McLaren'ın Monza'da kazanmasına yardımcı olan ayar tercihi

McLaren'ın yarış içerisinde Red Bull ve Mercedes'ten gelen tehditleri geri çevirmesi, etkileyici düzlük hızı sayesinde oldu.

Lewis Hamilton ve Max Verstappen'in papaya turuncusu araçları geçme çabaları büyük ölçüde sonuç vermedi çünkü onlar, frenlemede McLaren araçlarına yeteri kadar yaklaşamadılar.

Bu düzlük hız avantajının temeli, McLaren'ın düşük yere basma gücü üreten paketini Monza pisti için aerodinamik olarak verimli çalışacak şekilde ayarlamasıydı.

Performansın çoğu Mercedes'in güç ünitesinden gelirken, takımın Monza için hazırladığı düşük downforce aerodinamik paketi o güce destek verdi.

McLaren, Bakü ve Silverstone yarışlarında orta düşük downforce konfigürasyonlarında kaşık şeklinde arka kanadı kullanmıştı. Takım daha sonra Spa'da düşük downforce arka kanadını kullandı.

Monza'da bu kanat daha da kırpıldı ve daha geleneksel bir yol takip edildi.

Beklendiği üzere Monza versiyon arka kanadın üst planyası Spa'daki arka kanada (sol iç resim) göre daha dar açıya sahipti ve sağ üstte görüldüğü üzere izin verilen en alt seviyedeydi.

Bunların dışında üst planyanın üst kısmında yer alan Gurney kanatçığı da, sürüklenmeyi daha da azaltmak için kaldırıldı.

McLaren MCL35M front wing detail Photo by: Giorgio Piola

Aracın ön tarafında da benzer bir hikaye vardı. Takım, ön kanadın en üst planyasının iç tarafını ciddi bir şekilde kırptı. Takım, ön tarafta yere basma gücünü azaltmak ve önden arkaya doğru daha iyi bir aero dengesi bulmak için bunu yaptı.

Ön kanat üzerindeki ayar mekanizması, flaplerin sabit kısmının bittiği, hareket eden bölümüne başladığı yeri işaret ediyor. Takımlar yıllardır benzer trendi takip ediyorlar.

Bu tarz ön kanat tasarımı hem yeterli yere basma gücünü üretirken, hem de lastiklere giden türbülansı azaltmak için hava akımının dışarı doğru yönlendirilmesini sağlıyor.