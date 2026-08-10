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Formula 1

McNish Audi’nin geleceğini inşa ediyor: Genç pilotların 'ikinci babası'

Audi’nin gelişim programının başındaki isim Allan McNish, genç yetenekler tarafından cana yakın ve rahat bir kişilik olarak değelendirildi.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Allan McNish, Racing Director, Audi F1 Team

Allan McNish, Racing Director, Audi F1 Team

Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

2026 sezonuyla Formula 1’e dahil olan Audi, genç sürücü programını Allan McNish liderliğinde büyütmeye devam ediyor. Eski F1 pilotu ve takımın yarış direktörü McNish, F3’te yarışan Freddie Slater ve F1 Academy sürücüsü Emma Felbermayr’a yol gösteriyor.

Sadece tur zamanlarına değil, sürücülerin fiziksel, zihinsel ve medya gelişimlerine de odaklanan proje, gençlerin hata yapmasına ve gelişmesine alan tanıyan yapısıyla dikkat çekiyor.

Allan McNish, Audi F1 Team

Allan McNish, Audi F1 Team

Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Genç yeteneklerin üzerindeki baskıyı yönetmenin önemine değinen Allan McNish, Audi’nin genç F1 pilotu Gabriel Bortoleto’yu örnek göstererek şu ifadeleri kullandı: "Genç bir pilotun omuzlarına bir yetişkinin tecrübesini hemen yükleyemezsiniz.” 

“Ancak doğru hataları yapmaları için onlara destek olabilirsiniz, çünkü herkes hata yapar. Ben de hata yapıyorum, Nico veya Gabi de yapıyor.” 

“Önemli olan bu hatalarla nasıl baş çıktığınızdır. Bu süreç bir nevi uzun bir üniversite eğitimi gibi."

Programdaki sürücülerden Freddie Slater, McNish ile çalışmanın kariyerine kattıklarını anlatırken samimi bir benzetmede bulundu: "Allan, Audi’de konuştuğum ilk kişiydi ve benim için her zaman ikinci bir baba figürü gibi oldu.” 

“Motor sporlarının nasıl işlediğini ve nasıl düşünmem gerektiğini anlamama yardımcı oluyor çünkü kendisi de bu yollardan geçti. Yarış sonrası onun gibi tecrübeli biriyle oturup konuşabilmek benim için son derece değerli."

Emma Felbermayr, Rodin Motorsport, Allan McNish, Audi F1 Team

Emma Felbermayr, Rodin Motorsport, Allan McNish, Audi F1 Team

Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

F1 Academy sürücüsü Emma Felbermayr da McNish’in yaklaşımını değerlendirerek; "Onunla iletişim kurmak çok kolay. İşimizi yaparken eğlenebilmek ve neşemizi kaybetmemek de onun sayesinde çok daha rahat oluyor. Gerçek bir baba figürü gibi davranıyor."dedi.

Sürücülerin kendisini "ikinci baba" olarak tanımlamasını tebessümle karşılayan McNish, ailelerin verdiği büyük emeğe saygı duyduğunu ifade etti: "Çocuklarının arkasında duran harika aileleri var.” 

“Kendi anne ve babamın beni çocukken yarışlara götürmek için saatlerce direksiyon salladığını çok iyi hatırlıyorum. Ailelerin gösterdiği bu özveriyi görünce, bizim de sadece performansa odaklanmanın ötesinde ahlaki bir sorumluluğumuz oluyor.” 

“Projedeki herkes bu işi profesyonel bir görevden ziyade hassas bir yumurtayı korur gibi sahiplenerek yapıyor. Umarım bu gençler geleceğin yıldızları olur.”

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