Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

McLaren'ın yeni partneri Airwallex

Airwallex, McLaren'la yeni bir ortaklık anlaşması imzaladığını duyurdu.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Oscar Piastri, McLaren

Team McLaren, işletmeler için ödeme hizmetleri sağlayan Airwallex ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Airwallex, bir Avustralya şirketi ve Oscar Piastri'nin McLaren'daki varlığı, onlar için gayet güzel bir haber.

Taraflar arasındaki anlaşma birden fazla yılı kapsayacak fakat ortaklığın finansal tarafıyla ilgili çok fazla bilgi yok.

Airwallex logoları önümüzdeki sezon MCL38 Halo aracında ve Lando Norris ile Oscar Piastri'nin yarış tulumlarında yer alacak.

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, "Formula 1 son derece rekabetçi bir spor. Bu nedenle performans ve hız hem pistte hem de pist dışında çok önemli."

"Airwallex'in bize katılmasından ve takımın finansal operasyonlarını desteklemek üzere yenilikçi ve güvenilir ödeme çözümlerinden faydalanmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Marko: "Wolff, Verstappen'i isteyecek ama alamayacak"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Galeri: Yeni Sauber C44

Galeri: Yeni Sauber C44

Formula 1
Sauber F1 Team launch

Galeri: Yeni Sauber C44 Galeri: Yeni Sauber C44

Resmi: DRS artık ilk turun ardından kullanılacak, güç ünitesi sayısı artırıldı

Resmi: DRS artık ilk turun ardından kullanılacak, güç ünitesi sayısı artırıldı

Formula 1

Resmi: DRS artık ilk turun ardından kullanılacak, güç ünitesi sayısı artırıldı Resmi: DRS artık ilk turun ardından kullanılacak, güç ünitesi sayısı artırıldı

F1 Komisyonu yeni sprint formatını açıkladı

F1 Komisyonu yeni sprint formatını açıkladı

Formula 1

F1 Komisyonu yeni sprint formatını açıkladı F1 Komisyonu yeni sprint formatını açıkladı

Son Haberler

Sauber süspansiyon yapısı seçiminde Red Bull'a katıldı

Sauber süspansiyon yapısı seçiminde Red Bull'a katıldı

F1 Formula 1

Sauber süspansiyon yapısı seçiminde Red Bull'a katıldı Sauber süspansiyon yapısı seçiminde Red Bull'a katıldı

Bottas: "Benim beklentilerim yüksek Sauber'in de öyle olmalı"

Bottas: "Benim beklentilerim yüksek Sauber'in de öyle olmalı"

F1 Formula 1

Bottas: "Benim beklentilerim yüksek Sauber'in de öyle olmalı" Bottas: "Benim beklentilerim yüksek Sauber'in de öyle olmalı"

Key: "C44 iddialı bir araç ama ben gelmeden tamamlanmıştı"

Key: "C44 iddialı bir araç ama ben gelmeden tamamlanmıştı"

F1 Formula 1

Key: "C44 iddialı bir araç ama ben gelmeden tamamlanmıştı" Key: "C44 iddialı bir araç ama ben gelmeden tamamlanmıştı"

Bravi: "Stake F1 olarak başladığımız bu dönem değişimin ilk adımı"

Bravi: "Stake F1 olarak başladığımız bu dönem değişimin ilk adımı"

F1 Formula 1

Bravi: "Stake F1 olarak başladığımız bu dönem değişimin ilk adımı" Bravi: "Stake F1 olarak başladığımız bu dönem değişimin ilk adımı"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol