McLaren'ın zayıf yönlerini düzetlmesine F1'in "kaba" aerodinamiği yardımcı olmuş

Haberi dinle

Ricciardo, Lando Norris'in takım arkadaşı olarak yarıştığı 2021 yılında araca alışamadığı için McLaren ile zorlu bir sezon geçirdi.

Her iki sürücü de yıl boyunca ilerleme kaydettiler ancak yine de, bütün problemlerini çözebildikleri bir noktaya ulaşamadılar.

Bununla birlikte takımın teknik direktörü James Key, konsept değişikliğinin, önceki araçlarda görülen zayıflıklardan bazılarını yok ettiğini söyledi.

Bunun sebebi ise, eski araçların aero detaylarından uzaklaşılıp, karmaşık tasarımlar üretmek için pek fazla özgürlüğe sahip olunmayan daha basit bir platforma geçilmesi oldu.

Key, "Şimdiye kadar, sürmesi daha kolay bir araç olduğunu bile söyleyebilirim."

"Yere basma kuvvetinin üretilme şekline bakarsak, çok fazla kaba elementler var. Kocaman bir ön kanat ve çok büyük bir zemin var ki bu çok güçlü."

"Bütün bunların yanı sıra çok daha az karmaşıklık var. Geçtiğimiz yıl sahip olduğumuz çok meşakkatli aerodinamiğe kıyasla kaba aerodinamiğin daha stabil bir çalışma platformu sağladığını düşünüyorum. Çünkü ince detaylardan ziyade büyük yüzeyler kullanılıyor."

"Bunun bize yardımcı olduğunu düşünüyorum. Genel olarak doğru yönde bir adım attığımızı söyleyebilirim ama hâlâ yapılacak işler var." dedi.

İspanya'da gerçekleştirilen ilk testte, Ricciardo ve Norris'in rekabetçi görünmesi McLaren için yüreklendirici oldu.

Key, son yıllarda sorun yaratan en büyük endişelerin yeni pakette yer almadığını söyledi.

Key, "Güçlü ve zayıf yanlarımızın ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Elbette bu zayıflıkları nerede geliştirmeyi deneyebiliriz buna bakıyoruz. Ancak bunların, yükseklik gibi herkeste olan benzer faktörler olduğunu düşünüyorum."

"Bence iki sürücü de araçta iyilerdi ve büyük bir endişe belirtmediler. Ancak Bahreyn'de ve sonrasında nasıl olacağımızı göreceğiz." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Erik Junius

Key, düşük hızlı virajlardaki performansları gibi eski araçta yaşadıkları bazı zayıflıkların neler olduğunun farkında olduklarını söyledi. Ancak eski kurallardaki karmaşıklık nedeniyle bu sorunu daha fazla problem yaratmadan çözmenin zor olduğunu anlattı.

Key, "Verilerde güçlü ve zayıf yanlarımızı görebiliyorduk ancak özellikle ayar seçenekleri ve aerodinami gibi araçlardaki karmaşıklıklar nedeniyle bunun kolay bir çözümü yoktu."

"Bunların arasında kendi yöntemlerimizi geliştirmemiz gerekiyordu."

"Bu tür problemler yıllarca devam edebilirdi ve bu sorunları çözmek için yere basma kuvveti açısından önemli ölçüde geriye düşebilirdiniz."

"Yeni araçlar sayesinde olumsuzluklar yaşamamak iyi bir fırsat oldu."

"Bazı problemleri çözmedik ama bu yeni fırsat ile üzerinde çalışmamız gereken şeylerin oldukça farkındaydık." dedi