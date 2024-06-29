McLaren'in Piastri'nin cezasına yönelik protestosu "kabul edilemez" bulunarak reddedildi

McLaren'in Oscar Piastri'nin Avusturya Grand Prix sıralama turlarında, pist limitlerini ihlal ettiği iddiasıyla aldığı Formula 1 cezasına karşı yaptığı itiraz, FIA hakemleri tarafından "kabul edilemez" olduğu gerekçesiyle reddedildi.

Woking merkezli takım, Piastri'nin ceza almasından ve griddeki üçüncü sırasını kaybetmesinden memnun olmadığı için sıralama sonuçlarına karşı resmi bir şikayette bulunmuştu .

FIA'dan Piastri aleyhindeki kanıtların ne kadar net olduğu konusunda açıklama isteyen takım, pist kenarındaki bir kamera ve helikopterden alınan ve gölgelerden de etkilenen bulanık olduğu iddia edilen görüntülerin her şeyi netleştirmediğini söyledi.

Takım patronu Andrea Stella, "Yarışa yaklaşımımız hak etmediğimiz bir şeyi istemememizdir."

"Ancak ceza bu kadar ağır olduğunda, sporun menfaati için - McLaren'in menfaati için değil - açık bir kanıt olması gerekir." demişti.

Ancak Cumartesi akşamı yapılan hakem duruşmasının ardından ve FIA hakemleri Piastri aleyhindeki kanıtları değerlendirmeden önce, itiraz prosedürel gerekçelerle reddedildi.

İlk olarak FIA, FIA'nın Uluslararası Spor Kurallarında belirtildiği üzere, komiserler tarafından alınan kararların protestoya açık olmadığını söyledi.

Ayrıca FIA, sunulan protesto belgesinin bazı yönlerinin reddedilmesi gerektiği anlamına geldiğini de söyledi.

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

Bunlar arasında, Komiserler Başkanına değil de Pist Görevlisine hitaben yazılmış olması, protesto edilen ilgili düzenlemelerin belirtilmemesi, protestonun kime karşı yapıldığının belirtilmemesi ve protesto eden tarafın endişelerinin belirtilmemesi yer alıyordu.

Stella, McLaren'in Piastri'nin gerçekten pistin kenarını belirleyen beyaz çizgilerin dışına çıktığından emin olmak istediğini, ancak bunun kanıtlandığını gösteren herhangi bir kanıt görmediğini açıkça belirtmişti.

"Aracın makul bir şüphenin ötesinde pist sınırlarının dışına çıktığına dair kanıtlara bakmak istedik."

"Makul şüphenin ötesinin karşılandığını söyleyemem. Bu durumda, her şey bulanık ve gölgeden etkilenmiş durumda."

"Buraya gelmek, yarışmak, sıralama turlarını bir araya getirmek oldukça zor ve ceza , turun silinmesi gibi ağır olduğunda o zaman cezanın her türlü makul şüphenin ötesinde uygulandığından emin olmamız gerekiyor." demişti.