Koronavirüs pandemisinin yarattığı etkiye karşılık getirilen kurallar gereği takımlar önceki sezon yarıştırdıkları araçların şasisini bu sezona taşıyacak

Fakat McLaren’ın durumu diğer takımlardan farklı. Wokingli takım bu sezon güç ünitesi tedarikçisi olarak Renault’dan Mercedes’e geçiş yapmış durumda ve bu sebeple aracında pek çok değişiklik yapmak zorunda kaldı.

Mevcut F1 tasarımlarının temel elementlerinden biri güç ünitesinin paketlemesi ve her bir üreticinin bu konuda, kendi konseptine uyacak şekilde özel bir yaklaşımı var, dolayısıyla McLaren’ın da bu alanda büyük değişiklikler yapması gerekti.

Bu durum, geçtiğimiz ay takım tarafından, kış arasında neye odaklandıklarını anlattıkları sırada açıkça dile getirildi.

McLaren üretim direktörü Piers Thynne, “Diğer takımlar önceki seneye ait araçlarının büyük bir kısmını bu seneye taşırken, Mercedes ünitesine geçtiğimiz için bizim durumumuz farklı.”

“Bu, çok fazla değişiklik yapmamıza sebep oldu ve esasında yeni bir araç üretiyoruz. MCL35M’deki yeni parça sayısı, MCL35’tekiyle aynı.” dedi.

Şasi, vites kutusu yuvası, soğutma sistemlerinin yerleşimi ve elektrik devrelerine yapılan köklü değişikliklerin hepsi Mercedes ünitesine yapılan geçişten kaynaklansa da McLaren, diğer takımlara uygulanan kısıtlamalardan muaf tutulmayacak.

2021 sezonunda tüm takımların önündeki meydan okuma, yere basma gücünü kısabilmek ve lastiklere yüklenen ağırlığı azaltabilmek adına, FIA’nın bu sene tanıttığı yeni aero kuralları oldu.

Tabana ve aracın arkasına yapılan değişikliklerin, aracın performansı üstünde göründüğünden çok daha fazla etkisi olacak ve bu, senenin başında padokta sıklıkla konuşulacak bir konu olabilir.

McLaren’ın durumunda ise bu değişiklikler, takımın takımları şampiyonasını tekrardan 3. sırada tamamlayabilme hedefini gerçekleştirebilmesi için, MCL35M’de gelişim gösterilecek temel alanları hedef alıyor.

2020 aracı yüksek hızlı virajlar ve frenleme altındayken güçlü olsa da, bazı alanlarda zayıftı ve takım 2021 sezonunda bu sorunları ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Bu konu hakkında konuşan teknik direktör James Key, “Zayıflıklar konusuna değinecek olursam, düşük hızlarda kendimizi biraz geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. 2019’da olduğu kadar zayıf değiliz ve bazı düşük hızlı virajlardaki denge ve istikrarımızı geliştirmek adına çok çalıştık.”

“Fakat yine de bazı koşullar altında araç istediğimiz performansı göstermiyor - özellikle bazı hava ve yol tutuşu durumlarında ve bunu kısmen verilerimizde görebiliyoruz.” dedi.

McLaren yeni aracının tanıtımını Türkiye saatiyle saat 22.00’de gerçekleştirecek. Son haberler ve tanıtıma dair öngörüler için, Motorsport.com’u takipte kalın.