeniden yapılandırmasının bir parçası olmak istiyor? Neden herkes McLaren'in yeniden yapılandırmasının bir parçası olmak istiyor?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.