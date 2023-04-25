Mekies, AlphaTauri'ye mi geçiyor?

İtalyan basınına göre Laurent Mekies'in Ferrari macerası artık sona geliyor ve yakında takımdan ayrılabilir.

Mekies'in yeni durağı görünüşe bakılırsa AlphaTauri olacak. uzun vadede takım patronu Franz Tost'un yerini alacağına yönelik de spekülasyonlar var.

Bu takım Mekies için yabancı değil çünkü kariyerinin başında bu takımla çalışmıştı fakat o dönem takımın adı Minardi'ydi.

2005 yılından itibaren Toro Rosso olarak adlandırılan takım, 2020 yılında AlphaTauri olarak yeniden isimlendirildi.

Mekies'in Ferrari'deki koltuğu geçen yılın sonundan bu yana sallantıdaydı fakat Frederic Vasseur, onu takımda kalmaya ikna etti.

Mekies'in ayrılık kararı almasında Ferrari başkanı John Elkann ve CEO'su Benedetto Vigna'nın Binotto'nun ayrılığı sonrası kendisini takıma liderlik etme konusunda güvenmemesi büyük rol oynamış gibi görünüyor.

Mekies, eğer taraflar anlaşabilirse bu sezonun sonlarında ya da 2024'te AlphaTauri'ye geçebilir.

67 yaşında Franz Tost'un uzun vadede takımın başında kalması beklenmediği için, böyle bir anlaşma iki taraf adına da mantıklı olabilir.