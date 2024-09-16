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Formula 1 Azerbaycan GP

McLaren'ın "mini DRS" sistemi, Bakü'de Piastri'nin Leclerc'i arkada tutmasına yardımcı oldu mu?

McLaren arka kanadının Bakü'deki bazı ilginç davranışları, takımın düzlük hızını artırmasının benzersiz bir yoluna işaret ediyor

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
McLaren MCL38 rear wing

Azerbaycan Grand Prix'sinin ardından McLaren'ın arka kanadını mercek altına alan yeni bir teknik tartışma ortaya çıktı.

Oscar Piastri'nin MCL38'inin arkaya bakan araç içi kamerasından alınan görüntüler, üst kanadın yük altında büküldüğünü gösterdi; bunun en görünür yönü, hız arttıkça yukarı doğru eğilen üst kanadın dış ön kenarı.

Bu durum, sürüklenmenin daha da azalmasına ve düzlük artmasına yol açabilir ve esnek kanatlar konusunu bir kez daha gündeme getirecektir.

Şimdiye kadar bu sezon gündeme gelen sorular, sergilenen bazı ön kanat tasarımlarının yasallığı ile ilgiliydi. Ancak, sezonun geri kalanında arka kanat sapması ve esnek unsurlara olan ilginin yeniden artacağı açık.

McLaren'ın arka kanat tasarımıyla ilgili merak edilenler, Piastri'nin Leclec’in DRS avantajına sahip olmasına rağmen rakibini geride tutmayı başardığı bir yarışın ardından geldi.

akımlar, makinelerinin performansını artırmak için aeroelastik özellikleri kullanmaya çalışırken, FIA'nın statik testlerinin sınırları içinde kalmaya çalışıyor. Ancak, parçalar piste çıkıldığında farklı şekillerde deforme olabiliyor ve bu da performans üzerinde önemli bir etki yaratabiliyor.

Bununla birlikte, bu durum denetlemeye yardımcı olmak için başka taktiklerin kullanılmasına yol açmıştır. Araç içi kamera görüntülerinin izlenmesi, bileşenlerin bükülmesinin nasıl gerçekleştiğini belirlemek için bir araç sağlar ve bu da düzenlemeleri değiştirmek ve meselelerin kontrolden daha da çıkmasını önlemek için kullanılabilir.

Bu yöntem 2021 yılında uygulamaya konmuş ve FIA tüm ekiplerden ana gövde ve üst kanat üzerinde belirli yerlere 12 hedef noktası yerleştirmelerini istemiştir.

Bunun amacı, arkaya bakan kameradan alınan görüntüler incelendiğinde noktaların referans olarak kullanılabilmesiydi. Bu noktalar ana resimde görülebilir; üst kanat üzerinde altı siyah nokta ve ana gövde üzerinde altı beyaz nokta.

Bunun büyük ölçüde arka kanat tertibatlarının aşırı dönüşünü kendi kendine denetlemek için bir araç olarak kullanıldığı ve bu sezon esnek ön kanatlarla ilgili suçlamaların ardından Belçika Grand Prix'sinden bu yana Cuma günkü antrenman seanslarında benzer bir taktiğin uygulandığı anlaşılıyor.

McLaren MCL38 rear wing detail

McLaren MCL38 rear wing detail

Photo by: Uncredited

Arka kanadın bu şekilde esnediği birkaç yarıştır gözlemleniyor ve FIA’nın bunu kabul ettiği anlaşılıyor, çünkü bu esneme şu anda düzenlemeler dahilinde kalıyor.

Bu esneme, DRS'nin verdiği etki kadar güçlü olmasa da, üst kanat ve ana düzlem arasındaki boşluk sayesinde tur boyunca bir performans artışı sağlıyor olabilir. Örneğin, Azerbaycan’daki orta sektörde bile bu esneme görülmüş ve üst kanadın ucu yukarı kalkarak performansa katkıda bulunmuş olabilir.

Bu 'mini-DRS', Formula 1 mühendislerinin gösterdiği ustalığın bir başka örneğidir, çünkü düzenlemeleri rakiplerinin yapmadığı bir şekilde yorumlamanın bir yolunu bulmuşlar ve sonuç olarak onlara karşı bir avantaj elde etmişlerdir.

Bu 'mini-DRS' olarak adlandırılan teknik, Formula 1 mühendislerinin ne kadar yaratıcı olduklarının bir başka örneği. McLaren’ın bu düzenlemeyi daha iyi kullanarak rakiplerine karşı avantaj sağladığı düşünülüyor. Diğer takımların da benzer tasarım yöntemlerini araştırması muhtemel, ancak McLaren’ın sezonun hız odaklı yarışlarında bu avantajı daha fazla kullanmış olabileceği belirtiliyor.

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