McLaren'ın yeni yakıt sponsoru Gulf Oil olabilir!
Soymotor'un haberine göre McLaren'ın yeni yakıt ve yağ sponsoru Gulf Oil olacak.
Gulf Oill, 1901 yılında Amerika'da kuruldu ve günümüzde 100'den fazla ülkede yer alıyor. Şirket Asya, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika ve Ortadoğu'da bulunan madeni yağ üretim tesislerinin oluşturduğu global bir ağa sahip.
Şimdi Gulf Oil'in McLaren'la sponsorluk anlaşması imzaladığı iddia edildi.
Soymotor.com'un haberine göre McLaren, yakıt ve yağ tedariği için Gulf Oil ile çok yıllık bir sponsorluk anlaşması imzaladı ve anlaşmaya dair ilk kareler internete düştü.
Fotoğrafların resmi açıklama gelmeden önce basına sızdığı anlaşılıyor.
McLaren böylelikle Petrobras'ın ayrılığının ardından yeni bir yakıt sponsoruna sahip olacak.
Romain Grosjean, Haas VF-20, Lando Norris, McLaren MCL35
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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|Editör
|Kemal Şengül