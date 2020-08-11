Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
FP1:
2 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
FP1:
16 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
FP1:
23 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
30 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
44 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
58 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
72 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
80 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
27 Kas
FP1:
107 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Racing Point konusu, McLaren'la Mercedes'in arasını açmadı

paylaşım
yorumlar
Racing Point konusu, McLaren'la Mercedes'in arasını açmadı
Ekleyen:
11 Ağu 2020 09:49

McLaren'ın takım patronu Andreas Seidl, Racing Point'in fren kanallarıyla ilgili yaptıkları itiraz nedeniyle gelecek seneden itibaren motor tedarikçileri olacak Mercedes'le aralarının bozulmayacağını söyledi.

Racing Point, Mercedes'e ait arka fren kanalı tasarımını kullandığı gerekçesiyle 15 puan silme ve 400.000 Euro para cezası almıştı.

Buna karşı Racing Point, Mercedes'in 2019 fren kanalının çok yakın kopyası olan tasarımı kullanmaya devam edebilecek. Bu karar, rakip takımlar tarafından memnuniyetle karşılanmadı ve McLaren'ın da içerisinde yer aldığı 4 takım - Ferrari, Renault, Williams - karara itiraz etti.

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, Racing Point'in yanlış bir şey yapmadığını ve takımların temyize gitmemesi için bazı görüşmeler yapacağını söylemişti.

Seidl, Racing Point'e karşı tutumlarının Mercedes'le ters düşmelerine neden olsa da bunun ilişkilerini olumsuz etkilemeyeceğini söyledi.

 

Seidl, "Mercedes'le aramızda kesinlikle bir husumet olmayacak."

"Toto, Mercedes ve Brixworth'teki ekiple gelecek seneye hazırlanırken harika bir ilişkimiz var."

"Ve sonuç olarak bizim davamız Mercedes'le değil, Racing Point'le." dedi.

McLaren'ın kendisi Racing Point aracını protesto etmese de, takımın Mercedes'in 2019 aracını kopyalamasını eleştirmekten kaçınmamıştı.

Seidl, daha önceki açıklamalarında F1'in kopyalama şampiyonası olmasından endişe duyduklarını, Racing Point konusunda verilecek kararın gelecek seneler için belirleyici olacağını söylemişti.

Racing Point'in sahibi Lawrence Stroll, 70. Yıl Dönümü GP öncesinde kendisi için nadir olan açıklamalardan birisini yaptı diğer takımların kendilerine çamur attıklarını, masum olduklarını kanıtlamak için her şeyi yapacaklarını söylemişti.

İlgili haberler:

Stroll'ün açıklamaları için Seidl, yasal sürecin devam ediyor olması nedeniyle cevap veremeyeceğini söyledi.

Seidl, "Bu yorumlara cevap vermek istemiyorum. Yasal bir sürecin parçasıyız. Bu yüzden daha fazla yorum yapmak istemiyorum."

"Aynı zamanda bu davaya çok fazla enerji harcamamamız da önemli."

"McLaren olarak daha fazla rekabetçi olmak için neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Takımla birlikte buna odaklanmış durumdayız." dedi.

Marko: "Araçla ilgili ana sorunu çözdük"

Önceki haber

Marko: "Araçla ilgili ana sorunu çözdük"

Sonraki haber

Montezemolo: "Hibrit motorları kabul ederken, İtalya'daki teknoloji açığını küçümsedim"

Montezemolo: "Hibrit motorları kabul ederken, İtalya'daki teknoloji açığını küçümsedim"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar McLaren Şimdi al , Mercedes Şimdi al , Racing Point
Editör Abdullah Çelik

Çok Okunanlar Bugün

Marko: "Araçla ilgili ana sorunu çözdük"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
2s

Marko: "Araçla ilgili ana sorunu çözdük"

Montezemolo: "Hibrit motorları kabul ederken, İtalya'daki teknoloji açığını küçümsedim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Montezemolo: "Hibrit motorları kabul ederken, İtalya'daki teknoloji açığını küçümsedim"

Racing Point konusu, McLaren'la Mercedes'in arasını açmadı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Racing Point konusu, McLaren'la Mercedes'in arasını açmadı

Nissany, İspanya'daki ilk seansta piste çıkacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
40dk

Nissany, İspanya'daki ilk seansta piste çıkacak

Ferrari, Vettel'in şasisini değiştirme fikrine açık
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Vettel'in şasisini değiştirme fikrine açık

Ricciardo: “Attığım 'Seb' spini, Renault için yaraya tuz bastı”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: “Attığım 'Seb' spini, Renault için yaraya tuz bastı”

Wolff, Racing Point olayının temyize gitmesini istemiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff, Racing Point olayının temyize gitmesini istemiyor

Stroll: "Bu stratejiyle ancak bunu yapabildik"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Stroll: "Bu stratejiyle ancak bunu yapabildik"

Son Haberler

Nissany, İspanya'daki ilk seansta piste çıkacak
F1 Formula 1 / Son dakika
40dk

Nissany, İspanya'daki ilk seansta piste çıkacak

Montezemolo: "Hibrit motorları kabul ederken, İtalya'daki teknoloji açığını küçümsedim"
F1 Formula 1 / Son dakika
1s

Montezemolo: "Hibrit motorları kabul ederken, İtalya'daki teknoloji açığını küçümsedim"

Racing Point konusu, McLaren'la Mercedes'in arasını açmadı
F1 Formula 1 / Son dakika
1s

Racing Point konusu, McLaren'la Mercedes'in arasını açmadı

Marko: "Araçla ilgili ana sorunu çözdük"
F1 Formula 1 / Son dakika
2s

Marko: "Araçla ilgili ana sorunu çözdük"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Marko: "Araçla ilgili ana sorunu çözdük"

2s
2
Formula 1

Montezemolo: "Hibrit motorları kabul ederken, İtalya'daki teknoloji açığını küçümsedim"

1s
3
Formula 1

Racing Point konusu, McLaren'la Mercedes'in arasını açmadı

1s
4
Formula 1

Nissany, İspanya'daki ilk seansta piste çıkacak

40dk
5
Formula 1

Ferrari, Vettel'in şasisini değiştirme fikrine açık

Son Videolar

70. Yıl Dönümü GP start gridi 01:01
Formula 1

70. Yıl Dönümü GP start gridi

Patlayan lastikler, Pit Stoplar, Titreşimler ve Daha Fazlası | 2020 Britanya GP F1 Değerlendirmesi 09:04
Formula 1

Patlayan lastikler, Pit Stoplar, Titreşimler ve Daha Fazlası | 2020 Britanya GP F1 Değerlendirmesi

Patlayan lastikler Britanya GP'yi nasıl etkiledi? 07:03
Formula 1

Patlayan lastikler Britanya GP'yi nasıl etkiledi?

F1 2020 Britanya GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 05:54
Formula 1

F1 2020 Britanya GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Grand Prix Greats – Britanya GP en iyi fotoğraflar 03:45
Formula 1

Grand Prix Greats – Britanya GP en iyi fotoğraflar

Son Haberler

Nissany, İspanya'daki ilk seansta piste çıkacak
F1

Nissany, İspanya'daki ilk seansta piste çıkacak

Montezemolo: "Hibrit motorları kabul ederken, İtalya'daki teknoloji açığını küçümsedim"
F1

Montezemolo: "Hibrit motorları kabul ederken, İtalya'daki teknoloji açığını küçümsedim"

Racing Point konusu, McLaren'la Mercedes'in arasını açmadı
F1

Racing Point konusu, McLaren'la Mercedes'in arasını açmadı

Marko: "Araçla ilgili ana sorunu çözdük"
F1

Marko: "Araçla ilgili ana sorunu çözdük"

70. Yıl Dönümü GP'de en hızlı pit stop yine Red Bull'dan geldi
F1

70. Yıl Dönümü GP'de en hızlı pit stop yine Red Bull'dan geldi

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.