McLaren'ın Piastri'de gördüğü Alonso/Schumacher özellikleri neler?

McLaren'in, sözleşmesini 2026 sonuna kadar uzattığı genç Avustralyalı için çok parlak bir gelecek gördüğü açık.

Ancak Woking'deki ilk dönemlerinde göze çarpan sadece ham hızı değildi çünkü kişiliğinin takım yönetimini derinden etkileyen ve onlara F1'in bazı büyüklerini hatırlatan yönleri var.

Perşembe günü Suzuka'da konuşan McLaren takım patronu Andrea Stella, Piastri'nin Fernando Alonso ve Michael Schumacher'in kişiliklerinden izler taşıdığını öne sürdü.

Stella, "McLaren Oscar'la anlaşmayı çok istediğinde, genç kategorilerdeki sonuçlarına baktık ve işbirliğinin ilk günlerinde neler başardığını görebiliyorduk, bunun gerçekleşmesi için iyi nedenler vardı."

"Bunları doğal hızda görebiliyorduk ki bu da isterseniz yetenekle ilgili olabilir. Bunu simülatörün ilk gününde bile gördük. Kendi performansını değerlendirirken şöyle diyordu: 'İşte buradayım, işte geliştirmem gereken yer burası'. Verilerden görebildiklerimizle o kadar iyi eşleşiyordu ki, oldukça etkileyiciydi." dedi.

Stella, kendi performansını güçlü bir şekilde anlamanın Piastri'nin kendisini geliştirmesine yardımcı olacak güçlü bir araç olduğunu düşünüyor.

Stella sözlerine şöyle devam etti: "Bu nitelikler sürekli gelişim gösterebilmekle ilgili. Eminim yetenekli olan pek çok insan vardı, ancak sürekli gelişime yönelik bir tutumları olmadığı için hiçbir yere varamadılar."

"Bence şu anda gridde, sürekli gelişmeye yönelik bir tutum nedeniyle, belirgin olacağını düşünmediğimiz yaşlarda son derece rekabetçi olmaya devam edebilen sürücülerin gerçekten iyi örneklerine sahibiz. Bu anlamda, bunun Fernando ile benzerlik gösterdiğini düşünüyorum."

Oscar Piastri, McLaren ve Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı Fotoğraf: Mark Sutton

McLaren'ı etkileyen sadece Piastri'nin kendisini nasıl güçlendirdiği değil; çünkü onun personelle etkileşim biçimi de Stella'yı etkiliyor.

Stella, "Sürücünün arkasında bir kişi var. Bizim için işe aldığımız kişinin yalnızca kültürümüze uyan değil, aynı zamanda kültürün daha da yerleşmesine katkıda bulunacak bir kişi olduğundan emin olmak önemliydi. Ve potansiyel olarak kültüre katkıda bulunacak, değerlere ve bizi arkadaşlardan oluşan bir ekip haline getiren davranışlara katkıda bulunacak bir isim."

"Takımla işbirliğine getirdiği değerler, bu anlamda bana Michael'ı [Schumacher] düşündürüyor."

"Burada, padokta Michael'la birlikte çalışan ve şu anda başka bir takımda olan biri bana onun aile kurma konusunda çok yetenekli olduğunu söyledi."

"Pistte kesinlikle zor olsa da, takım içindeki ruh, birlik duygusu, aile duygusunda hiçbir eksiklik yoktu. Sanırım doğal yetenek, tutum, kültür ve değerlerden bahsediyorum. Bu üç şey bizim için nispeten kısa sürede belirgin hale geldi." dedi.

Piastri ayrıca medyaya konuşurken oldukça sakin ve soğukkanlı olduğunu gösterdi ve bu McLaren'in onun garajda da sergilediğini gördüğü bir davranış.

Stella şunları ekledi: "F1 gibi baskılı bir ortamda olduğunuzda, sakin ve düşünceli bir insan olmak çok önemli hale geliyor."

"Gergin tepkiler vermiyor; gereksiz yere sinirlenmiyor. Yorumlarına gerginlik katmıyor. Yorumları bir araçta neler olduğuna dair gerçek bir rapor ya da ideal olmayan bir durumda neler olduğuna dair gerçek bir rapor."

"Söylediklerine güvenebilirsiniz ve kendi reklamını yapması gerektiği için spekülatif bir şey eklemiyor. Güvenilir ve sakin biri."

"Bu sakinlik benim ekip genelinde mümkün olduğunca güçlendirmeye çalıştığım bir özellik."