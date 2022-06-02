McNish: "Perez'in performansı, Red Bull'un başını ağrıtacak"

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Geçen yıl Red Bull'a katılan Sergio Perez, bu yıl takımla ikinci yılını geçiriyor ve şimdiye kadar gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Meksikalı sürücü, son altı yarışın tamamını ilk altıda tamamladı ve bunların dördünde ilk ikideydi.

Monako GP'ye üçüncü başlayıp kariyerinin üçüncü zaferini alan Perez, şampiyonada puanını 110'a çıkardı ve artık Max Verstappen ile arasında 15 puan var.

Bu, Red Bull için ciddi bir problem olabilir çünkü şampiyonada Ferrari pilotlarıyla çekişiyorlar ve iki pilot birbirinden puanlar alabilir. Hal böyle olunca bu durum Ferrari'ye yarayabilir.

Eski F1 pilotu Alan McNish de tam olarak bundan ötürü Red Bull için kolay bir durum olmadığını düşünüyor ancak bunun "tatlı" bir problem olduğunu da ekliyor.

McNish, "Sergio'nun harika bir yarış çıkardığını düşünüyorum." "Şimdi şampiyona liderinden sadece 15 puan uzakta. Bu elbette, Christian Horner için baş ağrısına neden olacak. Fakat bence tatlı bir sorun ve eminim birçok takım patronu bu konumda olmayı hayal ederdi." "Sergio, Monako'da tüm hafta sonu boyunca Max Verstappen'den daha hızlıydı. Tüm seanslarda daha iyiydi, ki bu son derece nadir olan bir şeydir." "Hızı 'ikinci pilot' statüsüne uymuyordu ve takım lideri olarak hareket ediyordu." "Ferrari'ye karşı mücadelede iki güçlü sürücüye sahip olmaları Red Bull için çok iyi." dedi.