Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Konu

Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Başa Dön Fotoğraflar Çizimler
Önceki / Mercedes: "Hamilton'ı yeni motora geçireceğimiz kesin değil"
Formula 1 Analiz

McLaren'ın Monza'da kazanmasına yardımcı olan ayar tercihi

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Giorgi Piola
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

McLaren, uzun süren galibiyet hasretini İtalya GP'de Daniel Ricciardo ve Lando Norris'in araçlarını çok iyi kullanması sonucunda 1-2 olmasıyla dindirmiş oldu.

McLaren'ın Monza'da kazanmasına yardımcı olan ayar tercihi

McLaren'ın yarış içerisinde Red Bull ve Mercedes'ten gelen tehditleri geri çevirmesi, etkileyici düzlük hızı sayesinde oldu.

Lewis Hamilton ve Max Verstappen'in papaya turuncusu araçları geçme çabaları büyük ölçüde sonuç vermedi çünkü onlar, frenlemede McLaren araçlarına yeteri kadar yaklaşamadılar.

Bu düzlük hız avantajının temeli, McLaren'ın düşük yere basma gücü üreten paketini Monza pisti için aerodinamik olarak verimli çalışacak şekilde ayarlamasıydı.

Performansın çoğu Mercedes'in güç ünitesinden gelirken, takımın Monza için hazırladığı düşük downforce aerodinamik paketi o güce destek verdi.

McLaren, Bakü ve Silverstone yarışlarında orta düşük downforce konfigürasyonlarında kaşık şeklinde arka kanadı kullanmıştı. Takım daha sonra Spa'da düşük downforce arka kanadını kullandı.

Monza'da bu kanat daha da kırpıldı ve daha geleneksel bir yol takip edildi.

Beklendiği üzere Monza versiyon arka kanadın üst planyası Spa'daki arka kanada (sol iç resim) göre daha dar açıya sahipti ve sağ üstte görüldüğü üzere izin verilen en alt seviyedeydi.

Bunların dışında üst planyanın üst kısmında yer alan Gurney kanatçığı da, sürüklenmeyi daha da azaltmak için kaldırıldı.

McLaren MCL35M front wing detail

McLaren MCL35M front wing detail

Photo by: Giorgio Piola

Aracın ön tarafında da benzer bir hikaye vardı. Takım, ön kanadın en üst planyasının iç tarafını ciddi bir şekilde kırptı. Takım, ön tarafta yere basma gücünü azaltmak ve önden arkaya doğru daha iyi bir aero dengesi bulmak için bunu yaptı.

Ön kanat üzerindeki ayar mekanizması, flaplerin sabit kısmının bittiği, hareket eden bölümüne başladığı yeri işaret ediyor. Takımlar yıllardır benzer trendi takip ediyorlar.

Bu tarz ön kanat tasarımı hem yeterli yere basma gücünü üretirken, hem de lastiklere giden türbülansı azaltmak için hava akımının dışarı doğru yönlendirilmesini sağlıyor.

paylaşım
yorumlar
Mercedes: "Hamilton'ı yeni motora geçireceğimiz kesin değil"

Önceki haber

Mercedes: "Hamilton'ı yeni motora geçireceğimiz kesin değil"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Marko: "Verstappen, Rusya'da çifte ceza alabilir"

4 s
2
Formula 1

Hamilton: "Neden Verstappen'le bira içmeye gitmeyelim?"

2 s
3
Formula 1

İnceleme: SCHUMACHER filmi, F1 pilotunun iki farklı yönünü anlatıyor

3 s
4
Formula 1

Aston Martin, Vettel'in yerine Kubica veya Ricciardo'yu mu düşünüyor?

1 s
5
Formula 1

Mercedes: "Hamilton'ı yeni motora geçireceğimiz kesin değil"

46 dk
Son Haberler
McLaren'ın Monza'da kazanmasına yardımcı olan ayar tercihi
F1

McLaren'ın Monza'da kazanmasına yardımcı olan ayar tercihi

11dk
Mercedes: "Hamilton'ı yeni motora geçireceğimiz kesin değil"
F1

Mercedes: "Hamilton'ı yeni motora geçireceğimiz kesin değil"

46dk
Aston Martin, Vettel'in yerine Kubica veya Ricciardo'yu mu düşünüyor?
F1

Aston Martin, Vettel'in yerine Kubica veya Ricciardo'yu mu düşünüyor?

1 s
Hamilton: "Neden Verstappen'le bira içmeye gitmeyelim?"
F1

Hamilton: "Neden Verstappen'le bira içmeye gitmeyelim?"

2 s
Hakkinen: "McLaren'la ilk yarışımı kazamam 4 yılımı aldı, Ricciardo'nun ise 6 ayını"
F1

Hakkinen: "McLaren'la ilk yarışımı kazamam 4 yılımı aldı, Ricciardo'nun ise 6 ayını"

2 s
Son Videolar
Formula 1: İtalya GP değerlendirmesi 09:14
Formula 1
13 Eyl 2021

Formula 1: İtalya GP değerlendirmesi

Ricciardo, McLaren'a 2012'den sonraki ilk galibiyetini getirdi 00:45
Formula 1
13 Eyl 2021

Ricciardo, McLaren'a 2012'den sonraki ilk galibiyetini getirdi

F1 2021 İtalya GP Start Gridi 01:05
Formula 1
11 Eyl 2021

F1 2021 İtalya GP Start Gridi

AlphaTauri, 2022'de de Gasly ve Tsunoda ile yarışacak 00:46
Formula 1
9 Eyl 2021

AlphaTauri, 2022'de de Gasly ve Tsunoda ile yarışacak

Hollanda GP grid pozisyonları 01:05
Formula 1
4 Eyl 2021

Hollanda GP grid pozisyonları

Matt Somerfield Daha fazlası
Matt Somerfield
F1'in jeton sistemi, Red Bull'un gelişimine nasıl yardımcı oldu?
Formula 1

F1'in jeton sistemi, Red Bull'un gelişimine nasıl yardımcı oldu?

Teknik analiz: Red Bull'un fren kanalı güncellemeleri
Formula 1

Teknik analiz: Red Bull'un fren kanalı güncellemeleri

McLaren'ın Macaristan GP bumerang kanat güncellemesi Macaristan GP
Formula 1

McLaren'ın Macaristan GP bumerang kanat güncellemesi

McLaren Daha fazlası
McLaren
Hakkinen: "McLaren'la ilk yarışımı kazamam 4 yılımı aldı, Ricciardo'nun ise 6 ayını" İtalya GP
Formula 1

Hakkinen: "McLaren'la ilk yarışımı kazamam 4 yılımı aldı, Ricciardo'nun ise 6 ayını"

Ricciardo: "McLaren galibiyet alarak ortalığı sallayabilir" İtalya GP
Formula 1

Ricciardo: "McLaren galibiyet alarak ortalığı sallayabilir"

Ricciardo: "Tam saldırı modunda olacağım!" İtalya GP
Formula 1

Ricciardo: "Tam saldırı modunda olacağım!"

Çok Okunanlar Bugün

Marko: "Verstappen, Rusya'da çifte ceza alabilir"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Verstappen, Rusya'da çifte ceza alabilir"

Hamilton: "Neden Verstappen'le bira içmeye gitmeyelim?"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Neden Verstappen'le bira içmeye gitmeyelim?"

İnceleme: SCHUMACHER filmi, F1 pilotunun iki farklı yönünü anlatıyor
Formula 1 Formula 1

İnceleme: SCHUMACHER filmi, F1 pilotunun iki farklı yönünü anlatıyor

Aston Martin, Vettel'in yerine Kubica veya Ricciardo'yu mu düşünüyor?
Formula 1 Formula 1

Aston Martin, Vettel'in yerine Kubica veya Ricciardo'yu mu düşünüyor?

Mercedes: "Hamilton'ı yeni motora geçireceğimiz kesin değil"
Formula 1 Formula 1

Mercedes: "Hamilton'ı yeni motora geçireceğimiz kesin değil"

F1, Verstappen-Hamilton kazasının 360 derecelik yeni görüntülerini yayınladı
Formula 1 Formula 1

F1, Verstappen-Hamilton kazasının 360 derecelik yeni görüntülerini yayınladı

Hakkinen: "McLaren'la ilk yarışımı kazamam 4 yılımı aldı, Ricciardo'nun ise 6 ayını"
Formula 1 Formula 1

Hakkinen: "McLaren'la ilk yarışımı kazamam 4 yılımı aldı, Ricciardo'nun ise 6 ayını"

Williams: "F1 kask kamerasına bilgi yansıması ideal değil"
Formula 1 Formula 1

Williams: "F1 kask kamerasına bilgi yansıması ideal değil"

Son Haberler

McLaren'ın Monza'da kazanmasına yardımcı olan ayar tercihi
Formula 1 Formula 1

McLaren'ın Monza'da kazanmasına yardımcı olan ayar tercihi

Mercedes: "Hamilton'ı yeni motora geçireceğimiz kesin değil"
Formula 1 Formula 1

Mercedes: "Hamilton'ı yeni motora geçireceğimiz kesin değil"

Aston Martin, Vettel'in yerine Kubica veya Ricciardo'yu mu düşünüyor?
Formula 1 Formula 1

Aston Martin, Vettel'in yerine Kubica veya Ricciardo'yu mu düşünüyor?

Hamilton: "Neden Verstappen'le bira içmeye gitmeyelim?"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Neden Verstappen'le bira içmeye gitmeyelim?"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.