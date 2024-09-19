McLaren'ın 'mini DRS' arka kanat tasarımı inceleme altında

FIA, Bakü GP'si sonrası McLaren'in tartışma yaratan arka kanat tasarımı hakkında sorulan sorulara yanıt olarak, yarışta elde edilen verilerin halen incelenmekte olduğunu ve gelecekte uygulanabilecek olası önlemler üzerinde çalışıldığını belirtti.

Erik van Haren'in haberine göre FIA sorulara şu şekilde cevap verdi: "FIA, tüm araçlardaki gövde yapısının esnekliğini yakından izlemekte olup, takımlardan sezon boyunca herhangi bir noktada değişiklik yapmalarını isteme hakkını saklı tutar. Ancak bir takım tüm sapma testlerini başarıyla geçer, yönetmeliklere ve teknik direktiflere tam olarak uyarsa, bu durumda tam uyumluluk içinde kabul edilir ve başka bir işlem yapılmaz."

"FIA, şu anda Bakü GP'sinde elde edilen verileri ve ortaya çıkan ek kanıtları gözden geçirmekte olup, gelecekte uygulanabilecek herhangi bir tedbiri değerlendirmektedir. Bu, standart sürecin bir parçasıdır ve FIA, gerekirse sezon içinde düzenlemeler yapma yetkisini elinde bulundurmaktadır."