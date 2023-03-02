McLaren'in hareketli reklam paneli FIA onayından geçti!
McLaren'in birçok sponsoru dönüşümlü olarak araçta gösterebilmek için tasarlattığı ekranlar FIA onayını aldı ve artık sezon boyunca her seansta kullanılacak.
Geçen sezonun sonlarına doğru birkaç antrenman seansı esnasında yenilikçi sponsor fikrini deneyen ekip, kokpitin hemen yan tarafında isteğe bağlı olarak logoları değiştirebilen iki ekranlı bir sistem kullanıyor.
Seamless Digital tarafından tasarlanan 190 gram ağırlığındaki panel kaportaya uyum sağlıyor ve sponsorların yanı sıra DRS aktivasyonu, pit stoplar ya da en hızlı turlar gibi pilot girdilerine göre bilgiler de sunacak şekilde de ayarlanabiliyor.
Bir takım sözcüsü, "Dinamik markalama teknolojisi, Bahreyn GP'sinden itibaren sezon boyunca -yarışlar da dahil olmak üzere- tüm seanslarda araçta yer alacak."
"Kokpitin etrafındaki iki ekranlı sistem, 2022 ABD GP'si antrenman seanslarında ilk kez görücüye çıkmıştı ve artık aracın kalıcı bir parçası."
"Teknoloji bu hafta sonu ilk kez bir F1 yarışı sırasında kullanılacak. Ekranlarda ortaklarımızdan Google Chrome'a ait farklı markalar bulunacak." ifadelerini kullandı.
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