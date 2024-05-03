Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Miami GP

McLaren'in Miami GP güncellemelerinin detaylı listesi

McLaren, Red Bull'la farkı kapatmak için Formula 1 Miami Grand Prix'sine getirdiği büyük güncelleme paketinin tüm detayını açıkladı.

Jonathan Noble Filip Cleeren
McLaren MCL38 technical detail

Fotoğraf: Filip Cleeren

Woking merkezli ekip, son haftaları MCL38 aracının sahip olduğunu düşündüğü zayıflıkları ele almak için çalışarak geçirdi.

Ancak, Miami'deki ilk antrenman öncesinde açıklanan değişiklikleri değerlendiren Lando Norris, bu kez getirilen değişikliklerin daha çok performansı artırmaya yönelik olduğunu açıkladı.

Güncelleme paketinden ne beklediği sorulan Norris, "Umarım daha hızlı bir araba olur. Bunun makul olduğunu düşünüyorum."

"Direksiyonun başına geçtiğimde ileriye dönük bazı iyi adımlar bulmam açısından kesinlikle açık olmalı. Ancak bu, hâlâ hedeflediğimiz ve geliştirmek için çok çalıştığımız bir şey olan tüm zayıf alanlarımıza yardımcı olmaya yönelik değil."

"Ancak aracın daha hızlı gitmesini sağlayacak her şey - özellikle de bu kadar sıkışıkken - yardımcı olacaktır. Dolayısıyla, [yardımcı olacağını] ummasaydık bir sprint yarışında onu buraya getirmeye çalışmak için bu kadar zorlamazdık." demişti.

Bu hafta sonu Miami'de yapılacak yarış için sadece Norris tam güncelleme paketine sahipken, Oscar Piastri şimdilik bileşenlerin yarısını alabildi.

Piastri, ilk antrenman seansını lider Max Verstappen'in hemen arkasında 2. sırada tamamlarken, direksiyon sistemindeki bir sorunla seansa başlayan Norris ise gerilerde kaldı.

McLaren MCL38 technical detail

McLaren MCL38 teknik detayları

Fotoğraf tarafından: Filip Cleeren

McLaren, takımların araçlara getirilen yeni parçaları açıklamak zorunda olduğu FIA teslim belgelerinde, revizyon yapılan 10 alanı şu şekilde açıkladı:

  • Genel yere basma kuvvetini artırmak için fren kanalları ve ön süspansiyonla birlikte çalışan tamamen yeni ön kanat.
  • Ön kanattan çıkan hava akışını desteklemek ve aracın geri kalanı için daha iyi koşullandırmaya yardımcı olmak için yeni ön süspansiyon geometrisi.
  • Ön kanattan çıkan hava akışını daha iyi yönetmeye yardımcı olan revize edilmiş ön fren kanalı ve kanatçık.
  • Yere basma kuvvetini artırmak için yeni sidepod girişleri ve karoser ile birlikte çalışan tamamen revize edilmiş zemin.
  • Hava akışındaki değişiklikleri tamamlamak ve yeni karoser ile birlikte otomobilin arkasına hava beslemesini iyileştirmeye yardımcı olmak için revize edilmiş sidepod girişi.
  • Yeni sidepod girişi ile birlikte aerodinamik verimliliği artırmak için yeni karoser ve motor kapağı.
  • Aracın bu bölgesindeki akış alanındaki değişikliğe uyacak şekilde güncellenmiş soğutma panjurları.
  • Yeni hava akışından faydalanmak ve yeni arka fren kanalları ile yük oluşumunu iyileştirmeye yardımcı olmak için güncellenmiş arka süspansiyon.
  • Revize edilmiş arka fren kanalları ve kanatçıklar daha fazla yere basma kuvveti üretmeyi amaçlıyor.
  • Miami düzenine daha uygun olacak şekilde yükü arka kanatla daha iyi dengelemek için yeni bir yüksüz kiriş kanat tasarımı.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Mercedes, Miami'ye getirdiği taban güncellemesinden umutlu
Sonraki haber Horner: "Newey'nin ayrılığı için doğru zaman geldi"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Jonathan Noble
Daha fazlası
Jonathan Noble
Williams, Mercedes'in süper lisans talebine rağmen Antonelli söylentilerini önemsemiyor

Williams, Mercedes'in süper lisans talebine rağmen Antonelli söylentilerini önemsemiyor

Formula 1
Miami GP
Williams, Mercedes'in süper lisans talebine rağmen Antonelli söylentilerini önemsemiyor
Alonso, son cezasının ardından "başka bir şey olmadığından" emin olmak istiyor

Alonso, son cezasının ardından "başka bir şey olmadığından" emin olmak istiyor

Formula 1
Miami GP
Alonso, son cezasının ardından "başka bir şey olmadığından" emin olmak istiyor
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
McLaren
Daha fazlası
McLaren
McLaren, Miami güncellemesiyle nasıl taş üstünde taş bırakmadı?

McLaren, Miami güncellemesiyle nasıl taş üstünde taş bırakmadı?

Formula 1
Miami GP
McLaren, Miami güncellemesiyle nasıl taş üstünde taş bırakmadı?
Brown: "Newey, Red Bull F1 takımında düşecek son domino taşı olmayacak"

Brown: "Newey, Red Bull F1 takımında düşecek son domino taşı olmayacak"

Formula 1
Miami GP
Brown: "Newey, Red Bull F1 takımında düşecek son domino taşı olmayacak"
Norris, yaşadığı sorun hakkında: "Aracı gereğinden fazla zorladım"

Norris, yaşadığı sorun hakkında: "Aracı gereğinden fazla zorladım"

Formula 1
Miami GP
Norris, yaşadığı sorun hakkında: "Aracı gereğinden fazla zorladım"

Son Haberler

Leclerc: "Verstappen'i yarışta daha fazla baskı altına almayı umuyorum"

Leclerc: "Verstappen'i yarışta daha fazla baskı altına almayı umuyorum"

F1 Formula 1
Miami GP
Leclerc: "Verstappen'i yarışta daha fazla baskı altına almayı umuyorum"
Verstappen: "Kariyerimin en keyifli turu değildi ancak pole pozisyonundayız"

Verstappen: "Kariyerimin en keyifli turu değildi ancak pole pozisyonundayız"

F1 Formula 1
Miami GP
Verstappen: "Kariyerimin en keyifli turu değildi ancak pole pozisyonundayız"
Miami GP: Verstappen arka arkaya 7. kez pole pozisyonunda, Leclerc ikinci!

Miami GP: Verstappen arka arkaya 7. kez pole pozisyonunda, Leclerc ikinci!

F1 Formula 1
Miami GP
Miami GP: Verstappen arka arkaya 7. kez pole pozisyonunda, Leclerc ikinci!
3 ceza puanı alan Magnussen'in men cezasına 4 puan kaldı

3 ceza puanı alan Magnussen'in men cezasına 4 puan kaldı

F1 Formula 1
Miami GP
3 ceza puanı alan Magnussen'in men cezasına 4 puan kaldı

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye