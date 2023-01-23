McNish: "Alonso, inanılmaz bir zekaya sahip"
Allan McNish, iyi ve büyük pilotları ayıran şeylerin zamanla değiştiğine inanıyor, ancak Fernando Alonso'nun 'PR' radyo mesajlarını İspanyol pilotun 'zekasının' kanıtı olarak gösterdi.
Alonso, uzun zamandır takım radyosunda ve röportajlarda verdiği iğneleyici mesajlarıyla biliniyor, son olarak geçen sezonki zayıf dayanıklılık performansı sebebiyle Alpine'i eleştirmişti.
McNish Autosport International'da, 1989 yılında McLaren için yaptığı bir testi hatırlattı ve günümüzde takımlar ve pilotlar için mevcut veri miktarındaki büyük farklılıkları açıkladı.
Ancak önceki yıllardaki bilgi eksikliği, daha yüksek 'zihinsel kapasiteye' sahip pilotları ayırt etmeyi kolaylaştırmış olsa da, eski Formula 1 pilotu McNish, Alonso'nun 'sahip olduğu bir özelliğin' hâlâ iyi ve büyük pilotlar arasında fark yaratabileceğini düşünüyor.
Alonso'nun mücadele içerisindeyken bile kamuoyuna vermek istediği mesajları iletme becerisi bu noktada ön plana çıkıyor.
McNish bu konuda bir örnek verdi: "Diğer araçtaki kişi Ayrton Senna'ydı ve testin sonunda, -ki bu Honda ile Dünya Şampiyonluğunu kazanan takımdı- bir hız grafiği çıkardılar. Bu, aracın virajdan ne kadar hızlı geçtiğini, gaz ve fren grafiğini de gösteriyordu."
"Sonra, Ayrton için de hız grafiğini çıkardılar ve ikisini bir araya getirip farkları gördüler."
"Yani çok basitti ve pilotun o zaman farklı bir becerisi vardı. 65 turda lastiğin ve aracın performansını aklında tutması gerekiyordu."
Fernando Alonso, Aston Martin
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
"Uzun bir stint atıyor ya da başka bir şey yapıyor olsak bile, her zaman pit board'ı baz alırdım. Turları saydıklarından emin olurdum ve sonra 'Tamam, 20. tur, şu oldu, şu viraj' derdim ve bunu kafama kazırdım."
"Daha sonra bunu mühendislere anlatırdım ve onlar da tüm bu farklı şeyleri not ederlerdi, sonra bunları bir araya getirmeye çalışırlardı. Böylece etkin bir şekilde veri kaydedici olurdunuz. Tek fark, bazen beynimize 'kaydetmemiz' gereken veriler bize çok fazla gelirdi!"
"Ama şimdi durum tamamen farklı, dünya böyle bir yer. Yine de ben, tüm bunlarla başa çıkabilecek bir kapasiteye sahip olan pilotun başka şeylerle de başa çıkabileceğine inanıyorum, örneğin yarış stratejileri."
"Tıpkı Fernando gibi. O, bir virajı beşinci vites ile dışarıdan dönen biriyle tekerlek tekerleğe giderken, takım radyosunda tamamen PR amaçlı bu net yorumları yapabiliyor ve bunun nedeni ekstra bir zekaya ve kapasiteye sahip olması."
"Yani bana göre, ellerinizi, ayaklarınızı ve beyninizi kullanma şekliniz değişti; ancak bunu yapabilmek için hâlâ bu becerilere ihtiyacınız var." dedi.
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