Ricciardo: "Renault'a ayrılacağımı söylemek zor oldu"

2018'de Red Bull'daki son sezonu sırasında Ricciardo'ya hem Renault hem de McLaren Ricciardo'ya teklifte bulunmuştu.

Avustralyalı pilot Renault'la yoluna devam etme kararı alsa da McLaren CEO'su Zak Brown'la iletişimini koparmadı ve daha 2020 sezonunda o ekibine geçmek için imza attı.

Covid-19 sebebiyle 2020 sezonu ertelenince Ricciardo’nun Takım Patronu Cyril Abiteboul’a, henüz RS20’yle bir tur bile atmadan sezon sonunda takımdan ayrılacağını söylemesi gerekti.

Renault da bu hamleye karşılık olarak Ricciardo’nun ismini vermeden takım içinde “karşılıklı güven, birlik ve adanmışlık” olması gerektiğini söyleyen bir açıklama yayınladı.

Ricciardo ise iş ortamındaki huzuru korumak adına bu sözlere takılmadan Fransız takımla son sezonunu, olabilecek en iyi şekilde geçirmeye odaklandı; İtalya ve Almanya’daki yarışlarda aldığı podyumlarla da bunu herkese göstermiş oldu.

Bu konuda The Age ve The Sydney Morning Herald'a konuşan Ricciardo, “Geçen sene bir yarış bile yapılmadan Renault’a takımdan ayrılacağımı söylemek zordu.”

“Takımdan ayrılacağımı söylemek kolay değildi fakat bu sporda önceliğiniz kesinlikle kendiniz olmalı. McLaren’ın ilerleyen yıllarda bana daha iyi bir fırsat sunacağını düşündüm, bu kadar.”

“Birçok takım, sürücüleri sezon sonunda ayrılacağını bildiğinde en iyi performanslarını göstermemelerini bekler fakat ben, en son ana kadar tüm gücümle yarıştım."

"Belki bana inanmadılar ama bu benim için önemliydi."

"Dolayısıyla bunu söyleyebilmek, geçen senenin sonunda o podyumları alabilmek ve -onlarla birlikte yarıştığım son yarışım olan- Abu Dhabi’deki son yarışın o son turunda en hızlı turu atabilmek mükemmel bir şeydi. "

"Onlara her şeyimi verdim. Sonrasında ise yollarımızı ayırdık.”

Renault’un sezonun ikinci yarısında gösterdiği performans, bazı kişilerin Ricciardo’nun yanlış karar aldığını düşünmesine sebep oldu. Avustralyalı pilot ise tahminler üstünden kendi geleceğini yönetmediğini söyledi.

Ricciardo, “Red Bull’a Seb’le üst üste 4 şampiyonluk kazandıkları yıldan 1 yıl sonra geldim fakat 2014’te kurallar değişti ve aniden Mercedes baskın olmaya başladı.”

“Elbette Renault da orada olduğum süre boyunca git gide daha çok performans göstermeye başladı ve geçen senenin sonlarında benim orada olduğum dönemin en iyi sonuçlarını alıyorlardı, fakat bu şekilde yaşayamazsınız.”

“Hiçbir zaman aldığı kararlardan hüzün duyan, doğru yerde yanlış zamanda bulunduğunu düşünen birisi olmadım."

"Daha hiçbir yarışa çıkmasam ve elde ettiklerimle kalsam da geriye dönüp baktığımda yarışlar kazandığımı, Monako’da galibiyet aldığımı ve uzun bir süre boyunca başarı yakaladığımı söyleyebilirim. Kafanızın içinde sürekli bu oyunları oynayamazsınız.”

Ricciardo McLaren’daki ilk haftalarında takım içindeki enerjiden de çok etkilendiğini söylüyor.

Ricciardo, “Zor zamanlardan geçen fakat başarıya aç bir takımın hissi var, yeniden dirilmeye başladılar; bu gerçekten yaşanıyor ve kısa vadede başarıya ulaşabileceklerinin farkındalar. Kapıdan girdiğim ilk gün bunu hissettim.”

“Onların bu başarıya daha erken erişmesine yardım edebileceğimi bilmek, ihtiyacım olan tüm motivasyonu bana sağlıyor. Geçen sene takımlar şampiyonasını üçüncü sırada tamamları büyük bir şeydi. Eğlenceli bir yanları da var ki bu yönlerini çok seviyorum."

"Daha çok şey istiyorlar ve gerçekçi bir şekilde bunun için bir sonraki adımı atmaya da hazırlar. Bunun bir parçası olmak heyecan verici.” diyerek sözlerini tamamladı.