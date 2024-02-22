McLaren'in Red Bull/RB F1 ittifakı konusundaki endişelerini asıl körükleyen şey ne?

Konuyla ilgili en yüksek sesle konuşan kişi olarak yaptığı açıklamalar, bazılarının Red Bull'un iki F1 takımı arasındaki giderek yakınlaşan bağlarla ilgili endişelerinin kişisel çıkarlardan kaynaklandığını öne sürmesine neden oldu.

Diğerleri ise onun sadece kendi McLaren takımının, Red Bull'un teknik bilgisinden faydalanacak olan yenilenmiş RB takımı tarafından yenildiğini görmekten korktuğunu öne sürüyor.

Ancak F1 araçları bu hafta Bahreyn'deki testlere geri dönerken, Brown gerçeğin çok farklı olduğunu ve tüm grand prix yarışları için daha geniş meseleler olduğunu açıkça ortaya koydu.

Brown bunun Red Bull ve RB'nin birlikte çalışarak haksız bir avantaj elde etmesini engellemeyi amaçladığını, bununla birlikte her iki takımın da tamamen düzenlemeler dahilinde çalıştığından şüphesinin olmadığını söyledi.

Brown'ın asıl öfkesi, maliyet sınırı altında serinin mevcut gelişme yönüne bakıldığında kuralların artık uygun çalışmaması üzerine.

Motorsport.com'a konuşan Brown Red Bull/RB durumuyla ilgili olarak "Hile yaptıklarını düşünmüyorum. Ancak kurallar amaca uygun değil."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Bildiğim kadarıyla rekabet eden iki takıma sahip olabileceğiniz başka bir büyük spor dalı yok."

"Siyasi etki ve oyuncu ticareti nedeniyle başka hiçbir spor dalında buna izin verilmiyor. Aklınıza gelebilecek tüm nedenlerden dolayı..." dedi.

Oyundaki avantajlar

Red Bull ve RB arasındaki ittifakın yararına ilişkin önceki odak noktası yanlışlıkla teknik kazanımlar - pistte daha hızlı ilerleme kaydetmek için potansiyel olarak tasarım ve fikirlerin paylaşılması - üzerine olmuştur.

Bu büyük olasılıkla yönetmeliklerin dışında olacak ve FIA'nın etkin bir şekilde denetleyebileceğinden açıkça bahsettiği bir şey.

Brown'a göre, bir A ve B takımının birlikte çalışmasından elde edilecek gerçek kazançlar, daha iyi bileşenler üretmenin çok ötesine geçiyor.

En iyi sonucu garantilemek için yarışlarda stratejileri bölmek gibi bariz sportif avantajların olabileceği senaryolar var. Bu durum özellikle kritik şampiyona finallerinde ortaya çıkabilir.

Daniel Ricciardo, VCARB 01 Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

Brown, "Max'in Oscar'a karşı olduğunu düşünün. Oscar 10. sırada ve Max pole pozisyonunda. En iyi strateji orta lastiklerle başlamak. Ama RB'ler dokuzuncu ve 11'inci sırada, bu yüzden ikisini de yumuşak lastiklerle başlatıp diğerlerinin yarışını etkileyebilirler." dedi.

Brown ayrıca geçen yıl Singapur GP'sinde AlphaTauri'nin Verstappen'in sıralamalarda Yuki Tsunoda'yı engellemesiyle ilgili soruşturmaya gelmemesinin, takımların diğer herkesle olduğu kadar büyük bir rakip olmadığının bir örneği olduğunu söylüyor.

F1 Komisyonu'nda iki oya sahip olmanın siyasi kazançları da var - bu da Red Bull'un acil kural değişikliklerini önlemek için gereken süper çoğunluğu engellemek için yalnızca bir diğer yarışmacının desteğine ihtiyacı olduğu anlamına geliyor.

Bu tam olarak 2023 Abu Dabi F1 Komisyonu toplantısında Red Bull ve AlphaTauri'nin, Alpine'in ilk desteği sayesinde maliyet sınırı kurallarında bir reform yapılmasını engellemeyi başardığı zaman olan şeydi.

Ayrıca, personelin aynı şirkete ait takımlar arasında diğer kuruluşlara kıyasla çok daha kolay geçiş yapabilmesi nedeniyle personel hareketi sorunu da var.

Brown, "IP'nin büyük bir kısmı kafanın içinde. Dolayısıyla, kıdemli bir çalışanı alıp başka bir ekibe yerleştirdiğinizde ve bir süre kenarda beklememesini istediğinizde, bu IP transferidir çünkü IP kafanızın içindedir."

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, Red Bull Racing Takım Müdürü Christian Horner ile grid üzerinde sohbet ediyor Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Ve onları ileri geri gitmekten alıkoyan hiçbir şey yok." dedi.

Brown, Red Bull'un kıdemli yarış stratejisi analisti Nick Roberts ve eski başmühendisi Guillaume Cattelani'nin bu kış RB'ye hızlı bir geçiş yaptığını, McLaren'in ise diğer takımlardan personel almak için çok daha uzun süre beklemek zorunda kaldığını örnek gösteriyor.

Brown, "David Sanchez'i almak için bir yıl beklemek zorunda kaldım. Rob Marshall'ı almak için bir yıl beklemek zorunda kaldım." diyerek bu konuya dikkat çekiyor.

Bu neden şimdi sorun oldu?

Red Bull 2005'in sonundan beri eski Minardi takımına sahip. O zamandan beri Toro Rosso, AlphaTauri ve RB kimlikleri altında yarışıyor olsa da Brown, F1'in değişen doğası nedeniyle bunun giderek kendisi için bir sorun haline geldiğini söylüyor.

Bir zamanlar McLaren gibi takımlar, - ki Force India'ya müşteri vites kutusu sunan ilk takımlardan biriydi - takımlar arasındaki farkın büyük olduğu bir dönemde diğer takımlara kolayca yardım ederken, maliyet sınırının etkisi oyun alanının daha eşit hale geldiği anlamına geliyor.

İşte bu unsur, belirli takımların birlikte çalışarak avantaj sağlamamasını her zamankinden daha önemli hale getiriyor.

Lando Norris, McLaren MCL38 Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

Brown, "15 yıl önce bir bütçe sınırımız yoktu ve her şeye Force India'ya vites kutusu satarak başladık. Ama arada çok büyük bir fark vardı. Aradaki fark o kadar büyüktü ki, 'küçük takımlara yardım edelim çünkü onların yardıma ihtiyacı var' diye düşündük."

"Şimdi herkes bütçe sınırında çalışıyor, altyapılar biraz farklı. RB'nin rüzgar tüneli yakın zamana kadar bizimkinden daha iyiydi ve şimdi bizimle aynı bütçeye sahipler..."

"RB'nin McLaren ya da Red Bull'un yaptığını yapmaması için hiçbir neden yok. Aynı kaynaklara sahipler."

"Helmut Marko'nun dediği gibi: 'kurallar çerçevesinde yapmamıza izin verilenleri en üst düzeye çıkaracağız'. Onları suçlamıyorum."

"Eğer iki takımım olsaydı, ben de onların yaptığının aynısını yapardım. Nasıl oluyor da 10 takımınız varken iki tanesi farklı kurallara göre hareket edebiliyor ve diğer ikisi [Ferrari ve Haas] de yarı kurallara göre hareket ediyor."

"Bence tam bağımsızlığa ve tam adalete ihtiyacımız var. Tüm sporlarda sahip olduğumuz şey bu." dedi.

Bundan sonra ne olacak?

Brown, F1'in yöneticilerini, diğer paydaşları ve hatta potansiyel olarak AB'nin rekabet karşıtı yetkililerini, endişelerini hafifleteceğini düşündüğü düzenlemelerde değişiklik yapmaya zorlarken, konu hakkında "yüksek sesle konuşmaya devam edeceğine" söz verdi.

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, pit duvarında Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Brown, en geç 2026 yılına kadar, birden fazla takımın ortak mülkiyetini yasaklayan ve hatta müşteri parçalarını yasaklamaya kadar giden düzenlemelerde - bu daha küçük takımlara yardımcı olmak için daha fazla standart bileşen anlamına gelse bile - değişiklik yapılmasını istiyor.

"Bence taraftarlar bunu istiyor, sponsorlar bunu istiyor ve RB içinde 'Kendi süspansiyonumu yapmak istiyorum' diyenler olursa şaşırmam."

"Diğer tüm bağımsız takımlar da aynı fikirde. Sesleri o kadar yüksek çıkmasa da, hepsiyle konuştum ve herkes aynı fikirde - bir kayma yolu unsuruna ihtiyacımız olsa bile, çünkü insanlar bugün buna hazır değil."

"Ama sırf bugün herkes buna hazır değil diye, bu işi sonsuza kadar sürüncemede bırakmayalım, değil mi? Eğer Williams hazır değilse, o zaman 2026'ya kadar herkesin bağımsız olacağı bir yol izleyelim çünkü herkesin aynı kurallara göre oynaması gerekiyor."

"Diğer sporlarda ikinci takımı satmak zorunda kalırsınız. Bence doğru çözüm bu."

"Ama Red Bull'un spor için yaptıklarına saygı duyuyorum. Eğer bu çok ileri bir adımsa, o zaman en azından onları tamamen bağımsız kılan kurallara sahip olmanız gerekir."

"FIA'nın, F1'in ve yeterince takımın bunu desteklediğini düşünmek isterim. Ama ben ne gerekiyorsa yapmak için buradayım. Tek istediğim eşit bir oyun alanı ve en iyi takımın kazanması."