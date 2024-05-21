McLaren'ın yükselişi, Red Bull'u güncelleme oyununu yükseltmeye zorluyor

Ancak McLaren'in Milton Keynes merkezli takıma yaklaşmasıyla birlikte, Red Bull masada hiçbir performans bırakmadığından emin olmak için baskı altında.

Ve Imola'da pole pozisyonu ile ön sıra arasındaki farkın saniyenin onda birinden daha az olduğu düşünüldüğünde, Red Bull geri düşmemek için elinden gelen her şeyi yapması gerektiğini biliyor.

Bu nedenle Red Bull, Imola'ya RB20 için aracın bazı zayıflıklarını düzeltmeyi amaçlayan bir avuç yeni parça ile geldi.

Aracın ön tarafında, burun kısmında da bir değişiklik içeren revize edilmiş düzene sahip yeni bir ön kanat vardı.

Takım, bu bölümde üretilen yükü arttırmak için üst iki kanadın hareketli bölümünde kanadın akor uzunluğunu uzattı.

Üst planyanın arka kenarındaki şekil değişikliği, haberin ana resmindeki noktalı beyaz çizgi ile gösterilmiş olup, yeni düzenleme resmin alt kısmında yer alıyor. Sponsorluk logosu yeni tasarımda daha baskın olduğu için akor açısı iki spesifikasyonda farklı duruyor.

Bunu kolaylaştırmak için, burnun yanındaki sabit bölümler ve burnun kendisi de değiştirilirken, kamera ayakları da bu değişikliklerle paralel çalışması için revize edilmiş (kırmızı ok).

Kanadın orta kısmında yapılan değişiklikler dışında hem kenar plakasının açısında (yeşille işaretlenmiş bölüm), hem de dış yüzey kanadında değişiklikler yapılarak hava akışının iyileşmesi hedeflendi.

Red Bull Racing RB20 teknik detayları Fotoğraf: Giorgio Piola

Ön taraftan geriye doğru gittiğimizde, zemin ve kenar kanat tasarımının optimize edildiğini görüyoruz. Zeminin rampalı darbe yapısı (SIS) kapak bölümü, yüzeyin hem üstündeki hem de altındaki akışı iyileştirmek için yeniden yapılandırıldı.

Oluşturulan revize edilmiş yollardan faydalanan kenar kanadı da, elemanın altındaki dökülme yüzeylerinin yeniden konumlandırılmasıyla elden geçirildi.

Aracın arka tarafında da arka fren kanalında değişiklikler yapılmış, çıkış daha iyi bir akış için modifiye edilmiş ve bu da etrafına dizilen kanatçıkların da yeniden yapılandırılmasına yol açmış.