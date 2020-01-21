McLaren'ın kabus dolu dönemini bitiren adımlar neler?

Takımlar şampiyonasında elde edilen dördüncülük, McLaren'ın çok uzun zamandır elde edemediği sonuçtu. Takım en son 2014 sezonunda şampiyonada dördüncü olup podyuma çıkmıştı.

Carlos Sainz ve Lando Norris pilot kadrosunun gösterdiği performanslar, iyileşme sürecinde doğru adımların atıldığını gösteriyordu.

Takım, eski şaşalı günlerinin hâlâ çok uzağında ancak en azından Honda dönemindeki sisli hava dağılmış ve geçen sene ortaya çıkan eksikliklerden gerekli dersler çıkarılmış görünüyor.

McLaren, 2019'da sıralamalarda 8, yarışlarda ise 9 defa lider 3 takımın gerisinde en iyi ekip oldu. Dayanıklılık sorunları ya da pist üstünde ve pit stoplarda yapılan bazı hatalar olmasaydı, bu sayı daha fazla olabilirdi.

McLaren Racing CEO'su Zak Brown son seneleri, "Çok, çok daha iyi bir sezondu. Avustralya'dan bu yana gittiğimiz her yarış hafta sonunda puan mücadelesi verebileceğimizi bilmek güzeldi."

"Takım ve garajdaki hava gerçekten iyi. 2016'da takıma geldiğimde, mutfakta çok fazla usta vardı, şirkette hissedarlar arasında çok fazla şey oluyordu. Bu açıdan liderlik yönü ve odaklanma açısından eksiklikler vardı." şeklinde özetliyor.

Yapılan değişikliklerin sonucunda takım, artık daha odaklanmış durumda. Takım içerisinde daha az politika var ve çalışan insanlar olumsuz havadan etkilenmiyor. Tüm bu adımların etkisi, sonuçlarda görünüyor.

Andreas Seidl, Team Principal, McLaren, and Zak Brown, Executive Director, McLaren Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

McLaren için 2019'da öne çıkan özelliklerden birisi, sezon boyunca gelişimi sürdürmesiydi. İlk başta ön tarafı sınırlı ve arka taraftaki istikrarı pek iyi olmayan araç, gösterilen gelişim sonucunda daha istikrarlı bir hale dönüştü.

Özellikle İspanya GP'de getirilen güncelleme paketi, McLaren'ın orta grubun lideri olmasında büyük paya sahipti.

McLaren'ın 2019 aracı tam yarış mesafesinde 3 büyük takımla mücadele edecek güce sahip değildi zaman zaman yarışların başında kısa süreliğine de olsa büyük takımlarla mücadele edebildiği görüldü.

Geçen sene atılan bu adımın aslında tek bir açıklaması yok. Birçok şeyin bir araya gelmesiyle McLaren iyi bir sezon geçirdi.

Andreas Seidl'in takım patronu, James Key'in teknik patron olarak takıma katılmasının etkisi tabii ki var ancak iyileşme süreci onlar takıma katılmadan önce başladı. Takımın 2018'de yaşananlara aynı sene verdiği tepkinin sonuçları 2019'da görüldü. 2018'de Renault motoruna geçişin ardından ortaya çıkan sorunlara kısa süreli çözüm bulmak yerine uzun vadeli çözüm bulunmaya çalışıldı.

Seidl, "Öncelikle kış döneminde araçta büyük adım attılar. Araç piste çıkar çıkmak çok daha dayanıklıydı ve çok iyi temele sahipti. Bu araç, geçen seneki araca kıyasla gelişime daha farklı tepki vardı. Bu sayede sürekli güncelleme getirebiliyorduk çünkü hem CFD hem de rüzgar tüneli verileri, pist üstü verileriyle uyumluydu."

"Takım olarak sezon boyunca daha iyiye gittik. Bu bizim için cesaret verici bir şeydi ve güzel bir momentum yakalamamızı sağladı. Aynı zamanda açık bir şekilde gelişmemiz gereken alanları görmüş olduk."

"Öncelikle performansımızı geliştirmek zorundayız ve bunun üzerinde aralıksız çalışıyoruz. Gelecek sezon için sıradaki adımı atabileceğimizi umuyoruz. Ancak tüm sezonu analiz ettiğimizde, dayanıklılık ve pit stop gibi sorunlarla çok fazla puan kaybettiğimizi gördük. Bu yüzden kış döneminde bu alanlarda da çalışmamız lazım." dedi.

Seidl ve Key'in gelişinin sezon içerisindeki gelişime etkileri olsa da, onların en büyük etkisi uzun vadeli stratejik planlamada görüldü.

McLaren, yeni rüzgar tüneli ve simülatör yapımı konusunda ikna oldu. Takım gelecekte daha iyi bir konumda olabilmek için daha modern teknolojilere sahip olacak.

James Key, Technical Director, McLaren Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Bu konuda özellikle Seidl'in etkisi göz ardı edilemez. O, yarış takımının nasıl çalışması gerektiğini biliyor ve bu konuda çok çaba sergiliyor. Geçmişte dönemde McLaren'da böyle bir durum söz konusu değildi. Brown ve McLaren yönetimi, Seidl'a verdikleri tam destekle kazanan taraf oldular.

Seidl, "James ile takıma katıldığımızda, sezon başlamıştı. Takımın kış döneminde araç performansı açısından bu adımı atmış olması bizim işimizi daha kolay hale getirdi."

"Bu yüzden Gil de Ferran ve Zak'e geçen sene ortasında öncü oldukları değişikliklerden dolayı teşekkür etmeliyiz. Bundan çok fayda sağladık. Takım olarak eksik yönlerimizi analiz etme açısından yeterli zamanı bulduk ve gelecekte olmak istediğimiz yere ulaşabilmek için açık bir plan üzerinde çalışabildik." dedi.

Her şeyin yanında 2019'da McLaren'da gerçekten temiz bir atmosfer vardı. Pilotların güçlü bir sezon geçirmesi bunda etkili oldu.

Henüz 25 yaşında olan Carlos Sainz, iki senelik anlaşmaya sahip olmasının da rahatlığıyla orta grupta en istikrarlı performans gösteren isim oldu. Çaylak Norris ise ilk sezonu olmasına rağmen çok rahattı. Norris daha fazla olsa da, her iki pilot da şanssızlıklar yaşadı. Ancak her şey yolundayken ikisi de orta grubun önünde yer almayı başardılar.

McLaren, temmuz ayının başında onların 2020'de takımda kalacaklarını duyurarak şüpheleri ortadan kaldırdı. Fernando Alonso'nun hayaletinin hâlâ garajda olduğu dönemde bu adımı atmak önemliydi. Pilotlara iyi bir ödül verildi ve her ikisi bu ödüle iyi cevap verdiler.

Seidl, "Bu yolculuğun en önemli noktalarından birisi kesinlikle pilotlarımızdı. Hem Lando hem de Carlos harika iş başardılar. Araçta ve araç dışında nasıl olduklarını, garajda benimle, takımla ve mühendislerle, ayrıca evlerinde nasıl çalıştıklarını görüyorsunuz."

"Bu yüzden sezon içerisinde mümkün olan en erken dönemde bu iki pilotun bizim geleceğimiz olacağını açıklamak önemli ve mantıklı bir hamleydi." diyor.

Sainz, ilk yarışlarda yaşadığı talihsizliklerle beraber puan alamadı ancak Bakü caddelerinde aldığı yedinciliğin ardından sezon boyunca takım lideri olarak öne çıktı.

Norris'in sezon içerisinde aldığı en iyi sonuç iki defa altıncılık oldu. Kendisi normalde topladığından daha fazla puanı hak etmişti ancak bazı yarışlarda sorunla yolda kaldı.

Lando Norris, McLaren MCL34, leads Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Norris, takımın hayat dolu çaylağıydı ancak tüm eğlencenin arasında zayıf noktalarına odaklanma ve onları iyileştirme çalışmalarından uzak kalmadı. Hatta zaman zaman kendisi ve eksikleri konusunda acımasızca davrandı ancak bu zaten iyi olan her pilotta görülen özelliklerden birisi.

Seidl, "Carlos'un geçen seneki ilk testlerden bu yana kış boyunca ve sezon öncesi testlerden itibaren aracın gelişiminde çok önemli rol oynadığını görebilirsiniz. Sıralama ve aynı zamanda yarış performansları etkileyiciydi."

"Lando, etkileyici bir çaylak sezonu geçirdi ve daha ilk Formula 1 hafta sonunda Q3'e geçmeyi başardı. Sezon başındaki yarışlarda doğru bir yaklaşımla hafta sonuna başladı. Sonrasında deneyim kazandıkça bunu yarışlara yansıttı."

"Bu iki pilotun yaptığı kalkışlar sadece kendileri için değil takım için de harikaydı. Şu anda bu üç takımın önüne geçemeyeceğimizi biliyoruz ancak bazen startlarda Mercedes ya da Ferrari'nin önüne geçip 2-3 tur önlerinde kalmayı başardık. Bu durum, takımdaki herkese pozitif enerji veriyordu. Bunlar görmek istediğiniz şeyler." dedi.

Orta grubun önüne geçmek McLaren için takdiri hak eden bir adım olsa da esas zorlu iş şimdi başlıyor. McLaren, 2012'den bu yana yarış kazanabilen bir takım değil. En son şampiyonluk da 2008'de Lewis Hamilton'la kazanıldı. Bu açıdan geçmişte elde edilen başarılar günümüzde başarıyı garanti etmiyor.

Bu açıdan McLaren, yapısal güçlendirme çalışmalarını sürdürmeli ve büyük takımlarla aradaki farkı kapatmak için gerekli tüm adımları atmayı sürdürmeli.

Bu sene gerçekleşecek ilk test, takımın ileri yönde adımı sürdürmesi açısından önemli olacak. 2019'daki konseptinin gelişim aralığının dolduğunu belirten takım, yeni bir konsepte geçeceğini duyurmuştu. Bu açıdan McLaren, gelişimi sürdürebileceği alanlara odaklanmalı.

Takımdaki ilk aracını hazırlayan Key, "Tamamen eskiyi unutup farklı bir şey yapmak çılgınca olur. Mevcut konseptin çevresinde kalmalı ancak konsept içerisinde daha fazla performans bulabileceğimiz alanlara odaklanmalıyız."

"Umudumuz, 2019'daki aracın güçlü olduğu bölümleri koruyarak iyileştirmek, potansiyelimizi gösteremediğimiz alanlara daha fazla bakmak." diyerek yeni araç için işaretler vermişti.

McLaren, uzun zaman sonra ilk defa yükselişe geçmeyi başardı. Ancak daha da önemlisi, geçen sene gösterilen gelişimin rastgele olmadığı, doğru yolda gerçekçi adımlar atıldığına dair işaretler var.

Takımın tekrar ön sıralara dönmesi konusunda artık sadece iyimserlik ve McLaren isminin getirdiği şöhret yok. Tüm bunların yanında geçmiş senelerde yaşanan zorlukların ardından sıkı çalışma, iyi karar süreci ve doğru yolda ilerlemeyi sağlayacak strateji bulunuyor.

Edd Straw

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