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Formula 1 Avusturya GP

Mekies, ADUO kararı hakkında: “Ortada Red Bull için büyük bir risk var"

Laurent Mekies, ADUO değerlendirmesinde en iyi içten yanmalı motora sahip takım olmanın, kendilerini büyük bir dezavantaj ve riskle karşı karşıya bıraktığını açıkladı.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Laurent Mekies, Team Principal, Red Bull Racing

Laurent Mekies, Team Principal, Red Bull Racing

Fotoğraf: Max Slovencik / Getty Images

FIA’nın yeni teknik kurallarla üreticiler arasında uzun süreli bir güç dengesizliği oluşmasını engellemek amacıyla bu yıl devreye soktuğu ADUO (Ek Geliştirme ve Güncelleme Fırsatları) sistemi, Red Bull cephesinde beklenmedik bir kriz yarattı. Sezonun ilk yarışlarından elde edilen verileri inceleyen FIA, Red Bull’un griddeki en güçlü motor performansına sahip olduğuna karar verdi.

Bu kararın ardından Red Bull'un bu yıl motorunda herhangi bir güncelleme yapması yasaklandı. Ancak ADUO sistemi yalnızca güç ünitesinin içten yanmalı motor kısmına odaklandığı için, diğer üreticilerin motor dışındaki bileşenleri geliştirmeye devam edebileceği, bunun da Red Bull'u geride bırakabileceği endişesi doğdu.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

Medyaya açıklamalarda bulunan Red Bull Takım Patronu Laurent Mekies, bu tehlikeye dikkat çekerek şu ifadeleri kaydetti: "Red Bull için orada büyük bir risk var, bu yüzden bu riski dile getirmekte tamamen haklısınız.” 

“Resmin doğru çizilmesi, sadece Red Bull için değil genel olarak bu spor için hayati önem taşıyor; riskin temel nedenlerinden biri bu.” 

“Kararlarını netleştirmek adına zaman ayırdıkları için FIA'ya tekrar teşekkür ediyoruz. Gerektiğinden biraz daha fazla zaman alsa bile doğru sonuca ulaşmak her zmaan çok daha önemlidir."

Kararın ardından FIA ile veri paylaşımına ve görüşmelere devam ettiklerini belirten Mekies, sözlerini şöyle tamamladı: "O günden beri FIA ile son derece yapıcı görüşmeler gerçekleştiriyoruz.” 

Laurent Mekies, Red Bull Racing Takım Patronu

Laurent Mekies, Red Bull Racing Takım Patronu

Fotoğraf: Clive Mason / Getty Images

“Bir inceleme yapıyorlar, doğru ve eksiksiz bir tabloya ulaştıklarından emin olmak için mümkün olduğunca çok veri paylaşıyoruz.” 

“Çünkü belirttiğiniz gibi, biz bu kararın sonucuna dair farklı düşünmekle kalmıyoruz, aynı zamanda bu durumun bu yıl ve gelecek yıl üzerinde çok büyük sonuçları olacağını da biliyoruz.” 

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