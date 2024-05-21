Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Emilia Romagna GP

McLaren'ın yükselişi, Red Bull'u güncelleme oyununu yükseltmeye zorluyor

Red Bull'un önceki avantajı, güncellemeler konusunda acele etmeme lüksüne sahip olduğu anlamına geliyordu. Bu sayede daha az sıklıkta ancak daha büyük adımlar için zamanını bekliyordu.

Matt Somerfield Giorgi Piola
Red Bull RB20 ön kanat karşılaştırması

Fotoğraf: Uncredited Photo

Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri

F1 teknik analizlerinin uzmanı Giorgio Piola'nın köşe yazıları ve benzersiz çizimleri burada

Ancak McLaren'in Milton Keynes merkezli takıma yaklaşmasıyla birlikte, Red Bull masada hiçbir performans bırakmadığından emin olmak için baskı altında.

Ve Imola'da pole pozisyonu ile ön sıra arasındaki farkın saniyenin onda birinden daha az olduğu düşünüldüğünde, Red Bull geri düşmemek için elinden gelen her şeyi yapması gerektiğini biliyor.

Bu nedenle Red Bull, Imola'ya RB20 için aracın bazı zayıflıklarını düzeltmeyi amaçlayan bir avuç yeni parça ile geldi.

Aracın ön tarafında, burun kısmında da bir değişiklik içeren revize edilmiş düzene sahip yeni bir ön kanat vardı.

Takım, bu bölümde üretilen yükü arttırmak için üst iki kanadın hareketli bölümünde kanadın akor uzunluğunu uzattı.

Üst planyanın arka kenarındaki şekil değişikliği, haberin ana resmindeki noktalı beyaz çizgi ile gösterilmiş olup, yeni düzenleme resmin alt kısmında yer alıyor. Sponsorluk logosu yeni tasarımda daha baskın olduğu için akor açısı iki spesifikasyonda farklı duruyor.

Bunu kolaylaştırmak için, burnun yanındaki sabit bölümler ve burnun kendisi de değiştirilirken, kamera ayakları da bu değişikliklerle paralel çalışması için revize edilmiş (kırmızı ok).

Kanadın orta kısmında yapılan değişiklikler dışında hem kenar plakasının açısında (yeşille işaretlenmiş bölüm), hem de dış yüzey kanadında değişiklikler yapılarak hava akışının iyileşmesi hedeflendi.

Red Bull Racing RB20 technical detail

Red Bull Racing RB20 teknik detayları

Fotoğraf: Giorgio Piola

Ön taraftan geriye doğru gittiğimizde, zemin ve kenar kanat tasarımının optimize edildiğini görüyoruz. Zeminin rampalı darbe yapısı (SIS) kapak bölümü, yüzeyin hem üstündeki hem de altındaki akışı iyileştirmek için yeniden yapılandırıldı.

Oluşturulan revize edilmiş yollardan faydalanan kenar kanadı da, elemanın altındaki dökülme yüzeylerinin yeniden konumlandırılmasıyla elden geçirildi.

Aracın arka tarafında da arka fren kanalında değişiklikler yapılmış, çıkış daha iyi bir akış için modifiye edilmiş ve bu da etrafına dizilen kanatçıkların da yeniden yapılandırılmasına yol açmış.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber F1'e giriş için zorlamaya devam eden Andretti, Pat Symonds ile anlaştı!
Sonraki haber Mercedes, 2026 öncesinde umutlu: "Yeni güç ünitesi, 2014'teki gibi hissettiriyor"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Matt Somerfield
Daha fazlası
Matt Somerfield
Mercedes'in Imola güncellemeleri neler?

Mercedes'in Imola güncellemeleri neler?

Formula 1
Emilia Romagna GP
Mercedes'in Imola güncellemeleri neler?
Emilia Romagna GP: Padoktan gelen ilk teknik kareler

Emilia Romagna GP: Padoktan gelen ilk teknik kareler

Formula 1
Emilia Romagna GP
Emilia Romagna GP: Padoktan gelen ilk teknik kareler
Aston Martin'in yeni güncellemelerinde, yeni ön kanat fikri dikkat çekti

Aston Martin'in yeni güncellemelerinde, yeni ön kanat fikri dikkat çekti

Formula 1
Emilia Romagna GP
Aston Martin'in yeni güncellemelerinde, yeni ön kanat fikri dikkat çekti

Son Haberler

Sainz, 2025 yılı için Mercedes’te olmayacak

Sainz, 2025 yılı için Mercedes’te olmayacak

F1 Formula 1
Monako GP
Sainz, 2025 yılı için Mercedes’te olmayacak
Dorna, Hindistan MotoGP yarışına dair kararını yakın zamanda verecek

Dorna, Hindistan MotoGP yarışına dair kararını yakın zamanda verecek

MGP MotoGP
Dorna, Hindistan MotoGP yarışına dair kararını yakın zamanda verecek
Ferrari, sıralamalarda motor gücünde sorun mu yaşıyor?

Ferrari, sıralamalarda motor gücünde sorun mu yaşıyor?

F1 Formula 1
Ferrari, sıralamalarda motor gücünde sorun mu yaşıyor?
Wolff: "'Mucize bir güncelleme' beklemiyoruz"

Wolff: "'Mucize bir güncelleme' beklemiyoruz"

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Wolff: "'Mucize bir güncelleme' beklemiyoruz"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye