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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Formula 1 / Avusturya GP Analiz

McLaren'ın Mercedes'le mücadele etmesini sağlayan değişiklikler

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Giorgi Piola
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

McLaren bu sene MCL35M aracında iyi bir ilerleme kaydetti ve takımın son yarışlara getirdiği güncellemeler, orta gruptan uzaklaşmasında yardımcı oldu.

McLaren'ın Mercedes'le mücadele etmesini sağlayan değişiklikler

Geçen hafta sonu gerçekleştirilen Avusturya GP'de McLaren, son senelerin şampiyonu Mercedes'i sıralamalarda dahi geride bırakıp yarışta da uzun süre önde kalmayı başardı.

McLaren bu duruma kontrollü bir şekilde geldi. Takım, hızlı bir şekilde güncellemeler getirmeye çalışmak yerine ölçülü bir şekilde ilerledi. Bu kapsamda rakiplerinin neler yaptığını inceleyen takım, rakiplerinin tasarımlarının neler getirebileceğini, kendi aracında nasıl çalışacaklarını analiz etti.

Dahası, McLaren Z şeklinde kesikli tabanı en son uygulayanlardan birisiydi. Şu ana kadar 8 takım Z şeklinde kesikli tabanı kullandı ve McLaren, kendisinin bu tarz tabanını İspanya GP hafta sonunda aracına ekledi.

McLaren MCL35M taban kıyaslaması. Old - eski, New - yeni

McLaren MCL35M taban kıyaslaması. Old - eski, New - yeni

Fotoğraf: Giorgio Piola

Takımın en son güncellemesi de bu yaklaşımın bir örneğiydi. McLaren, sidepodun en geniş olduğu yerden itibaren tabanına bir dizi dışarıya doğru kıvrımlı kanatçık ekledi. Bu kanatçıklar, o bölgedeki hava akımını dışarı doğru yönlendirmede yardımcı oluyor.

Bu kanatçıklarla birlikte tabanın Z şeklindeki kesik kısmında yer alan kanatçığın (kırmızı ok) boyutunda ve şeklinde de değişiklik yapıldı.

Bu, diğer takımlarda da gördüğümüz bir tasarım şekli. Red Bull'un da kullandığı bu kanatçık ile tabanın o kısmında daha fazla sıkışma noktası yaratılıyor.

McLaren MCL35M taban kıyaslaması

McLaren MCL35M taban kıyaslaması

Fotoğraf: Uncredited

Bu bölümdeki tasarımlara dikkat ederseniz, her takıma uygun tek bir ideal çözümün olmadığını göreceksiniz. Red Bull, sidepoda yakın 5 parça kanatçık kullanırken; Aston Martin Avusturya'da 4 kanatçık kullanmaya başladı. Öncesinde ise 3 kanatçık vardı. Bu kanatçıklar genel manada performans kazandırıyor olsa da diğer taraftan aracın hava akışı şemasına göre ideal sayıda kanatçık kullanılması gerekiyor. 

McLaren'ın tasarımında ilk kanatçıklar fazlasıyla dışa dönükken, geriye doğru gittikçe kanatçıkların açısı değişiyor.

Z şeklindeki kesikte yer alan kanatçıktan sonra da yeni kanatçıklardan eklenmiş durumda.

McLaren MCL35M taban

McLaren MCL35M taban

Fotoğraf: Uncredited

McLaren, tabanın ön tarafına eklediği dışa dönük kanatçıkların ardından, birkaç yarış önce tabanın arka tarafına eklenen (kırmızı ok) "r" şeklindeki kanatçığı kaldırdı. Tabanın ön tarafında yapılan çalışma muhtemelen beklenen sonucu verdiği için takım arkadaki "r" şeklindeki kanatçığı kaldırdı.

Soğutma çalışmaları

Red Bull Ring pisti, McLaren'ın yeni soğutma çözümünün çalıştığını görme konusunda mükemmel bir yerdi. Pistin yüksek rakımda yer alması nedeniyle soğutma açısından takımların güç ünitesinin ideal çalışma aralığıyla karoser üzerine soğutma kanalı açma arasında bir denge tutturması gerekiyordu.

McLaren, bu sene Mercedes güç ünitesine geçmesinin ardından ilk yarışlarda daha muhafazakar bir yaklaşım sergiledi ancak Fransa GP'de aracın arka tarafına daha dar yeni bir soğutma çıkışı ekledi. 

Steiermark ve Avusturya GP'lerinde kokpitin yanındaki soğutma çıkışları kullanıldı. Steiermark GP'de kokpitin tek tarafında soğutma çıkışı kullanılırken, Avusturya GP'de kokpitin iki tarafında da soğutma çıkışları kullanıldı.

McLaren MCL35M arka kanat kenar plakası

McLaren MCL35M arka kanat kenar plakası

Fotoğraf: Giorgio Piola

McLaren, kendi çözümlerini geliştirmek için de zaman ve kaynak harcadı. Bu kapsamda arka kanadın dış kısmında genel trendin dışına çıkıldı.

Fransa GP'de getirilen yeni arka kanadın kenar plakasının üst kısmı diğer takımların tasarımlarına benzerken alt kısmı diğerlerinden ayrıştı.

Takım, arka kanat kenar plakasının alt kısmında hep dikey kanatçıklar kullanıyordu ancak Fransa GP'den beri bu bölümde yere paralel bir şekilde uzanan kanallar kullanılıyor.

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