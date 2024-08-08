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Formula 1 Belçika GP

McLaren'ın yükselişinin ardındaki isim Rob Marshall mı?

Eski F1 takım patronu Otmar Szafnauer, Rob Marshall'ın Red Bull'un "gizli sosunu" McLaren'a götürmüş olabileceği görüşünde.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Jonathan Wheatley, Team Manager, Red Bull Racing, Rob Marshall, Chief Designer, McLaren F1 Team, David Coulthard, Presenter

Jonathan Wheatley, Team Manager, Red Bull Racing, Rob Marshall, Chief Designer, McLaren F1 Team, David Coulthard, Presenter

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

2023 yılında Formula 1'deki en baskın sezonu geride bırakan Red Bull, yaz arasından önceki son yarışlarda galibiyet almakta zorlandı.

Takım için işler pek de iyi görünmüyor ve bu zorlu yılda takımdan ayrılması seçen isimler var.

Aslında Red Bull'daki ayrılıklar son beş yıllık süreçte artmaya başladı ve geçtiğimiz yıl Rob Marshall da McLaren'a geçti.

Marshall, Red Bull'un yapı taşlarından birisiydi ve o dönem McLaren'la anlaşınca, pek çok kişi İngiliz ekipte büyük fark yaratmasını bekliyordu.

Sonuç olarak McLaren, bugün gridin en hızlı aracına sahip gibi görünüyor.

Eski Aston Martin ve Alpine patronu Otmar Szafnauer, Marshall'ın McLaren'ı doğru yöne yönlendirmesinin mümkün olduğunu iddia etti.

Szafnauer şöyle dedi: "Bir kişinin gelip 'Red Bull'daki gizli sos şuydu, bu yöne bakmalısınız' demesi kesinlikle mümkün."

"Bence bu gayet olası bir şey."

"Aero performansının bazı mekanik tasarım yönleri sayesinde ortaya çıktığını gördüğünüzde ve bunların ne olduğunu ya da bu mekanik tasarım yönlerinin aslında performansı nasıl ortaya çıkardığını anladığınızda, takımı o noktaya bakmaya başlaması için yönlendirirsiniz."

"Daha sonra buraya bakmaya başlar ve performans bulursunuz."

"Kesinlikle bir kişi bile bu farkı yaratabilir ve özellikle de bizim yaşadığımız gibi büyük bir kural değişikliği olduğunda bunun olma ihtimali gayet yüksektir."

"Artık daha önce sahip olmadığımız zemin etkili araçlara sahibiz ve eğer araçta diğerlerinde olmayan bazı mekanik yönler varsa, o zaman bu yaşanabilir."

"Bunun böyle olduğunu söylemiyorum fakat saf aerodinami olmasa bile aero yapıyı daha iyi hale getiren yönler yakalayabileceğinizi düşünüyorum."

Otmar Szafnauer, Alpine

Otmar Szafnauer, Alpine

Fotoğraf: James Sutton / Motorsport Images

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