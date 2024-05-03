McLaren'in Miami GP güncellemelerinin detaylı listesi

Woking merkezli ekip, son haftaları MCL38 aracının sahip olduğunu düşündüğü zayıflıkları ele almak için çalışarak geçirdi.

Ancak, Miami'deki ilk antrenman öncesinde açıklanan değişiklikleri değerlendiren Lando Norris, bu kez getirilen değişikliklerin daha çok performansı artırmaya yönelik olduğunu açıkladı.

Güncelleme paketinden ne beklediği sorulan Norris, "Umarım daha hızlı bir araba olur. Bunun makul olduğunu düşünüyorum."

"Direksiyonun başına geçtiğimde ileriye dönük bazı iyi adımlar bulmam açısından kesinlikle açık olmalı. Ancak bu, hâlâ hedeflediğimiz ve geliştirmek için çok çalıştığımız bir şey olan tüm zayıf alanlarımıza yardımcı olmaya yönelik değil."

"Ancak aracın daha hızlı gitmesini sağlayacak her şey - özellikle de bu kadar sıkışıkken - yardımcı olacaktır. Dolayısıyla, [yardımcı olacağını] ummasaydık bir sprint yarışında onu buraya getirmeye çalışmak için bu kadar zorlamazdık." demişti.

Bu hafta sonu Miami'de yapılacak yarış için sadece Norris tam güncelleme paketine sahipken, Oscar Piastri şimdilik bileşenlerin yarısını alabildi.

Piastri, ilk antrenman seansını lider Max Verstappen'in hemen arkasında 2. sırada tamamlarken, direksiyon sistemindeki bir sorunla seansa başlayan Norris ise gerilerde kaldı.

McLaren MCL38 teknik detayları Fotoğraf tarafından: Filip Cleeren

McLaren, takımların araçlara getirilen yeni parçaları açıklamak zorunda olduğu FIA teslim belgelerinde, revizyon yapılan 10 alanı şu şekilde açıkladı: