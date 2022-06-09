McNish, Verstappen'in zihniyetinin 2022'de değiştiğini düşünüyor

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Le Mans şampiyonu ve eski Formula 1 pilotu McNish, Verstappen'in 2022'deki yarışlarına daha dikkatli yaklaştığını düşünüyor.

McNish, Monako GP'nin ardından F1 Nation podcast'ine katıldı ve Natalie Pinkham ile birlikte, Verstappen'in annesi Sophie Kumpen ile kısa bir sohbet etti.

Kendisi de muhteşem bir karting sürücüsü olan Kumpen, Verstappen'in 2021'de ilk dünya şampiyonluğunu almasının, ailesi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Kumpen, "Bir anne olarak çok gurur duyuyorsunuz."

"Dünya şampiyonu olmak bizim için uzun bir yoldu ve aile olarak çok şey feda ettik. Bir pilot olarak alabileceğiniz en büyük başarı bu." dedi.

Kumpen, Verstappen'in mücadeleci ruhunu kendi tarafından aldığını söyleyerek şaka yaptı ve McNish, bunun doğuştan mı yoksa yetiştirilmeden mi kaynaklandığını sorguladı.

Kumpen ve Jos Verstappen'in yetiştirme tarzının ve motor sporları geçmişinin, genç Hollandalı'nın böyle bir rakip olmasında rol oynadığı biliniyor.

McNish, "Ya hem doğuştan geliyorsa hem de yetiştirilme tarzı buysa?"

"O zaman oldukça dinamik bir ikili olur. Max'ın çok iyi bir DNA'ya sahip olduğu kesin."

"Sadece doğuştan gelen bir his ve yetenek değil aynı zamanda annesinden ve babasından gelen oldukça güçlü bir kararlılık olduğunu da söyleyebilirim." dedi.

Podium: Race winner Sergio Perez, Red Bull Racing, second place Carlos Sainz, Ferrari, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing , third place Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Erik Junius

Fakat McNish, Monako'nun, Verstappen'in yarışa olan yaklaşımının 2022'de değiştiğini gösterdiğini söyledi.

Son dünya şampiyonu, üçüncü olmaktan memnundu ve takım arkadaşı Sergio Perez için mutluydu.

McNish, "Max'ın, önceki gibi son bir geçiş yapmak adına atak yapmayan biri olduğunu gördüm."

"'Bu hafta sonu kazanmak için belki de yeterince hızlı değilim.' diyen ve uzun vadeli düşünen birini gördüm." dedi.

Verstappen'in yaklaşımındaki değişikliği neyin etkilemiş olabileceği sorulan McNish, ilk şampiyonluğunu kazanmanın daha sakin bir kafayla yarışmasını sağladığını düşünüyor.

McNish, "Bir dünya şampiyonluğu kazanmış olan ve zaten bunun cebinde olduğunu bilen biri olduğu için olabilir. Yani bunu kanıtlamak için o küçük şeyi alması gerekmiyordur."

"Herkese değil ama kendine kanıtlamak için. Bir sürücü olarak kendi açımdan, bunun diğer herkes kadar kendime kanıtlamakla alakalı olduğunu biliyorum."

"Sonuçta aynaya baktığında, asıl rakibini arkasında gördü."

"Lider olan isim takım arkadaşıydı. Bu yüzden korunaklı bir konumdaydı. Her koşulda iyi bir pozisyondaydı çünkü Charles Leclerc'in önündeydi." dedi.