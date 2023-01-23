McNish: "F1 pilotları kontrol edilmeli ve yönlendirilmeli"
Eski Toyota pilotu ve Audi motor sporları koordinasyon direktörü Allan McNish'e göre F1 pilotları kontrol edilmeli ve yönlendirilmeli.
Son yıllarda, Sebastian Vettel F1'de pilotların güvenliği konusundaki tartışmalara ve Lewis Hamilton ile birlikte spor içindeki toplumsal ve çevresel tartışmalara öncülük etti.
Vettel'in geçtiğimiz sezon sonunda emekliye ayrılmasıyla birlikte, F1 gelişmeye devam ederken bu alanda büyük bir boşluğun doldurulması gerekiyor.
F1'deki üçüncü yılında olan George Russell, Grand Prix Sürücüler Birliği yöneticisi olarak Vettel'e katıldı.
Birliğin başkanlığını eski F1 pilotu Alex Wurz yürütüyor ve McNish, Avusturyalı pilotun rolünün önemini vurguluyor.
Autosport International'a konuşan McNish, "Griddeki pilotların artık çok genç olduklarını düşünüyorum. Sadece Fernando [Alonso] 'yaşlı' olarak adlandırılabilir."
"George muhtemelen yaşından büyük biri için iyi bir örnek. Lewis [Hamilton] hastayken Mercedes koltuğuna oturduğu Bahreyn'deki ilk yarışındaki bunu anlayabilirsiniz."
"Bu açıdan, bence o kesinlikle sadece sürüşten daha geniş bir bakış açısına sahip biri."
"Ancak Grand Prix Sürücüler Birliği'nde benim de vatandaşım olan Alex Wurz var. Alex onların başkanı ve onları hizada tutma konusunda son derece başarılı."
"Açık olan bir şey var ki, pilotların kontrol edilmesi ve yönlendirilmesi gerekiyor. Bu nedenle Alex gibi birinin liderlik yapmasına, Sebastian [Vettel] gibi seslere ya da George gibi genç neslin bu işe güvenilirlik katmasına ihtiyacınız var." dedi.
Starting grid
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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