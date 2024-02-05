McLaren'ın yeni partneri Airwallex

Team McLaren, işletmeler için ödeme hizmetleri sağlayan Airwallex ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Airwallex, bir Avustralya şirketi ve Oscar Piastri'nin McLaren'daki varlığı, onlar için gayet güzel bir haber.

Taraflar arasındaki anlaşma birden fazla yılı kapsayacak fakat ortaklığın finansal tarafıyla ilgili çok fazla bilgi yok.

Airwallex logoları önümüzdeki sezon MCL38 Halo aracında ve Lando Norris ile Oscar Piastri'nin yarış tulumlarında yer alacak.

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, "Formula 1 son derece rekabetçi bir spor. Bu nedenle performans ve hız hem pistte hem de pist dışında çok önemli."

"Airwallex'in bize katılmasından ve takımın finansal operasyonlarını desteklemek üzere yenilikçi ve güvenilir ödeme çözümlerinden faydalanmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.