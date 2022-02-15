Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Ben Sulayem: "'Eylem planı' FIA'nın bütünlüğünü koruyacak" Sonraki / İzle: Williams, yeni FW44'ün örtüsünü kaldırıyor
Formula 1 Haberler

McLaren'ın yeni partneri Gopuff oldu

McLaren, bugün yaptığı açıklamayla Gopuff'un yeni takım partnerlerinden birisi olacağını duyurdu.

McLaren'ın yeni partneri Gopuff oldu
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Haberi dinle

İngiliz ekip tarafından yapılan açıklamaya göre McLaren, Amerika merkezli market ve ev gereçleri dağıtım şirketi olan Gopuff ile uzun vadeli bir partnerlik anlaşması imzalandı.

Anlaşmanın "çok yıllık" olduğunu duyuran McLaren, bu kapsamda marka logolarının yeni McLaren MCL36 üzerinde yer alacağını doğruladı.

McLaren'ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı renk düzeni göz önüne alındığında, Gopuff'ın logosunun araçla epey uyumlu olması bekleniyor.

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, "2022 sezonu öncesinde Gopuff ile anlaşma imzaladığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz."

"ABD'de anında teslimat kategorisinde öncü olan Gopuff, geçtiğimiz yıl Avrupa'daki dikkate değer büyümesi ile birlikte dünya çapında hızlı bir şekilde yayıldı."

"Ortak kampanyalarımızla beraber işbirliği yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

paylaşım
yorumlar
Ben Sulayem: "'Eylem planı' FIA'nın bütünlüğünü koruyacak"
Önceki haber

Ben Sulayem: "'Eylem planı' FIA'nın bütünlüğünü koruyacak"
Sonraki haber

İzle: Williams, yeni FW44'ün örtüsünü kaldırıyor

İzle: Williams, yeni FW44'ün örtüsünü kaldırıyor
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Williams, yeni FW44'ü bugün piste çıkaracak
Formula 1

Williams, yeni FW44'ü bugün piste çıkaracak

Galeri: Williams'ın yeni sezonda kullanacağı renk düzeni Williams lansmanı
Formula 1

Galeri: Williams'ın yeni sezonda kullanacağı renk düzeni

Williams, 2022 F1 sezonunda yarışacağı yeni renk düzenini tanıttı!
Formula 1

Williams, 2022 F1 sezonunda yarışacağı yeni renk düzenini tanıttı!

Son Haberler

Capito: "FW44, gridin önüne geri dönme hırsımızı somutlaştırıyor"
Formula 1 Formula 1

Capito: "FW44, gridin önüne geri dönme hırsımızı somutlaştırıyor"

Williams, yeni FW44'ü bugün piste çıkaracak
Formula 1 Formula 1

Williams, yeni FW44'ü bugün piste çıkaracak

Galeri: Williams'ın yeni sezonda kullanacağı renk düzeni
Formula 1 Formula 1

Galeri: Williams'ın yeni sezonda kullanacağı renk düzeni

Williams, 2022 F1 sezonunda yarışacağı yeni renk düzenini tanıttı!
Formula 1 Formula 1

Williams, 2022 F1 sezonunda yarışacağı yeni renk düzenini tanıttı!

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.