McLaren'ın yeni yakıt partneri Lukoil olabilir
Son çıkan söylentilere göre McLaren, Petrobras ile yollarını ayırma kararı sonrası Lukoil ile anlaşabilir.
Geçtiğimiz günlerde McLaren’ın Brezilyalı petrol şirketi Petrobras ile olan sponsorluk anlaşmasının fesh edileceği ortaya çıkmıştı.
Doğrudan ve dolaylı yollardan %64’ü Brezilya hükumetine ait olan Petrobras, geçen sezonun başından başlayarak McLaren ile uzun vadeli bir teknik ortaklık kurduğunu açıklamıştı.
Ancak Mayıs ayında Brezilya cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, beş yıl için yapılan bu tahmini 163 milyon sterlin değerindeki anlaşmanın iptal edilmesini istediğini açıklamıştı.
Şimdi tarafların anlaşmayı fesh etmeleri bekleniyor ve bundan ötürü de McLaren'ın yeni bir yakıt partnerine ihtiyacı olacak.
Rus Championat'ın haberine göre McLaren, Rus petrol şirketi Lukoil'le temas halinde.
Habere göre Lukoil, takımın yeni yağ ve yakıt partneri olmak istiyor ve bu kapsamda taraflar arasında görüşmeler sürüyor.
Lukoil Racing'in başında yer alan Eugene Malinovsky ve McLaren Racing'in CEO'su Zak Brown, Rusya GP hafta sonunda bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdiler.
Şimdilik tarafların birlikte çalışmayı kabul edip etmediği ya da ortaklığın ne zaman ve hangi koşullarda başlayacağı bilinmiyor.
Ancak ortaklığın tam teşekkülü olarak gerçekleşmesi için 2021 sezonunun seçilmesi oldukça mantıklı görünüyor.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
McLaren'ın yeni yakıt partneri Lukoil olabilir
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