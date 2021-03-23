McLaren'ın küçük adımları, 2021'de nasıl meyvesini verebilir?

2020 araçlarının büyük ölçüde dondurulduğu dönemde, takımların birçok parçayı bir önceki araçtan taşırken aracın birçok bölümünü etkileyecek güç ünitesi değişikliği yapmak büyük bir olaydı.

Bunun yanında aerodinamik kural değişiklikleri, Pirelli'nin yeni lastikleri ve takımda Daniel Ricciardo gibi yeni bir pilotun olması nedeniyle bu kış dönemi McLaren için oldukça zorlayıcı geçti.

Buna rağmen McLaren, Bahreyn testlerinde takım olarak birbirine kenetlendi ve iyi performans sergiledi. Takımın teknik patronu James Key, karşılaştıkları tüm bu zorlukları aşabilmek için emekleye emekleye ilerlediklerini söyledi.

Bu, McLaren'ın mevcut organizasyon seviyesi ile alakalı birçok şeyi işaret ediyor. Takım, MCL35M'i 16 Şubat'ta, Mercedes'in yeni aracı W12'yi piste çıkarmasından 24 gün önce piste çıkardı. Bu, F1 dünyasında büyük bir zaman.

McLaren bu arada daha fazla veri toplamak için ikinci kez film çekimi sürüşü gerçekleştirdi.

Bu tür piste çıkışlar önemlidir çünkü aylar öncesinden kararlaştırılır. Buna paralel olarak AR&GE, araç üretimi ve aracın toparlanması süreçleri de planlanır.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Geleneksel olarak herkes sınırları zorlamak ve belli parçaların tasarımını mümkün olduğu kadar geciktirmek ister. Ancak bunun olumsuz bir yanı oluyor, o da araçta ortaya çıkabilecek sorunları çözmek için daha az zamana sahip olunmasına neden oluyor.

Mercedes, bu sene Bahreyn testlerinden önce aracını piste çıkarmayarak bir risk aldı ve film çekimi sürüşünü testlerden sonrasına bıraktı. Testlerde yaşanan sorunlara bakarsak, Mercedes'in bu sene bu kararın bedelini ödediğini söyleyebiliriz.

McLaren, motor değişikliği için gerekli iş yükünü bahane göstererek aracını piste çıkarmakta gecikmedi. Bunun tam tersi aracını mümkün olduğu kadar erkenden piste çıkararak analiz edebileceği çok fazla veri olmasını istedi. Böylece ilk testler öncesinde aracına dair önemli veriler elde etti.

McLaren'ın 3 günlük testleri çok fazla sorun yaşamadan tamamlaması, takip edilen stratejinin işe yaradığını gösteriyor.

Key, "Elimizdeki fırsattan maksimumu alabilmemiz için yapmamız gereken çok fazla şey vardı."

"Bu yüzden adım adım ilerledik. Aracı geliştirmek için zamanımızı kullandık, buraya gelmeden önce biraz mesafe kat ettik. O sürüş ile Mercedes ile yaptığımız dinamometre testi arasında bir boşluk vardı ve birkaç film günü oldu. O günler film çekimi içindi ancak aynı zamanda aracı sürebilmek için biraz fırsatımız oldu."

"Aralarında biraz boşluk vardı, bu sayede işlerin nasıl ilerlediğine bakabildik ve o arada yaşadığımız bazı sorunları çözebildik. Test haftası öncesinde bazı bebek adımları attık ve dayanıklı olmayı umuyorduk. Bu açıdan testler oldukça makul geçti." dedi.

Üç günlük testlerde McLaren en iyi 7. zamanı atabildi ancak rakip takımlar, McLaren MCL35M'de daha fazlasının olduğu konusunda emindi.

Testlerde atılan mesafe açısından da diğer takımların çoğu daha iyiydi çünkü McLaren kat edilen mesafe açısından 8. sıradaydı. En geride yer alan Mercedes ve Aston Martin bazı mekanik sorunlar yaşamıştı ancak McLaren için durum pek öyle değildi.

Key, "Attığımız tur sayısıyla alakalı negatif bir neden yok. Bu, her gün pilotları değiştirmemizle alakalı bir durumdu. Bunun her zaman zamanlama açısından olumsuz etkisi olur."

"Aynı zamanda verdiğimiz aralarda verileri toplamaya çalıştık. Bu bazen pistte olup turlamaya karşı zaman kaybına neden olur."

"Tabii ki aracınızla doğrudan çok fazla mesafe kat etmek istersiniz ancak bunu yaparsanız, gerekli tüm testleri yapamayabilirsiniz."

"Planlı bir çalışmaydı. Tabii ki mümkün olan maksimum mesafeyi kat etmek isterdik ancak uyguladığımız programda, işaretlememiz gereken tüm kutuları işaretlemeyi başardık." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL35M Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Dikkat çeken şey sadece pist üstündeki pürüzsüz performans ve McLaren garajındaki çalışmalar değildi. McLaren'ın yeni difüzör tasarımına olan yaklaşımı ve ortaya çıkardığı ürün de dikkat çekti. Bu, Key ve aero ekibinin sınırları nasıl zorladığını gösteriyordu.

Key, "Her zaman bir takımın diğerlerinden farklı bir fikirle ortaya çıkması hoş bir şeydir. Bu konuda aero departmanının ve aracın arka tarafında yeni kurallarla birlikte böyle bir fırsat olabileceğini düşünen arkada çalışan aerodinamik grubunun hakkını vermeliyiz."

"Onların hakkını vermeliyiz. Bu açıdan evet, şu an için sadece bizde olan bir şeyi bulmuş olmak güzel."

"Bu, çok fazla konuşulan görsel şeylerden birisiydi ancak orası aracın oldukça karmaşık olan arka tarafındaki daha büyük resmin sadece bir bölümüydü. Ancak birkaç hafta içerisinde bu bölümün unutulacağından eminim." dedi.

Peki McLaren, güç sıralaması açısından nerede yer alıyor? Takım kesinlikle zaman tablosundaki 7. sıradan daha yukarıda yer alıyor. Ancak aynısı listede 8 ve 9. sırada yer alan Alpine ve Aston Martin için de geçerli.

Key, takım olarak Bahreyn'de rakiplerinin neler yaptıklarını analiz etmek yerine daha çok yapmaları gereken şeylere odaklandıklarını söyledi.

Key, "Nerede olduğumuzu söylemek çok zor. Biz gerçekten daha çok kendimize baktık ve testler boyunca attığımız adımlar konusunda rahat olmaya, daha önce bahsettiğimiz kutucukları işaretlemeye (yapmaları gereken şeyleri yapmaya), bizim ve Mercedes için kritik olan motor kurulumunun dayanıklı olmasına odaklandık."

"Fena bir test değildi ancak tam olarak herkesin nerede olduğunu söylemek tabii ki çok zor." dedi.

Takım Patronu Andreas Seidl da McLaren'in konumu konusunda temkinli konuştu.

Seidl, "Sıralamanın tam olarak nasıl olduğunu bilmek zor. Şu ana kadar gördüğümüz her şeye bakarsak, bir kez daha bilinen rakiplerimizle inanılmaz yakın olacağımızı söyleyebilirim. Yine geçen senekilerle aynı mücadele olacak."

Andreas Seidl, Team Principal, McLaren Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"Mercedes ile yeni bir partnere sahip olduğumuzu ve ilk yarışta birlikte ilk defa birçok şeyi yapmamız gerektiğini, bu yüzden gerçek baskı olacağını unutmamak lazım. Yeni bir partnerle sıralamalara katılmak ve yarışa çıkmak oldukça zorlayıcı bir şey çünkü yeni güç ünitelerinin bu tür durumlarda çalışma şekli oldukça karmaşık bir konu."

"Ancak takımın son bir aydaki çalışma şeklinden, takımın yaptığı her şeyden ve herkesin ortaya koyduğu enerjiden çok mutluyum."

"Geçen seneyi 3. sırada tamamlamamız harikaydı ancak son yarışta çok kolay bir şekilde 5. olma ihtimalimizin de olduğunu unutmamalıyız." dedi.

McLaren'ın yeni aracını erkenden piste çıkarması şu ana kadar karşılığını verdi ve takımı ilk yarış öncesinde güçlü bir konuma getirdi. Diğer taraftan aracın gelişimini geç bir tarihe bırakıp, tasarım süresini uzatmanın tüm bir sezonu düşündüğümüzde katkısı olabilirdi.

Ancak bu sene birçok parçanın gelişiminin dondurulmuş olması sebebiyle normal bir sezon değil. Aynı zamanda bütçe sınırı ve aerodinamik gelişim kısıtlamaları var. Ve tabii ki bir noktada tamamen 2022 projesine odaklanılması gerekiyor.

Şu an için hiçbir takım, kendisini hem bu yıl hem de yeni kuralların olduğu gelecek yıl için en uygun konuma getiren bir strateji izlediğinden emin olamaz. Bu konuda gerçek cevap ancak uzun vadede ortaya çıkacaktır.