Mekies: "2023'e geldiğimizde bütün araçlar neredeyse aynı olacaklar"

2021 sezonunda F1 tarihinde ilk kez finansal regülasyonlar uygulanmaya başlandı ve takımlara bütçe sınırlaması konuldu.

Takımların harcamaları arasındaki boşluğu kapayarak daha eşit bir grid oluşturmak ve daha sürdürülebilir bir spor yaratmak adına getirilen bütçe sınırlaması, 2021 ile birlikte ilk sezonunu geride bırakmış oldu.

Bu sezon takımların harcamak için 145 milyon dolarları bulunuyordu. 2022 sezonunda ise bu meblağ 140 milyon dolara inecek.

2022 sezonunda büyük kural değişiklikleri yaşanacak olsa da takımlar eskisi kadar aktif bir şekilde güncelleme getiremeyecekler. En azından bütçe sınırlaması buna izin vermeyecek.

Ferrari'nin sportif direktörü Mekies de bütçe sınırlamasının 2022 sezonu üzerindeki etkisi hakkında konuştu.

Mekies, "2022 sezonunda gelişim için daha az para mevcut olacak çünkü toplam bütçemiz azaldı. 2021 sezonuna kıyasla daha çok güncelleme göreceğiz ancak 2018 ve 2019 sezonlarına kıyasla daha az güncelleme gelecek."

"Geçtiğimiz sezon pilotlarımızı limitte olmaları için teşvik etmiştik. Çünkü iki pilot arasındaki rekabet bizi ileri taşımaya yardımcı oluyordu. Ayrıca, 2021 sezonunda aracın gelişimine daha az odaklanıldı yani bu alana daha az para harcadık."

"Böylelikle yaşanan kazalarla daha iyi baş edebildik ancak 2022 farklı olacak. Araç gelişimi çalışmaları için elimizdeki tüm paraya ihtiyacımız var."

Charles Leclerc, Ferrari, crashes out of FP2 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

2022 sezonuyla beraber F1'de yeni bir çağ başlayacak ve bu yeni dönemde en büyük beklentilerin olduğu takımlardan biri de elbette Ferrari.

İtalyan ekibin 2022 projesi "674" hakkında birçok bilgi öne sürülüyor ve taraftarlar, son şampiyonluğuna 2008 sezonunda uzanan Ferrari'nin yeniden şahlanmasını bekliyorlar.

Mekies ise henüz bir referans noktaları olmadığından temkinli konuştu.

İtalyan mühendis, "Diğer takımlara kıyasla nerede olduğumuz konusunda hiçbir fikrimiz yok. Bu regülasyonlarda bir referans noktası yok."

"Projenin ilk dönemlerinde 2022 araçlarında yaşanan zaman kaybı çok büyüktü. Sonrasında mevcut araçlara kıyasla kaybedilen zamanın çoğunu geri kazandık. Ancak kimse bunun yeterli olup olmayacağını bilmiyor."

"Aracı Barselona'da piste koyup, rüzgar tüneli ile simülasyonun bize söylediklerini yapmasını umacağız." dedi.

Mekies'e göre, bir takım gelecek sezon iyi bir araç yapamasa bile gelecek sezonlarda regülasyonların katı yapısı sayesinde rekabetçi olabilir.

"Araçların piste çıkmasından altı hafta sonra takımlar arasındaki farklar azalacak ve 2023 sezonuna geldiğimizde bütün araçlar neredeyse aynı olacaklar. Yeni regülasyonlarda uygulanabilecek şeyler, günümüzdekilere göre çok daha basitler."

"Araçları sürmek daha zor olacak ve pilotlara adapte olmaları konusunda güvenmemiz gerekecek. Charles ve Carlos'la birlikte biz hazırız."

Charles Leclerc, Ferrari SF21, battles with Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images