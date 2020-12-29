Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Mekies: "2021 lastikleri herkes için 'kafa karıştırıcı' durumlar yaratacak"

paylaşım
yorumlar
Mekies: "2021 lastikleri herkes için 'kafa karıştırıcı' durumlar yaratacak"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Erwin Jaeggi
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Ferrari sportif direktörü Laurent Mekies, 2021 sezonunda Pirelli'nin kullanacağı yeni lastik türlerinin Formula 1 takımlarında "kafa karıştırıcı" durumlar yaratacağını düşündüğünü söyledi.

Önceden, üçüncü kez üst üste aynı lastikleri kullanma planı yapılmasının ardından Pirelli, 2020 sezonu boyunca çok fazla yüksek profilli lastik patlaması yaşanması ile beraber yeni prototip lastikler geliştirdi.

Pirelli'nin, daha dirençli ama biraz daha yavaş olan ve aracın yol tutuşunda büyük bir etkisi olan yeni lastik türleri, Bahreyn'de test edildiklerinde sürücüler tarafından iyi geri dönüşler almadı, Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel ise şu anki lastik türlerini tercih ettiler. 

Mercedes takım patronu Toto Wolff'ün yaptığı, yete basma kuvvetleri ile mücadele etmek ve yeni lastik patlamalarını engellemek açısından yeni lastiklerin gerekli olduğu hakkında yapılan eleştiri ise F1 sürücülerinin Pirelli'ye destek vermesine neden oldu.

Ferrari direktörü Mekies, takımların lastiklerin iyi bir şekilde performans verip veremeyeceği konusunda endişe etmemesi gerektiği düşüncesinde Wolff'e katıldığını, ancak yeni lastik türlerini doğru kullanmanın baş ağrısı yaratacağını söyledi.

Mekies açıklamalarında şunları söyledi: "Bu lastiklerin, prototip lastiklerin, daha iyi bir güvenlik tedbiri için yapıldığını biliyoruz."

"Hepimiz güvenlik istiyoruz, hepimiz lastik güvenliği hakkında endişelenmediğimiz bir durumda sonuna kadar zorlamak istiyoruz ve bence Pirelli de bunu yaptı."

"Evet, daha az yol tutuş olacak, daha az yol tutuşu sevmeyiz, ancak eğer güvenlik açısından bunu feda etmemiz gerekecekse o zaman bizim için bir sorun yok."

"Bu lastiklerle olan karmaşık durum ise yol tutuşunun az olmasının yanında aynı zamanda virajlar arasında bir denge kaybı yaşanıyor olması. Bu sebeple de kış ayı boyunca herkes için, en iyisinin nasıl bulunacağı konusunda kafa karıştırıcı durumlar ortaya çıkacak."

Sürücüler, Bahreyn'deki testlerin ardından Pirelli'nin prototip lastik hamurlarının önden kayma yarattığını ve aşırı ısınma sorunlarını çözmüş gibi durmadığını söylemişlerdi.

Bu da, çoğunluğunun bu seneden transfer edilecek olan 2021 araçlarının yeni lastiklere göre modifiye edilmesinin, yeni sezonda iyi bir başlangıç yapıp yapmamakta büyük bir etkisi olacağını göstermekte.

"Ve sürücülerimizi bu konuda nasıl destekliyeceği hâlâ bir muamma, ki bu da gelecek sene en azından kısa vadede, gridde yeni bir sıralama parametrisi oluşturması konusunda oldukça iyi bir şey olacaktır."

 
Schumacher'in kayak kazasının üzerinden yedi yıl geçti

Önceki haber

Schumacher'in kayak kazasının üzerinden yedi yıl geçti
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Filip Cleeren

Çok Okunanlar Bugün

Marko: "Perez, Verstappen'den en fazla 0.2 saniye yavaş olabilir"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Perez, Verstappen'den en fazla 0.2 saniye yavaş olabilir"

Red Bull, Ferrari sürücü akademisine katılmadan önce Perez'le testler yapmış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, Ferrari sürücü akademisine katılmadan önce Perez'le testler yapmış

2020 F1 sezonu değerlendirmesi
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

2020 F1 sezonu değerlendirmesi

Hamilton: "Bu sene öne çıkan performansım Türkiye'deki yarıştı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Bu sene öne çıkan performansım Türkiye'deki yarıştı"

Schumacher'in kayak kazasının üzerinden yedi yıl geçti
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher'in kayak kazasının üzerinden yedi yıl geçti

Vettel: "Formula 1 önemsizlik içinde kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Formula 1 önemsizlik içinde kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya"

Sainz: "Ferrari, pilotları 'tüketen' bir takım değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Ferrari, pilotları 'tüketen' bir takım değil"

Mercedes, 2021 testi için Abu Dhabi GP performansından feragat mı etti?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Mercedes, 2021 testi için Abu Dhabi GP performansından feragat mı etti?

Son Haberler

Mekies: "2021 lastikleri herkes için 'kafa karıştırıcı' durumlar yaratacak"
F1 Formula 1 / Son dakika

Mekies: "2021 lastikleri herkes için 'kafa karıştırıcı' durumlar yaratacak"

Schumacher'in kayak kazasının üzerinden yedi yıl geçti
F1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher'in kayak kazasının üzerinden yedi yıl geçti

Red Bull, Ferrari sürücü akademisine katılmadan önce Perez'le testler yapmış
F1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, Ferrari sürücü akademisine katılmadan önce Perez'le testler yapmış

Hamilton: "Bu sene öne çıkan performansım Türkiye'deki yarıştı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Bu sene öne çıkan performansım Türkiye'deki yarıştı"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

2020 F1 sezonu değerlendirmesi

3s
2
Formula 1

Hamilton: "Bu sene öne çıkan performansım Türkiye'deki yarıştı"

1s
3
Formula 1

Marko: "Perez, Verstappen'den en fazla 0.2 saniye yavaş olabilir"

4s
4
Formula 1

Red Bull, Ferrari sürücü akademisine katılmadan önce Perez'le testler yapmış

1s
5
Formula 1

Vettel: "Leclerc bir sonraki yarışı düşünüyordu, bense gelecek yılı"

1g

Son Haberler

Mekies: "2021 lastikleri herkes için 'kafa karıştırıcı' durumlar yaratacak"
F1

Mekies: "2021 lastikleri herkes için 'kafa karıştırıcı' durumlar yaratacak"

Schumacher'in kayak kazasının üzerinden yedi yıl geçti
F1

Schumacher'in kayak kazasının üzerinden yedi yıl geçti

Red Bull, Ferrari sürücü akademisine katılmadan önce Perez'le testler yapmış
F1

Red Bull, Ferrari sürücü akademisine katılmadan önce Perez'le testler yapmış

Hamilton: "Bu sene öne çıkan performansım Türkiye'deki yarıştı"
F1

Hamilton: "Bu sene öne çıkan performansım Türkiye'deki yarıştı"

Vettel: "Formula 1 önemsizlik içinde kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya"
F1

Vettel: "Formula 1 önemsizlik içinde kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya"

Son Videolar

McLaren dominance in F1: Senna and Prost 01:35
Formula 1
24 Ara 2020

McLaren dominance in F1: Senna and Prost

Abu Dhabi’s young driver F1 test 01:54
Formula 1
18 Ara 2020

Abu Dhabi’s young driver F1 test

Abu Dhabi GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
13 Ara 2020

Abu Dhabi GP grid pozisyonları

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit 02:25
Formula 1
10 Ara 2020

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar 04:48
Formula 1
9 Ara 2020

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.