McLaren'ın küçük adımları, 2021'de nasıl meyvesini verebilir?

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
3 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
26 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
02 May
Yarış:
40 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
43 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
61 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
75 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
82 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
96 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
99 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
117 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
131 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
159 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
166 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
173 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
187 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
190 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
200 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
215 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
222 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
229 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
242 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
257 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
264 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Organizatörler, Avustralya GP'nin gerçekleşeceğinden emin
Formula 1 / Analiz

McLaren'ın küçük adımları, 2021'de nasıl meyvesini verebilir?

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

2021 Formula 1 sezonu öncesinde hiçbir takım Renault motorundan Mercedes motoruna geçiş yapan McLaren kadar zorlayıcı bir durumla karşı karşıya kalmadı.

McLaren'ın küçük adımları, 2021'de nasıl meyvesini verebilir?

2020 araçlarının büyük ölçüde dondurulduğu dönemde, takımların birçok parçayı bir önceki araçtan taşırken aracın birçok bölümünü etkileyecek güç ünitesi değişikliği yapmak büyük bir olaydı.

Bunun yanında aerodinamik kural değişiklikleri, Pirelli'nin yeni lastikleri ve takımda Daniel Ricciardo gibi yeni bir pilotun olması nedeniyle bu kış dönemi McLaren için oldukça zorlayıcı geçti.

Buna rağmen McLaren, Bahreyn testlerinde takım olarak birbirine kenetlendi ve iyi performans sergiledi. Takımın teknik patronu James Key, karşılaştıkları tüm bu zorlukları aşabilmek için emekleye emekleye ilerlediklerini söyledi.

Bu, McLaren'ın mevcut organizasyon seviyesi ile alakalı birçok şeyi işaret ediyor. Takım, MCL35M'i 16 Şubat'ta, Mercedes'in yeni aracı W12'yi piste çıkarmasından 24 gün önce piste çıkardı. Bu, F1 dünyasında büyük bir zaman.

McLaren bu arada daha fazla veri toplamak için ikinci kez film çekimi sürüşü gerçekleştirdi.

Bu tür piste çıkışlar önemlidir çünkü aylar öncesinden kararlaştırılır. Buna paralel olarak AR&GE, araç üretimi ve aracın toparlanması süreçleri de planlanır.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Geleneksel olarak herkes sınırları zorlamak ve belli parçaların tasarımını mümkün olduğu kadar geciktirmek ister. Ancak bunun olumsuz bir yanı oluyor, o da araçta ortaya çıkabilecek sorunları çözmek için daha az zamana sahip olunmasına neden oluyor.

Mercedes, bu sene Bahreyn testlerinden önce aracını piste çıkarmayarak bir risk aldı ve film çekimi sürüşünü testlerden sonrasına bıraktı. Testlerde yaşanan sorunlara bakarsak, Mercedes'in bu sene bu kararın bedelini ödediğini söyleyebiliriz.

McLaren, motor değişikliği için gerekli iş yükünü bahane göstererek aracını piste çıkarmakta gecikmedi. Bunun tam tersi aracını mümkün olduğu kadar erkenden piste çıkararak analiz edebileceği çok fazla veri olmasını istedi. Böylece ilk testler öncesinde aracına dair önemli veriler elde etti.

McLaren'ın 3 günlük testleri çok fazla sorun yaşamadan tamamlaması, takip edilen stratejinin işe yaradığını gösteriyor.

Key, "Elimizdeki fırsattan maksimumu alabilmemiz için yapmamız gereken çok fazla şey vardı."

"Bu yüzden adım adım ilerledik. Aracı geliştirmek için zamanımızı kullandık, buraya gelmeden önce biraz mesafe kat ettik. O sürüş ile Mercedes ile yaptığımız dinamometre testi arasında bir boşluk vardı ve birkaç film günü oldu. O günler film çekimi içindi ancak aynı zamanda aracı sürebilmek için biraz fırsatımız oldu."

"Aralarında biraz boşluk vardı, bu sayede işlerin nasıl ilerlediğine bakabildik ve o arada yaşadığımız bazı sorunları çözebildik. Test haftası öncesinde bazı bebek adımları attık ve dayanıklı olmayı umuyorduk. Bu açıdan testler oldukça makul geçti." dedi.

Üç günlük testlerde McLaren en iyi 7. zamanı atabildi ancak rakip takımlar, McLaren MCL35M'de daha fazlasının olduğu konusunda emindi.

Testlerde atılan mesafe açısından da diğer takımların çoğu daha iyiydi çünkü McLaren kat edilen mesafe açısından 8. sıradaydı. En geride yer alan Mercedes ve Aston Martin bazı mekanik sorunlar yaşamıştı ancak McLaren için durum pek öyle değildi.

Key, "Attığımız tur sayısıyla alakalı negatif bir neden yok. Bu, her gün pilotları değiştirmemizle alakalı bir durumdu. Bunun her zaman zamanlama açısından olumsuz etkisi olur."

"Aynı zamanda verdiğimiz aralarda verileri toplamaya çalıştık. Bu bazen pistte olup turlamaya karşı zaman kaybına neden olur."

"Tabii ki aracınızla doğrudan çok fazla mesafe kat etmek istersiniz ancak bunu yaparsanız, gerekli tüm testleri yapamayabilirsiniz."

"Planlı bir çalışmaydı. Tabii ki mümkün olan maksimum mesafeyi kat etmek isterdik ancak uyguladığımız programda, işaretlememiz gereken tüm kutuları işaretlemeyi başardık." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Dikkat çeken şey sadece pist üstündeki pürüzsüz performans ve McLaren garajındaki çalışmalar değildi. McLaren'ın yeni difüzör tasarımına olan yaklaşımı ve ortaya çıkardığı ürün de dikkat çekti. Bu, Key ve aero ekibinin sınırları nasıl zorladığını gösteriyordu.

Key, "Her zaman bir takımın diğerlerinden farklı bir fikirle ortaya çıkması hoş bir şeydir. Bu konuda aero departmanının ve aracın arka tarafında yeni kurallarla birlikte böyle bir fırsat olabileceğini düşünen arkada çalışan aerodinamik grubunun hakkını vermeliyiz."

"Onların hakkını vermeliyiz. Bu açıdan evet, şu an için sadece bizde olan bir şeyi bulmuş olmak güzel."

"Bu, çok fazla konuşulan görsel şeylerden birisiydi ancak orası aracın oldukça karmaşık olan arka tarafındaki daha büyük resmin sadece bir bölümüydü. Ancak birkaç hafta içerisinde bu bölümün unutulacağından eminim." dedi.

Peki McLaren, güç sıralaması açısından nerede yer alıyor? Takım kesinlikle zaman tablosundaki 7. sıradan daha yukarıda yer alıyor. Ancak aynısı listede 8 ve 9. sırada yer alan Alpine ve Aston Martin için de geçerli.

Key, takım olarak Bahreyn'de rakiplerinin neler yaptıklarını analiz etmek yerine daha çok yapmaları gereken şeylere odaklandıklarını söyledi. 

Key, "Nerede olduğumuzu söylemek çok zor. Biz gerçekten daha çok kendimize baktık ve testler boyunca attığımız adımlar konusunda rahat olmaya, daha önce bahsettiğimiz kutucukları işaretlemeye (yapmaları gereken şeyleri yapmaya), bizim ve Mercedes için kritik olan motor kurulumunun dayanıklı olmasına odaklandık."

"Fena bir test değildi ancak tam olarak herkesin nerede olduğunu söylemek tabii ki çok zor." dedi.

Takım Patronu Andreas Seidl da McLaren'in konumu konusunda temkinli konuştu.

Seidl, "Sıralamanın tam olarak nasıl olduğunu bilmek zor. Şu ana kadar gördüğümüz her şeye bakarsak, bir kez daha bilinen rakiplerimizle inanılmaz yakın olacağımızı söyleyebilirim. Yine geçen senekilerle aynı mücadele olacak."  

Andreas Seidl, Team Principal, McLaren

Andreas Seidl, Team Principal, McLaren

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"Mercedes ile yeni bir partnere sahip olduğumuzu ve ilk yarışta birlikte ilk defa birçok şeyi yapmamız gerektiğini, bu yüzden gerçek baskı olacağını unutmamak lazım. Yeni bir partnerle sıralamalara katılmak ve yarışa çıkmak oldukça zorlayıcı bir şey çünkü yeni güç ünitelerinin bu tür durumlarda çalışma şekli oldukça karmaşık bir konu."

"Ancak takımın son bir aydaki çalışma şeklinden, takımın yaptığı her şeyden ve herkesin ortaya koyduğu enerjiden çok mutluyum." 

"Geçen seneyi 3. sırada tamamlamamız harikaydı ancak son yarışta çok kolay bir şekilde 5. olma ihtimalimizin de olduğunu unutmamalıyız." dedi.

McLaren'ın yeni aracını erkenden piste çıkarması şu ana kadar karşılığını verdi ve takımı ilk yarış öncesinde güçlü bir konuma getirdi. Diğer taraftan aracın gelişimini geç bir tarihe bırakıp, tasarım süresini uzatmanın tüm bir sezonu düşündüğümüzde katkısı olabilirdi.

Ancak bu sene birçok parçanın gelişiminin dondurulmuş olması sebebiyle normal bir sezon değil. Aynı zamanda bütçe sınırı ve aerodinamik gelişim kısıtlamaları var. Ve tabii ki bir noktada tamamen 2022 projesine odaklanılması gerekiyor.

Şu an için hiçbir takım, kendisini hem bu yıl hem de yeni kuralların olduğu gelecek yıl için en uygun konuma getiren bir strateji izlediğinden emin olamaz. Bu konuda gerçek cevap ancak uzun vadede ortaya çıkacaktır.

paylaşım
yorumlar
Organizatörler, Avustralya GP'nin gerçekleşeceğinden emin

Önceki haber

Organizatörler, Avustralya GP'nin gerçekleşeceğinden emin
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar McLaren
Editör Adam Cooper

Çok Okunanlar

1
Formula 1

2021 Formula 1 kış testleri performanslarını değerlendiriyoruz

23s
2
Formula 1

Sainz: "Vettel, Ferrari'deki başarılarıyla gurur duymalı"

3s
3
Formula 1

McLaren'ın küçük adımları, 2021'de nasıl meyvesini verebilir?

11 dk
4
Formula 1

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

2 ay
5
Formula 1

Russell, Grosjean'ın yerine yeni GPDA direktörü oldu

1s
Son Haberler
McLaren'ın küçük adımları, 2021'de nasıl meyvesini verebilir?
F1

McLaren'ın küçük adımları, 2021'de nasıl meyvesini verebilir?

11dk
Organizatörler, Avustralya GP'nin gerçekleşeceğinden emin
F1

Organizatörler, Avustralya GP'nin gerçekleşeceğinden emin

54dk
Russell, Grosjean'ın yerine yeni GPDA direktörü oldu
F1

Russell, Grosjean'ın yerine yeni GPDA direktörü oldu

1s
Monza, İtalya GP'yi seyircili yapmak istiyor
F1

Monza, İtalya GP'yi seyircili yapmak istiyor

2s
Steiner: "Tünelin sonundaki ışığı 2022'de göreceğiz"
F1

Steiner: "Tünelin sonundaki ışığı 2022'de göreceğiz"

2s
Son Videolar
Charles Leclerc ve Carlos Sainz, Imola'da Ferrari yol araçlarıyla yarıştı 02:20
Formula 1
1s

Charles Leclerc ve Carlos Sainz, Imola'da Ferrari yol araçlarıyla yarıştı

Araç İçi Kamerasından Bahreyn GP Pisti (F1 2020 oyunu) 01:51
Formula 1
1s

Araç İçi Kamerasından Bahreyn GP Pisti (F1 2020 oyunu)

Bahreyn Uluslararası Pisti etrafında McLaren ile bir tur 01:51
Formula 1
23s

Bahreyn Uluslararası Pisti etrafında McLaren ile bir tur

Arnoux: 26:43
Formula 1
23s

Arnoux: "Schumacher harika biri, ama övülmesi gereken kişi Todt"

Max ve Checo Red Bull Racing F1 fabrikasını turluyor 03:04
Formula 1
21 Mar 2021

Max ve Checo Red Bull Racing F1 fabrikasını turluyor

Adam Cooper More from
Adam Cooper
Eski F1 pilotu ve Le Mans galibi Johnny Dumfries, 62 yaşında hayatını kaybetti
Formula 1 / Haberler

Eski F1 pilotu ve Le Mans galibi Johnny Dumfries, 62 yaşında hayatını kaybetti

AlphaTauri ekibi, Bahreyn'de COVID-19 aşısı oldu
Formula 1 / Son dakika

AlphaTauri ekibi, Bahreyn'de COVID-19 aşısı oldu

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur... Prime
Formula 1 / Özel Haber

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

More from
McLaren
Ricciardo'ya Renault'dan ayrılma kararını aldıran soru
Formula 1 / Son dakika

Ricciardo'ya Renault'dan ayrılma kararını aldıran soru

Ricciardo: "Henüz istediğim şeye, dünya şampiyonluğuna ulaşamadım"
Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Henüz istediğim şeye, dünya şampiyonluğuna ulaşamadım"

Schumacher: "Favorim Red Bull ve Max Verstappen"
Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "Favorim Red Bull ve Max Verstappen"

Çok Okunanlar Bugün

2021 Formula 1 kış testleri performanslarını değerlendiriyoruz
Formula 1 Formula 1 / Analiz

2021 Formula 1 kış testleri performanslarını değerlendiriyoruz

Sainz: "Vettel, Ferrari'deki başarılarıyla gurur duymalı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Vettel, Ferrari'deki başarılarıyla gurur duymalı"

McLaren'ın küçük adımları, 2021'de nasıl meyvesini verebilir?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

McLaren'ın küçük adımları, 2021'de nasıl meyvesini verebilir?

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

Russell, Grosjean'ın yerine yeni GPDA direktörü oldu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Russell, Grosjean'ın yerine yeni GPDA direktörü oldu

Verstappen: "Red Bull'un Mercedes'in önünde olduğunu düşünmesi 'aptallık' olur"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Red Bull'un Mercedes'in önünde olduğunu düşünmesi 'aptallık' olur"

Marko: "Mercedes'le benzer seviyedeyiz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Mercedes'le benzer seviyedeyiz"

Wolff: "Testlerde dolu depoyla tur attık ama W12 çok dengesiz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Testlerde dolu depoyla tur attık ama W12 çok dengesiz"

Son Haberler

McLaren'ın küçük adımları, 2021'de nasıl meyvesini verebilir?
F1 Formula 1 / Analiz

McLaren'ın küçük adımları, 2021'de nasıl meyvesini verebilir?

Organizatörler, Avustralya GP'nin gerçekleşeceğinden emin
F1 Formula 1 / Son dakika

Organizatörler, Avustralya GP'nin gerçekleşeceğinden emin

Russell, Grosjean'ın yerine yeni GPDA direktörü oldu
F1 Formula 1 / Son dakika

Russell, Grosjean'ın yerine yeni GPDA direktörü oldu

Monza, İtalya GP'yi seyircili yapmak istiyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Monza, İtalya GP'yi seyircili yapmak istiyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.