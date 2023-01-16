McNish: "Seidl'ın Sauber'e gelişiyle Audi'nin hiçbir ilgisi yok"

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McLaren takım patronu Andreas Seidl, Ocak 2019'dan bu yana McLaren takım patronuydu ancak geçen yılın sonunda Frederic Vasseur'ün Ferrari'ye geçişiyle başlayan sürecin ardından Sauber Grubu'na katıldı.

Seidl, burada Sauber'in CEO'su olacak ve takımın gelişiminden sorumlu olacak. İlginç şekilde Seidl, Audi'nin 2026'da Sauber'le F1'e gireceğini açıklamasından sonra böyle bir hamle yaptı. Seidl'ın Volkswagen Grubu'ndaki geçmişi göz önüne alındığında, bu geçişi Alman üreticiyle çalışmak adına yaptığı düşünülüyor.

Fakat Audi'nin yarış programı koordinatörü Alan McNish, 2026 yılında Formula 1'e girmeyi planlayan Alman şirketin Seidl'in Sauber'e geçmesiyle hiçbir ilgisi olmadığını söyledi.

McNish, "Anlaşılır şekilde Vasseur, Alfa Romeo'dan Ferrari'ye geçtiği için Sauber'de bir şeylerin değişmesi gerekiyordu."

"Bu onun için çok büyük bir değişiklik. Frédéric ART takımının başında olduğu dönemde birçok sürücünün kariyerinde rol oynadı."

"Şimdi Sauber onun yerine Andreas'ı getirdi ama bu Alfa Romeo ve Sauber'i ilgilendiren bir şey. Şu anda Audi ve programımızla hiçbir ilgisi yok."

"Motor üzerinde çalışıyoruz, güç ünitelerinin gelişiminde rol alacak bir şirket kuruyoruz, gerekli altyapıyı oluşturuyoruz, gerekli teknolojik temeli hazırlıyoruz."

"2026'da motorun elektrik kısmının rolü önemli ölçüde artacak ve buna ek olarak, biyoyakıtlara geçiş de yaklaşacak. Tüm bunlar kilit rol oynayacak."

"Oldukça heyecan verici bir dönemden geçtiğimizi söyleyebilirim. Formula 1'e girme kararı Audi için çok önemliydi."

"F1 harika bir yerde ve pandemi düşünüldüğünde motor sporları genel olarak kötü bir noktada değil." dedi.