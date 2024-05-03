McLaren'in Miami GP güncellemelerinin detaylı listesi
McLaren, Red Bull'la farkı kapatmak için Formula 1 Miami Grand Prix'sine getirdiği büyük güncelleme paketinin tüm detayını açıkladı.
Fotoğraf: Filip Cleeren
Woking merkezli ekip, son haftaları MCL38 aracının sahip olduğunu düşündüğü zayıflıkları ele almak için çalışarak geçirdi.
Ancak, Miami'deki ilk antrenman öncesinde açıklanan değişiklikleri değerlendiren Lando Norris, bu kez getirilen değişikliklerin daha çok performansı artırmaya yönelik olduğunu açıkladı.
Güncelleme paketinden ne beklediği sorulan Norris, "Umarım daha hızlı bir araba olur. Bunun makul olduğunu düşünüyorum."
"Direksiyonun başına geçtiğimde ileriye dönük bazı iyi adımlar bulmam açısından kesinlikle açık olmalı. Ancak bu, hâlâ hedeflediğimiz ve geliştirmek için çok çalıştığımız bir şey olan tüm zayıf alanlarımıza yardımcı olmaya yönelik değil."
"Ancak aracın daha hızlı gitmesini sağlayacak her şey - özellikle de bu kadar sıkışıkken - yardımcı olacaktır. Dolayısıyla, [yardımcı olacağını] ummasaydık bir sprint yarışında onu buraya getirmeye çalışmak için bu kadar zorlamazdık." demişti.
Bu hafta sonu Miami'de yapılacak yarış için sadece Norris tam güncelleme paketine sahipken, Oscar Piastri şimdilik bileşenlerin yarısını alabildi.
Piastri, ilk antrenman seansını lider Max Verstappen'in hemen arkasında 2. sırada tamamlarken, direksiyon sistemindeki bir sorunla seansa başlayan Norris ise gerilerde kaldı.
McLaren MCL38 teknik detayları
Fotoğraf tarafından: Filip Cleeren
McLaren, takımların araçlara getirilen yeni parçaları açıklamak zorunda olduğu FIA teslim belgelerinde, revizyon yapılan 10 alanı şu şekilde açıkladı:
- Genel yere basma kuvvetini artırmak için fren kanalları ve ön süspansiyonla birlikte çalışan tamamen yeni ön kanat.
- Ön kanattan çıkan hava akışını desteklemek ve aracın geri kalanı için daha iyi koşullandırmaya yardımcı olmak için yeni ön süspansiyon geometrisi.
- Ön kanattan çıkan hava akışını daha iyi yönetmeye yardımcı olan revize edilmiş ön fren kanalı ve kanatçık.
- Yere basma kuvvetini artırmak için yeni sidepod girişleri ve karoser ile birlikte çalışan tamamen revize edilmiş zemin.
- Hava akışındaki değişiklikleri tamamlamak ve yeni karoser ile birlikte otomobilin arkasına hava beslemesini iyileştirmeye yardımcı olmak için revize edilmiş sidepod girişi.
- Yeni sidepod girişi ile birlikte aerodinamik verimliliği artırmak için yeni karoser ve motor kapağı.
- Aracın bu bölgesindeki akış alanındaki değişikliğe uyacak şekilde güncellenmiş soğutma panjurları.
- Yeni hava akışından faydalanmak ve yeni arka fren kanalları ile yük oluşumunu iyileştirmeye yardımcı olmak için güncellenmiş arka süspansiyon.
- Revize edilmiş arka fren kanalları ve kanatçıklar daha fazla yere basma kuvveti üretmeyi amaçlıyor.
- Miami düzenine daha uygun olacak şekilde yükü arka kanatla daha iyi dengelemek için yeni bir yüksüz kiriş kanat tasarımı.
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