McLaren, Avustralya'da Piastri üzerindeki "gereksiz baskıyı" almak istiyor
McLaren takım patronu Andrea Stella, Avustralya'da kariyerinde ilk kez kendi evinde yarışacak Oscar Piastri üzerindeki baskının azalmasını istiyor.
Formula 1'e yeni başlayan Oscar Piastri için sezonun ilk iki yarışı pek de istediği gibi geçmedi.
Bahreyn'de teknik sorunlar nedeniyle bitiş çizgisine ulaşamayan Piastri, Suudi Arabistan'daki sıralama turlarında son bölüme kalmayı başardı fakat pazar günü ilk turda temas yaşayarak geriye düştü.
Geride kalan iki yarışta ilk puanlarını alamayan 21 yaşındaki Avustralyalı pilot, Melbourne'de kariyerinde ilk kez kendi ülkesinde yarışacak.
McLaren takım patronu Andrea Stella, Melbourne'de Piastri'ye olan ilginin çok yüksek olacağının farkında. Bundan ötürü üzerindeki baskıyı mümkün olduğunca hafifletmek istiyor.
Stella, "Oscar gerçekten çok sakin bir çocuk."
"Bence (Melbourne'de) gereksiz her şeyi savuşturabilecek nitelikte."
"Oscar'ın yarışa odaklandığından, seanstan seansa ilerlemeye devam ettiğinden ve bunu son derece yüksek bir tempoda yaptığından emin olmamız gerekecek." dedi.
Yarışla ilgili beklentilerini de yorumlayan Stella, "Albert Park'taki pistten, asfaltın özelliklerinden, tutunma seviyesinden, virajlardaki hızlardan bahsedecek olursak, bunların Bahreyn'den çok Cidde'yi anımsatacağına inanıyorum."
"Bu nedenle, önümüzdeki yarış kendimizi tekrar sıralama turlarında son bölüme kalabileceğimiz ve yarışta puan için mücadele edeceğimiz gerçeğine hazırlıyoruz." dedi.
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, arrive in Parc Ferme
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
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