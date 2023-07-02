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McLaren'in Norris'in cezası için "gözden geçirme talebi" reddedildi!

McLaren, Lando Norris'in Kanada'da "sportmenlik dışı davranış" nedeniyle aldığı beş saniye cezası için "gözden geçirme hakkı" talebinde bulunmuştu, FIA bu talebi reddetti ve Norris'in cezası kesinleşti.

Altay Gök
Ekleyen:
Lando Norris, McLaren

Montreal'deki mücadeleye iyi bir başlangıç yapan ve ilk turları orta grubun önüne tırmanma mücadelesi vererek geçiren Norris ile Oscar Piastri, 11. turda piste giren güvenlik aracından faydalanmak için aynı anda pite yöneldiler.

Bu sırada Piastri önde, Norris arkasındaydı, Norris'in hemen arkasında da Charles Leclerc bulunmaktaydı, bu da Piastri'ye alan açmak isteyen Norris'in bilerek Leclerc'i yavaşlatması gibi bir hareket yapmasına yol açtı.

Norris'in bu hareketi FIA tarafından inceleme altına alındı ve Norris beş saniye zaman cezasına çarptırıldı.

Hem McLaren, hem de Norris cezaya tepki gösterdi, nitekim iki taraf da "FIA'nın gelecekte kullanılacak bir emsal için kendilerini kullandığını" düşünmekteydi.

Bu kapsamda McLaren, "gözden geçirme hakkını" kullanmak için talepte bulundu.

İki gün içinde karar veren FIA ise tatmin edici herhangi bir yeni kanıt sunulmadığı gerekçesiyle McLaren'in talebini reddetti.

Konuyla ilgili internet sitesinden kısa bir açıklama yayınlayan McLaren, "FIA ve hakemlerin Lando Norris'in 2023 Kanada GP'sindeki 5 saniyelik zaman cezasını onama kararına saygı duyuyoruz.

"Yine de bir 'gözden geçirme hakkı' için yeterince yeni, önemli ve ilgili kanıtlar sunduğumuza inanıyoruz."

"Hakemlerin yeni kanıtların gereklilikleri karşılamadığı yönündeki kararını kabul ediyoruz. Beklediğimiz sonuç bu olmasa da, bize ayırdıkları zaman ve işbirliği için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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