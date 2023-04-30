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McLaren'in sıralama kumarı ne anlam ifade ediyor?

Sıralama turlarını lastik kumarı oynayarak geçiren ve Lando Norris ile yedinciliğe yerleşen McLaren, ıslak zemin lastikleriyle piste çıkma imkanını değerlendirmedi.

Altay Gök
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McLaren'in sıralama kumarı ne anlam ifade ediyor?

McLaren potansiyel olarak bir avantaj elde edebilirdi, nitekim Norris ilk antrenmanlarda ve sıralama turlarında yumuşak lastiklerini tamamen harcamıştı. 

Yeni sprint formatına göre pilotlar sprint sıralamalarının ilk ve ikinci bölümünde yeni orta lastiklerle, son bölümünde ise yumuşak lastiklerle piste çıkmak zorundalar.  

Bu kuralın farkında olan McLaren, önceliği ana yarışa verdi ve Norris'in Cuma günü yumuşak lastiklerden tam performans almasını tercih etti -sonuç olarak İngiliz pilot ana yarışa yedinci sıradan başlayacak!

Ancak yönetmeliklerdeki anormallik, antrenman seanslarının aksine sıralama turlarında ıslak zemin lastiklerinin kullanılmasını serbest bırakıyor, bu anormalliğin sprint formatı için giderilmemiş olması nedeniyle yeni yumuşak hamuru kalmayan isimler yağmur lastikleriyle piste çıkmakta serbest.

Açıkçası takımların kuru bir sıralama seansında ıslak zemin lastikleriyle kazanacakları hiçbir şey yok, dolayısıyla bu açıktan faydalanan da kimse çıkmadı; ancak yeni sprint formatındaki son bölüm kuralı, bu açığı yeniden gündeme getirdi.

Norris garajda kalarak 10. sıraya razı olacağını, yine de başka bir sürücü teknik sorunlar nedeniyle piste çıkamazsa ya da ilk turunda kaza yapıp zaman turu atamazsa, Norris piste çıkıp yavaş bir tur atabilir ve dokuzunculuğa yükselebilirdi.  

Yine bu kumarı oynayan Yuki Tsunoda son bölüme kalsaydı, o zaman iki pilotun ıslak zemin lastikleriyle birbirini geçmeye çalıştığını görebilirdik.

Kural açığının düzenlemelere son şeklini veren sportif danışma komitesinde tartışıldığı anlaşılıyor, ancak yarışa az zaman kalmasından ötürü açığın kapatılması Avusturya'daki ikinci sprint hafta sonuna kadar sarkmış vaziyette.

Durumun sinir bozucu olduğunu itiraf eden Norris ise, "Sıralama turlarını muhtemelen hafta sonunun diğer bölümlerinden daha çok seviyorum. Yarışı seviyorum, ama sıralama turları düz bir şekilde sürüş yapabileceğiniz tek zaman."  

"Evet, sanırım bu biraz berbat. Sadece çıkıp iyi turlar atmak ve neler yapabileceğinizi görmek için fırsat yakalamak istiyorsunuz."

"Muhtemelen gerçekleşmeyecek ancak sprint sıralamalarının son bölümünde kimsenin piste çıkmadığı bir senaryo da gerçekleşebilir, herkes Q3'te lastikleri kullanmışsa bu mümkün. Bu senaryonun gerçekleşmesi televizyona pek de yansımaz." 

"Felaket senaryosu kuralları değiştirebilir, ancak sadece bir ya da iki araç bu pozisyonda olduğu için muhtemelen bir değişikliğe gidilmeyecek." dedi.

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