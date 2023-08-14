Prime'a abone ol
Önceki / Horner: "Perez'i gözden çıkarmadık"
Formula 1 / Hollanda GP Haberler

McLaren'ın yeni rüzgar tüneli faaliyete geçti

McLaren, yeni rüzgar tünelini resmen kullanmaya başlamış durumda.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Lando Norris, McLaren MCL60

McLaren, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile Toyota Racing Europe'un rüzgar tünelini artık kullanmayacağını doğrulamıştı. Bunun temel sebebi, McLaren'ın kendi rüzgar tünelini hazırlaması ve bunu kullanmaya başlamasıydı.

İngiliz ekip, son 12 yıllık süreçte Toyota ile çalışmıştı ve MP4-26'dan MCL60'a kadarki tüm araçlar burada geliştirilmişti.

Ancak bunun kendileri için en iyi çözüm olmadığına inanan McLaren, kendi rüzgar tünelini inşa etti ve bu tünel geçtiğimiz günlerde resmen faaliyete geçti. Takımın planına göre bu tünelde 2023 değil, 2024 ve sonraki araçlar geliştirilecek.

McLaren takım patronu Andrea Stella şunları söyledi: "Bu yılki aracın gelişimi için üzerinde çalıştığımız güncellemelerin çoğu 2024'te de kullanılacak."

"Toyota'nın rüzgar tünelini kullanmayı bıraktığımız vakit, MCL60'ın gelişimini de noktalayacağız."

"Yeni rüzgar tünelinde bu yılki aracın gelişimi için çabalamayacağız. Orada sadece yeni araç için çalışmalar yürütülecek."

"Yeni rüzgar tüneli modern kriterlere göre inşa edildi ve pist üstü çalışmalarıyla aradaki korelasyonu arttıracak. Şu ana kadar gördüklerim gerçekten cesaret verici."

McLaren geçen sezonu 5. sırada tamamladığı için, rüzgar tünelinde daha fazla gelişim süresine sahip durumda.

Stella, "Aerodinamik araştırmalara rakiplerimizden daha fazla zaman ayırma fırsatına sahip olacağımız için çok mutluyuz."

"Öncelikle rüzgar tünelinde denemek istediğimiz bir dizi fikrimiz var."

"Güç düzeni doğrudan bu fikirlerin ve güncellemelerin kalitesine bağlı" dedi.

McLaren, son yarışlarda yeni rüzgar tünelini kullanmamasına rağmen büyük bir ilerleme kaydetmeyi başarmıştı.

Lando Norris, McLaren MCL60

Lando Norris, McLaren MCL60

Fotoğraf: Erik Junius

paylaşım
yorumlar

Horner: "Perez'i gözden çıkarmadık"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
KTM takım patronu: "Marquez 2024'te bizimle yarışmayacak"

KTM takım patronu: "Marquez 2024'te bizimle yarışmayacak"

MotoGP

KTM takım patronu: "Marquez 2024'te bizimle yarışmayacak" KTM takım patronu: "Marquez 2024'te bizimle yarışmayacak"

Pirelli: "Lastikleri değiştirmeseydik, basıncı arttıracaktık"

Pirelli: "Lastikleri değiştirmeseydik, basıncı arttıracaktık"

Formula 1
Hollanda GP

Pirelli: "Lastikleri değiştirmeseydik, basıncı arttıracaktık" Pirelli: "Lastikleri değiştirmeseydik, basıncı arttıracaktık"

Leclerc: "Kontrat görüşmelerine henüz başlamadık"

Leclerc: "Kontrat görüşmelerine henüz başlamadık"

Formula 1
Belçika GP

Leclerc: "Kontrat görüşmelerine henüz başlamadık" Leclerc: "Kontrat görüşmelerine henüz başlamadık"

Lando Norris Daha fazlası
Lando Norris
McLaren, Piastri'nin performansına hayran kalmış durumda

McLaren, Piastri'nin performansına hayran kalmış durumda

Formula 1

McLaren, Piastri'nin performansına hayran kalmış durumda McLaren, Piastri'nin performansına hayran kalmış durumda

Norris: "Araç hızlı olsa da hâlâ sürüş stilime uymuyor"

Norris: "Araç hızlı olsa da hâlâ sürüş stilime uymuyor"

Formula 1

Norris: "Araç hızlı olsa da hâlâ sürüş stilime uymuyor" Norris: "Araç hızlı olsa da hâlâ sürüş stilime uymuyor"

Norris: "Son 5 yılın en büyük adımını atsak da bazı ciddi sorunlarımız var"

Norris: "Son 5 yılın en büyük adımını atsak da bazı ciddi sorunlarımız var"

Formula 1

Norris: "Son 5 yılın en büyük adımını atsak da bazı ciddi sorunlarımız var" Norris: "Son 5 yılın en büyük adımını atsak da bazı ciddi sorunlarımız var"

McLaren Daha fazlası
McLaren
Stella: "Yeni kurallar takip kalitesini ciddi anlamda arttırdı"

Stella: "Yeni kurallar takip kalitesini ciddi anlamda arttırdı"

Formula 1

Stella: "Yeni kurallar takip kalitesini ciddi anlamda arttırdı" Stella: "Yeni kurallar takip kalitesini ciddi anlamda arttırdı"

McLaren neden yarış mühendisinde rotasyon uyguluyor?

McLaren neden yarış mühendisinde rotasyon uyguluyor?

Formula 1

McLaren neden yarış mühendisinde rotasyon uyguluyor? McLaren neden yarış mühendisinde rotasyon uyguluyor?

Toyota, rüzgar tüneli anlaşması sona erse de McLaren ile çalışmaya devam edecek

Toyota, rüzgar tüneli anlaşması sona erse de McLaren ile çalışmaya devam edecek

Formula 1

Toyota, rüzgar tüneli anlaşması sona erse de McLaren ile çalışmaya devam edecek Toyota, rüzgar tüneli anlaşması sona erse de McLaren ile çalışmaya devam edecek

Son Haberler

KTM takım patronu: "Marquez 2024'te bizimle yarışmayacak"

KTM takım patronu: "Marquez 2024'te bizimle yarışmayacak"

MGP MotoGP

KTM takım patronu: "Marquez 2024'te bizimle yarışmayacak" KTM takım patronu: "Marquez 2024'te bizimle yarışmayacak"

Rins: "Kawauchi ile ilişkim beklediğimden çok daha farklıydı"

Rins: "Kawauchi ile ilişkim beklediğimden çok daha farklıydı"

MGP MotoGP

Rins: "Kawauchi ile ilişkim beklediğimden çok daha farklıydı" Rins: "Kawauchi ile ilişkim beklediğimden çok daha farklıydı"

McLaren, Piastri'nin performansına hayran kalmış durumda

McLaren, Piastri'nin performansına hayran kalmış durumda

F1 Formula 1

McLaren, Piastri'nin performansına hayran kalmış durumda McLaren, Piastri'nin performansına hayran kalmış durumda

Hulkenberg: "Tüm sorunlara rağmen F1'e dönmek doğru karardı"

Hulkenberg: "Tüm sorunlara rağmen F1'e dönmek doğru karardı"

F1 Formula 1

Hulkenberg: "Tüm sorunlara rağmen F1'e dönmek doğru karardı" Hulkenberg: "Tüm sorunlara rağmen F1'e dönmek doğru karardı"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol