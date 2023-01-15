McNish: "Yönetmelik değişiklikleri nedeniyle 2026 sezonu spora giriş için ideal"

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Ağustos ayının sonunda 2026 sezonundan itibaren F1'e giriş yapacağını duyuran Audi, Ekim ayında ise Sauber ile ortaklık kurulacağını duyurdu.

Audi'nin spora katılacağı sezondan itibaren devreye girecek yeni motor kuralları, elektrik gücüne ve sürdürülebilir yakıtlara odaklanacak. Aynı sene araç kurallarında da birtakım değişikliklere gidilecek.

Audi motor sporları koordinasyon direktörü olarak göreve başlayan McNish, tüm bu sebeplerden ötürü 2026 sezonunun Audi'nin girişi için "iyi bir zaman" olduğunu düşünüyor.

Autosport/Motorsport.com'a konuşan McNish, "Her zaman tüm yıldızların aynı hizaya geldiği bir nokta vardır. Açıkçası, teknik düzenlemelerin ve F1'e girişimizin bulunduğu nokta da bu."

"Temel yönetmelik değişiklikleri nedeniyle 2026 sezonu hazırlıklar için iyi bir ortam sağlıyor, bu kesinlikle heyecan verici."

"Takımdaki herkes bu konuda heyecanlı, ancak ilk yarışımıza kadar yapmamız gereken çok şey var." dedi.

Showcar with Audi F1 launch livery Fotoğraf: Audi

An itibariyle Audi, Almanya'nın Neuburg kentindeki tesislerini F1 projesini de kapsayacak şekilde genişletiyor; bu kapsamda Aralık ayında güç ünitesinin geliştirilmesi için test tezgahlarına ev sahipliği yapacak 3.000 metrekarelik yeni bir binanın temeli de atıldı.

Audi'nin şu anki odak noktasının güç ünitesi gelişiminin ilk aşamaları olduğunu söyleyen McNish, Sauber ile olan bağlarının üç yıl daha resmi olarak başlamayacağını, ancak F1 projesi hakkında şimdiden artan bir heyecan duygusu olduğunu söyledi.

McNish, "Çalışan sayımız sürekli artıyor, bu oldukça ilginç ve heyecan verici. Her gün yeni bir kişi ve yeni bir yüzle ilgili bir e-postalar geliyor ve herkes size ne yaptıklarını anlatıyor."

"Projenin arkasında gerçek bir ivme olduğunu söyleyebilirsiniz, bu gerçekten olumlu. Yeni bir projeye atılıyoruz, başlangıçtan itibaren adım adım ilerleyeceğiz."

"Hiç şüphesiz ki oldukça iyi bir noktadayız, bence şu anda herkes gülümsüyor." dedi.