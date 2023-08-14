McLaren'ın yeni rüzgar tüneli faaliyete geçti

McLaren, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile Toyota Racing Europe'un rüzgar tünelini artık kullanmayacağını doğrulamıştı. Bunun temel sebebi, McLaren'ın kendi rüzgar tünelini hazırlaması ve bunu kullanmaya başlamasıydı.

İngiliz ekip, son 12 yıllık süreçte Toyota ile çalışmıştı ve MP4-26'dan MCL60'a kadarki tüm araçlar burada geliştirilmişti.

Ancak bunun kendileri için en iyi çözüm olmadığına inanan McLaren, kendi rüzgar tünelini inşa etti ve bu tünel geçtiğimiz günlerde resmen faaliyete geçti. Takımın planına göre bu tünelde 2023 değil, 2024 ve sonraki araçlar geliştirilecek.

McLaren takım patronu Andrea Stella şunları söyledi: "Bu yılki aracın gelişimi için üzerinde çalıştığımız güncellemelerin çoğu 2024'te de kullanılacak."

"Toyota'nın rüzgar tünelini kullanmayı bıraktığımız vakit, MCL60'ın gelişimini de noktalayacağız."

"Yeni rüzgar tünelinde bu yılki aracın gelişimi için çabalamayacağız. Orada sadece yeni araç için çalışmalar yürütülecek."

"Yeni rüzgar tüneli modern kriterlere göre inşa edildi ve pist üstü çalışmalarıyla aradaki korelasyonu arttıracak. Şu ana kadar gördüklerim gerçekten cesaret verici."

McLaren geçen sezonu 5. sırada tamamladığı için, rüzgar tünelinde daha fazla gelişim süresine sahip durumda.

Stella, "Aerodinamik araştırmalara rakiplerimizden daha fazla zaman ayırma fırsatına sahip olacağımız için çok mutluyuz."

"Öncelikle rüzgar tünelinde denemek istediğimiz bir dizi fikrimiz var."

"Güç düzeni doğrudan bu fikirlerin ve güncellemelerin kalitesine bağlı" dedi.

McLaren, son yarışlarda yeni rüzgar tünelini kullanmamasına rağmen büyük bir ilerleme kaydetmeyi başarmıştı.

Lando Norris, McLaren MCL60 Fotoğraf: Erik Junius