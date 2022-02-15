McLaren'ın yeni partneri Gopuff oldu

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İngiliz ekip tarafından yapılan açıklamaya göre McLaren, Amerika merkezli market ve ev gereçleri dağıtım şirketi olan Gopuff ile uzun vadeli bir partnerlik anlaşması imzalandı.

Anlaşmanın "çok yıllık" olduğunu duyuran McLaren, bu kapsamda marka logolarının yeni McLaren MCL36 üzerinde yer alacağını doğruladı.

McLaren'ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı renk düzeni göz önüne alındığında, Gopuff'ın logosunun araçla epey uyumlu olması bekleniyor.

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, "2022 sezonu öncesinde Gopuff ile anlaşma imzaladığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz."

"ABD'de anında teslimat kategorisinde öncü olan Gopuff, geçtiğimiz yıl Avrupa'daki dikkate değer büyümesi ile birlikte dünya çapında hızlı bir şekilde yayıldı."

"Ortak kampanyalarımızla beraber işbirliği yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.