McLaren'ın yeni yatırımcıları kimler?

Honda ile yaşadığı sıkıntılı dönemi geride bırakan takım, son senelerde yükselişini sürdürdü ve Pazar günkü yarışta aldığı sonuçlarla Racing Point'i şampiyonada geçerek üçüncü oldu.

Aynı hafta sonunda McLaren'ın % 15 hissesini Amerikalı yatırım şirketi MSP Sports Capital'ın başını çektiği bir konsorsiyumun 185 milyon sterlin karşılığında satın aldığı, 2022'ye kadar bu oranın % 33'e çıkarılabileceği duyuruldu.

Bu, genel grup olarak COVID nedeniyle sıkıntılı bir sene geçiren McLaren'ın yarış bölümü için büyük bir haberdi.

2019'da kurulan MSP Sports Capital şirketinin internet sitesinde Jeff Moorad, Jahm Najafi, Arne Rees ve Steve Wasserman'ın isimleri yer alıyor. Bu şirketin genel amacının "spor ekosisteminde iddialı ve zorlu görevler peşinde koşan profesyonel spor takımları, ligleri ve işleri" olduğu belirtiliyor.

Şirket daha yeni olsa da, arkasındaki deneyim oldukça fazla. Moorad 1980'lerde sporcu menajeri olarak başladı ve ilerleyen yıllarda Amerika spor sektöründe çok önemli bir yere sahip oldu. 2004'te Arizona Diamondbacks beyzbol takımının hissedarı ve CEO'su olan Moorad, 2009'da San Diego Padres takımını satın aldı. 3 sene sonra Padres, 800 milyon doların üzerinde değerle satıldı.

Jahm Najafi, MSP Sports Capital'in ortağı olmasının yanı sıra, anlaşmaya dahil olan konsorsiyumun bir parçası olan The Najafi Companies'i yönetiyor. Najafi ayrıca hem sporda hem de spor dışında zengin bir yatırım deneyimine sahiptir. Najafi ayrıca Phoenix Suns basketbol takımında önemli bir hisseye sahip olmasıyla NBA'de de yer alıyor.

Moorad daha önce 2007'de Hall of Fame Racing NASCAR takımını alarak motor sporlarına girmişti. Moorad, o dönemde şu anda Miami Grand Prix projesinde yer alan Tom Garfinkel'le birlikte çalışmıştı. Moorad, NASCAR sayesinde McLaren Racing CEO'su Zak Brown'la tanışmıştı. Bu sayede bugünkü yatırım ortaklığının temeli atıldı.

Moorad, "2019 Mart ayında Bahreyn'deki yarışa davet edildim ve Mumtalakat'ın misafiri olarak katıldım. Bir toplantı esnasında, Zak'i görmek isteyip istemediğim soruldu."

"Zak'i tanıyordum. Birkaç yıl öncesinde NASCAR takımına sahipken onunla tanışmıştık. Bu yüzden yeniden Zak ile görüşmekten mutlu olurdum. Dürüst olmak gerekirse, bu yolculuk böyle başladı."

"Zak, McLaren CEO'su olduğu dönemde Jahm ve beni Şeyh Muhammed ile tanıştırdı. Onunla tanışmak memnuniyetti. Onunla Bahreyn'e olan başka seyahatimde ve birkaç defa Londra'da görüştük."

"Ardından Paul Walsh (yönetim kurulu başkanlığına) geldiğinde, Zak; Jahm ve benim Paul ile görüşmemi tavsiye etti."

"Biraz Paul ile, daha çok Zak ile konferans görüşmeleri yaptık. Taraflar arasında bir partnerlik olması konusunda kararlıydık. O noktada birlikte neler yapabileceğimizi hayal etmeye başladık." dedi.

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

McLaren team celebrates securing 3rd in the constructors championship

MSP Sports Capital, bir süredir F1'e girişle ilgileniyordu. Moorad, 2018'de Force India'nın kayyuma düştüğü dönemde takımı satın almak için görüşmeler yapmıştı.

Moorad, "Dürüst olmam gerekirse, sporu tanıma açısından o dönem bizim için iyi bir eğitim oldu."

"Williams'a da pek ciddi olmasa da bakıyorduk. Ancak işlerin geldiği noktaya bakarsak, bundan daha mutlu olamazdık."

"Paul ve Zak ile görüşmelerimiz başlar başlamaz, bir daha geriye bakmadık. İlgilendiğimiz takım buydu."

"McLaren ile bir ilişki ve ortaklık kurabileceğimiz bir yol olursa, ilk seçimimiz McLaren olacaktı. Bu yüzden oldukça memnunuz." dedi.

McLaren ve Brown için bu yatırım, sonunda yıldızların Woking merkezli ekip için aydınlandığı dönemde geldi. Gelecek sene Mercedes güç ünitesine geçilecek, bütçe sınırı olacak ve yeni rüzgar tüneline yapılan yatırımlarla McLaren, bir kez daha F1'de önlere dönebilir. Her şey yavaş yavaş da olsa rayına oturuyor.

Brown, "Liberty'nin gelir dağılımı, yönetim şekli, teknik kurallar ve en önemlisi bütçe sınırı ile yaptıklarına bakarsanız, bu sayede artık bir iş planına, sonunda kâr edebileceğimiz bir yörüngeye sahibiz."

"Bütçe sınırı öncesinde bu senaryo ulaşılamaz durumdaydık. Artık bize tekrar öne çıkmamızı sağlayabilecek bir plana sahibiz. Umarım sonunda kâr edebileceğimiz plan sayesinde, podyumun en üst basamağına dönebileceğiz."

Mclaren team shot on track in Bahrain, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 Lando Norris, McLaren MCL35, Zak Brown, CEO, McLaren Racing and Andreas Seidl, Team Principal, McLaren

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images