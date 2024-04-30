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Formula 1 Miami GP

McLaren'ın Miami güncellemeleri, 2023'teki paketler kadar büyük değil

McLaren Formula 1 takım patronu Andrea Stella, takımının Miami Grand Prix'sinde yapacağı güncellemelerin "fark edilebilir" olacağını ancak 2023'teki en büyük paketleri kadar kapsamlı olmayacağını söyledi.

Filip Cleeren Oleg Karpov
Team members of McLaren celebrate while hanging from the pit wall, as Lando Norris, McLaren MCL38, 2nd position, finishes the race

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

McLaren, geçen yılki Avusturya ve Singapur yarışlarında birkaç önemli güncelleme seti sunarak talihini tamamen değiştirdi ve orta sıralarda mücadele eden bir takımdan, sezonun ikinci yarısında Ferrari ve Mercedes ile podyum için savaşabilecek bir takıma dönüştü.
McLaren 2024'ün ilk yarışlarında konumunu sağlamlaştırmayı ve hatta Mercedes'in önüne geçmeyi başardı. Ancak Şubat ayında MCL38'in lansmanında takım, lansman versiyonu için zamanında sonuçlandıramadığı daha umut verici geliştirme projeleri olduğunu söylemişti.
İlk güncelleme paketi bu hafta sonu Miami Grand Prix'si için hazır. Takım patronu Stella kartlarını göğsüne yakın oynarken, bunların fark edilir bir adım sağlayacağını ancak 2023'teki en büyük güncellemeler kadar büyük olmayacağını belirtti.
Stella, "Bu güncelleme geçen yıl Avusturya ve Singapur'da yaptığımız iki güncelleme kadar büyük olmayacak ama iyi bir adım olacak. Fark edilebilir olmalı."
"Bundan daha fazlasını söyleyemem, çünkü aksi takdirde rakamlar hakkında konuşuruz. Bununla birlikte, gizli tutmak istiyorum."
"Ama diyelim ki Avusturya ve Singapur kadar büyük değil, ama eğer işler beklentilerimizle, örneğin rüzgar tüneli rakamlarıyla ve bilgisayar simülasyonuyla örtüşürse fark edilebilir olacak."
"Bu her zaman büyük bir soru işaretidir, çünkü bu korelasyonun isabet oranı son 12 ayda iyi olsa bile, her zaman olası sürprizler vardır." dedi.
Oscar Piastri, McLaren MCL38, leads George Russell, Mercedes F1 W15

Oscar Piastri, McLaren MCL38, George Russell'ın önünde, Mercedes F1 W15

Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

McLaren'in ana zayıflıkları olan uzun, düşük hızlı virajlar, lastiklerin bozulması ve aerodinamik verimlilik sorunu takımın geçen kış ele almaya çalıştığı ancak 2024 aracında hâlâ yaygın olan üç temel alandır ve Miami güncellemeleri bunları daha da azaltmaya yönelik ilk girişim olacak.
Bununla birlikte, takım bu yıl pist performanslarıyla yine şaşırttı ve Lando Norris, daha zayıf yarışlar arasında olması beklenen Şangay pistindeki Çin Grand Prix'sinde ikinci oldu.

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