McLaren'ın pit stop rekoru Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

McLaren takımı, 2023 sezonunda sadece yılın ikinci yarısında gösterdiği ilerlemeyle değil, aynı zamanda Formula 1 tarihindeki en hızlı pit stop ile de herkesi şaşırttı.

Şimdi bu başarı resmi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na dahil oldu.

Şirket temsilcileri geçtiğimiz günlerde takımın Woking'deki McLaren Teknoloji Merkezini ziyaret ederek Katar Grand Prix'si sırasında sadece 1.80 saniye süren rekor pit stopun kitaba dahil olduğunu belgeleyen resmi sertifikayı İngiliz ekibe teslim etti.

Bu rekor Lando Norris'in mekanikerleri tarafından 27. turda kırılmıştı; İngiliz pilot da sertifika verilirken takım fabrikasındaydı.

Bundan önceki rekor 1.82 saniye ile Red Bull Racing'e aitti ve 2019 Brezilya Grand Prix'sinde gerçekleşmişti.

Formula 1 2022'de 18 inç jant ve lastiklere geçtiğinde, pit stop sürelerinin doğal olarak artacağı yönünde spekülasyonlar vardı, ancak takım mekanikerleri bitmek bilmeyen eğitimler sayesinde yavaş yavaş aynı hızda lastik değiştirmeye başladı ve şimdi dört yıldır elde tutulan rekor kırıldı.