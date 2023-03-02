Önceki / Albon: "Geliştik ancak halen en yavaş araca sahibiz" Sonraki / Sainz: "Şampiyonluk ilk yarışta kazanılmaz"
Formula 1 / Bahreyn GP Haberler

McLaren'in hareketli reklam paneli FIA onayından geçti!

McLaren'in birçok sponsoru dönüşümlü olarak araçta gösterebilmek için tasarlattığı ekranlar FIA onayını aldı ve artık sezon boyunca her seansta kullanılacak.

Altay Gök
Ekleyen:
McLaren'in hareketli reklam paneli FIA onayından geçti!
Haberi dinle

Geçen sezonun sonlarına doğru birkaç antrenman seansı esnasında yenilikçi sponsor fikrini deneyen ekip, kokpitin hemen yan tarafında isteğe bağlı olarak logoları değiştirebilen iki ekranlı bir sistem kullanıyor.

Seamless Digital tarafından tasarlanan 190 gram ağırlığındaki panel kaportaya uyum sağlıyor ve sponsorların yanı sıra DRS aktivasyonu, pit stoplar ya da en hızlı turlar gibi pilot girdilerine göre bilgiler de sunacak şekilde de ayarlanabiliyor.

Bir takım sözcüsü, "Dinamik markalama teknolojisi, Bahreyn GP'sinden itibaren sezon boyunca -yarışlar da dahil olmak üzere- tüm seanslarda araçta yer alacak."

"Kokpitin etrafındaki iki ekranlı sistem, 2022 ABD GP'si antrenman seanslarında ilk kez görücüye çıkmıştı ve artık aracın kalıcı bir parçası."

"Teknoloji bu hafta sonu ilk kez bir F1 yarışı sırasında kullanılacak. Ekranlarda ortaklarımızdan Google Chrome'a ait farklı markalar bulunacak." ifadelerini kullandı.

paylaşım
yorumlar

Albon: "Geliştik ancak halen en yavaş araca sahibiz"

Sainz: "Şampiyonluk ilk yarışta kazanılmaz"
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Hamilton, dalgalanmanın ortadan kalktığını düşünüyor

Hamilton, dalgalanmanın ortadan kalktığını düşünüyor

Formula 1
Bahreyn GP

Hamilton, dalgalanmanın ortadan kalktığını düşünüyor Hamilton, dalgalanmanın ortadan kalktığını düşünüyor

Canlı anlatım: Bahreyn GP 2. antrenman seansı

Canlı anlatım: Bahreyn GP 2. antrenman seansı

Formula 1
Bahreyn GP

Canlı anlatım: Bahreyn GP 2. antrenman seansı Canlı anlatım: Bahreyn GP 2. antrenman seansı

Croft: "AMR23, yeni bir ekibin eseri"

Croft: "AMR23, yeni bir ekibin eseri"

Formula 1
Bahreyn GP

Croft: "AMR23, yeni bir ekibin eseri" Croft: "AMR23, yeni bir ekibin eseri"

Son Haberler

F2 Bahreyn: Pourchaire tam 0.7 saniye farkla pole pozisyonunda!

F2 Bahreyn: Pourchaire tam 0.7 saniye farkla pole pozisyonunda!

FIA F2

F2 Bahreyn: Pourchaire tam 0.7 saniye farkla pole pozisyonunda! F2 Bahreyn: Pourchaire tam 0.7 saniye farkla pole pozisyonunda!

F3 Bahreyn sıralama turları: Mini henüz ilk yarışında pole pozisyonunda!

F3 Bahreyn sıralama turları: Mini henüz ilk yarışında pole pozisyonunda!

F3 FIA F3

F3 Bahreyn sıralama turları: Mini henüz ilk yarışında pole pozisyonunda! F3 Bahreyn sıralama turları: Mini henüz ilk yarışında pole pozisyonunda!

Stroll, 2. antrenmanda sakat bileğini korumak için direksiyonu sadece sol eliyle çevirmiş

Stroll, 2. antrenmanda sakat bileğini korumak için direksiyonu sadece sol eliyle çevirmiş

F1 Formula 1

Stroll, 2. antrenmanda sakat bileğini korumak için direksiyonu sadece sol eliyle çevirmiş Stroll, 2. antrenmanda sakat bileğini korumak için direksiyonu sadece sol eliyle çevirmiş

Bottas: "İlk 10'a girmek kolay olmayacak"

Bottas: "İlk 10'a girmek kolay olmayacak"

F1 Formula 1

Bottas: "İlk 10'a girmek kolay olmayacak" Bottas: "İlk 10'a girmek kolay olmayacak"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.