Mekies: "2021 lastikleri herkes için 'kafa karıştırıcı' durumlar yaratacak"

Önceden, üçüncü kez üst üste aynı lastikleri kullanma planı yapılmasının ardından Pirelli, 2020 sezonu boyunca çok fazla yüksek profilli lastik patlaması yaşanması ile beraber yeni prototip lastikler geliştirdi.

Pirelli'nin, daha dirençli ama biraz daha yavaş olan ve aracın yol tutuşunda büyük bir etkisi olan yeni lastik türleri, Bahreyn'de test edildiklerinde sürücüler tarafından iyi geri dönüşler almadı, Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel ise şu anki lastik türlerini tercih ettiler.

Mercedes takım patronu Toto Wolff'ün yaptığı, yete basma kuvvetleri ile mücadele etmek ve yeni lastik patlamalarını engellemek açısından yeni lastiklerin gerekli olduğu hakkında yapılan eleştiri ise F1 sürücülerinin Pirelli'ye destek vermesine neden oldu.

Ferrari direktörü Mekies, takımların lastiklerin iyi bir şekilde performans verip veremeyeceği konusunda endişe etmemesi gerektiği düşüncesinde Wolff'e katıldığını, ancak yeni lastik türlerini doğru kullanmanın baş ağrısı yaratacağını söyledi.

Mekies açıklamalarında şunları söyledi: "Bu lastiklerin, prototip lastiklerin, daha iyi bir güvenlik tedbiri için yapıldığını biliyoruz."

"Hepimiz güvenlik istiyoruz, hepimiz lastik güvenliği hakkında endişelenmediğimiz bir durumda sonuna kadar zorlamak istiyoruz ve bence Pirelli de bunu yaptı."

"Evet, daha az yol tutuş olacak, daha az yol tutuşu sevmeyiz, ancak eğer güvenlik açısından bunu feda etmemiz gerekecekse o zaman bizim için bir sorun yok."

"Bu lastiklerle olan karmaşık durum ise yol tutuşunun az olmasının yanında aynı zamanda virajlar arasında bir denge kaybı yaşanıyor olması. Bu sebeple de kış ayı boyunca herkes için, en iyisinin nasıl bulunacağı konusunda kafa karıştırıcı durumlar ortaya çıkacak."

Sürücüler, Bahreyn'deki testlerin ardından Pirelli'nin prototip lastik hamurlarının önden kayma yarattığını ve aşırı ısınma sorunlarını çözmüş gibi durmadığını söylemişlerdi.

Bu da, çoğunluğunun bu seneden transfer edilecek olan 2021 araçlarının yeni lastiklere göre modifiye edilmesinin, yeni sezonda iyi bir başlangıç yapıp yapmamakta büyük bir etkisi olacağını göstermekte.

"Ve sürücülerimizi bu konuda nasıl destekliyeceği hâlâ bir muamma, ki bu da gelecek sene en azından kısa vadede, gridde yeni bir sıralama parametrisi oluşturması konusunda oldukça iyi bir şey olacaktır."