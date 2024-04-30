McLaren'ın Miami güncellemeleri, 2023'teki paketler kadar büyük değil
McLaren Formula 1 takım patronu Andrea Stella, takımının Miami Grand Prix'sinde yapacağı güncellemelerin "fark edilebilir" olacağını ancak 2023'teki en büyük paketleri kadar kapsamlı olmayacağını söyledi.
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Oscar Piastri, McLaren MCL38, George Russell'ın önünde, Mercedes F1 W15
Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images
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