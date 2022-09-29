McLaren'ın "bilgisayar korsanı" renk tasarımı, gelişim yoluna dair nasıl ipucu verdi?

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Takımın Singapur'dan itibaren kullanacağı "Gelecek Modu" renk düzeninde, açık mavi kısımların yerini fosforlu pembe öğeler alıyor ve aracın diğer yerlerinde de daha fazla hacker detayı bulunuyor.

Takım tarafından yayınlanan görüntüler, tasarımın yaratacağı görsel etkiyle ilgili olsa da, aynı zamanda MCL36'nın Singapur'da sahip olduğu ve takip edeceği gelişim yönü hakkında bir fikir veriyor.

Sezon başlamadan önceki orijinal görüntülerde gösterilen araç ile Singapur'a özel hazırlanan renk tasarımının yer aldığı araç arasındaki fark oldukça belirgin ancak tüm bu güncellemelerin bu hafta sonu aynı anda araca eklenmeyeceğini belirtmekte fayda var.

McLaren, gridde yer alan diğer takımlar gibi performans eksiğini gidermek için sezon boyunca güncelleme getirmeyi hedefliyor.

Ancak yayınlanan çizim görüntüsü, aracın sidepod bölgesinde daha fazla değişiklik olacağı ve Red Bull'un Fransa GP'den bu yana kullandığı tarzda bir tasarım yolunda devam edileceğini işaret ediyor.

Bilgisayar çizimleri ve pistten gelen ilk fotoğraflar, McLaren'ın Red Bull'un sezon başından beri kullandığı sidepod girişine benzer bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor.

McLaren MCL36 Photo by: Giorgio Piola

Her iki aracın sidepodunun içerisinde yer alan SIPS'lerin (yan kaza barlarının), elektroniklerin, soğutucuların ve radyatörlerin farklı konumlandırılması nedeniyle McLaren tasarımı tam olarak Red Bull çözümünün bir kopyası değil.

Ancak McLaren'ın hazırladığı yeni sidepod tasarımında hava girişinin alt kısmı, Red Bull'daki gibi üst kısmına göre daha ileriye uzanıyor. Şu ana kadar yayınlanan bazı fotoğraflarda, araçta o sidepod tasarımının olacağı görülüyor.

McLaren henüz şu ana kadar hazırlanan araçta, çizimde yer alan güncellemelerin tamamının yer alacağını doğrulamadı ancak o detaylardan bazıları muhtemelen bu hafta sonu kullanılacak pakette yer alacak.

Aracın sidepodunun dışında taban kısmında da güncellemeler olması bekleniyor.

MCL36 side view comparison Photo by: McLaren