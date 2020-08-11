Racing Point konusu, McLaren'la Mercedes'in arasını açmadı

Racing Point, Mercedes'e ait arka fren kanalı tasarımını kullandığı gerekçesiyle 15 puan silme ve 400.000 Euro para cezası almıştı.

Buna karşı Racing Point, Mercedes'in 2019 fren kanalının çok yakın kopyası olan tasarımı kullanmaya devam edebilecek. Bu karar, rakip takımlar tarafından memnuniyetle karşılanmadı ve McLaren'ın da içerisinde yer aldığı 4 takım - Ferrari, Renault, Williams - karara itiraz etti.

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, Racing Point'in yanlış bir şey yapmadığını ve takımların temyize gitmemesi için bazı görüşmeler yapacağını söylemişti.

Seidl, Racing Point'e karşı tutumlarının Mercedes'le ters düşmelerine neden olsa da bunun ilişkilerini olumsuz etkilemeyeceğini söyledi.

Seidl, "Mercedes'le aramızda kesinlikle bir husumet olmayacak."

"Toto, Mercedes ve Brixworth'teki ekiple gelecek seneye hazırlanırken harika bir ilişkimiz var."

"Ve sonuç olarak bizim davamız Mercedes'le değil, Racing Point'le." dedi.

McLaren'ın kendisi Racing Point aracını protesto etmese de, takımın Mercedes'in 2019 aracını kopyalamasını eleştirmekten kaçınmamıştı.

Seidl, daha önceki açıklamalarında F1'in kopyalama şampiyonası olmasından endişe duyduklarını, Racing Point konusunda verilecek kararın gelecek seneler için belirleyici olacağını söylemişti.

Racing Point'in sahibi Lawrence Stroll, 70. Yıl Dönümü GP öncesinde kendisi için nadir olan açıklamalardan birisini yaptı diğer takımların kendilerine çamur attıklarını, masum olduklarını kanıtlamak için her şeyi yapacaklarını söylemişti.

Stroll'ün açıklamaları için Seidl, yasal sürecin devam ediyor olması nedeniyle cevap veremeyeceğini söyledi.

Seidl, "Bu yorumlara cevap vermek istemiyorum. Yasal bir sürecin parçasıyız. Bu yüzden daha fazla yorum yapmak istemiyorum."

"Aynı zamanda bu davaya çok fazla enerji harcamamamız da önemli."

"McLaren olarak daha fazla rekabetçi olmak için neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Takımla birlikte buna odaklanmış durumdayız." dedi.