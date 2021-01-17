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Formula 1 / Son dakika

McLaren F1'in Türk mühendisi, bugün F1 aracı hakkında konuşacak

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McLaren F1'in Türk mühendisi, bugün F1 aracı hakkında konuşacak
Ekleyen:
, Editör

McLaren F1 takımı aerodinami bölümünde çalışan Türk mühendis Emel Cankaya, bugün akşam 20:00'da İTÜ Uçak Uzay Mühendisliği Kulübü'nün konuğu olacak.

2011'de Delft Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünden 2011'de mezun olan Cankaya, son iki senedir McLaren'ın aerodinami bölümünde çalışıyor.

 İTÜ Uçak Uzay Mühendisliği Kulübü, A'dan Z'ye Seminerleri serisi kapsamında bugün McLaren Aerodinamik Mühendisi Emel Cankaya ile F1 aracının aerodinamiği üzerinden aracın tasarımı, akış analizi ve performans iyileştirmesi konularını konuşacak.

Etkinlik bugün saat 20.00'de İTÜ UUMK YouTube kanalını üzerinden gerçekleşecek.

Sizler de yukarıdaki linke tıklayarak etkinliği seyredebilirsiniz.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar McLaren
Editör Kemal Şengül

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