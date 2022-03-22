McLaren'ın fren sorunları, F1 2022 araçlarının ne kadar "ham" olduğunu gösterdi

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McLaren, Barcelona'da testlerinde güçlü görünmüştü, ancak takım Bahreyn testlerinde frenlerin aşırı ısınması sorunu ile karşı karşıya kaldı ve o zamandan beridir de iyi bir görünüm vermiyor.

Bu, testlerde de antrenmanlarda da takımın uzun sürüşler yapmasını engelledi, dolayısıyla Bahreyn yarışında da işler iyi gitmedi. Yarış boyunca yol tutuşu eksikliği ile başa çıkmaya başlayan McLaren'da ne Lando Norris ne de Daniel Ricciardo puan alabildi.

Takım, Bahreyn'de yaşadıkları fren sorunlarının onları tamamen şaşırttığını, sorunların üstesinden gelmesi zor sorunlar olduğunu ve hala tam olarak çözülmediğini kabul ediyor.

Sıkıntıları tetikleyen koşullara değinen James Key, orijinal fren kanalı tasarımının McLaren'ın frenler için sahip olduğu tüm kriterleri karşıladığını, ancak 2022 kural değişikliklerinin diğer etkilerini beklemediklerini söyledi.

Key, "Bence bu, bir bakıma bu araçların ne kadar ham olduğunu ve onları nasıl düzelteceğimize dair öğrenecek daha çok şey olduğunu gösteriyor."

"Bence fren kanalında yaşadığımız anormallikler gerçekten garip, nitekim soğutma için sahip olduğumuz tüm kriterleri geçmesine rağmen düzgün çalışmadı."

"Burada neler oluyor diye düşünmeye başladık, ardından ne olduğunu araştırdık. Sonuç olarak bu pistte karşımıza çıkan, fakat temelde dahili olarak bulunmayan belirli bir durum ile karşılaştık." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Key, bu sıkıntılar sonrası McLaren fabrikasının Bahreyn GP'si geçici çözümler bulmaya çalışmak için hızlı adımlar attığını ve müthiş tepki verdiklerini belirtti.

Key, "Fabrikadaki çocuklar sorunu çok hızlı bir şekilde tanımlamak için harika bir iş çıkardılar. Aerodinamik bir perspektiften -özellikle de kanal akışı perspektifinden- çözümler bulmak, çözümleri tasarıma dökmek ve yeni parçaları Bahreyn'e getirmek için çok sıkı çalıştılar."

"Böyle bir şey yapmayalı uzun zaman oldu, bu yüzden takımın hızlı adımlar atabilmesi harika."

"Ama aynı zamanda biraz da ders almış olduk. Sanırım geçmişte güvendiğimiz tüm metodolojilerin yeni kurallar dahilinde pek işe yaramayacağını gösteriyor." dedi.

McLaren, şu anda ise Suudi Arabistan ve Avustralya yarışları için frenlerde yapılacak değişikliklerin değerlendirildiğini söyledi.

Takım patronu Andreas Seidl, "Takım şu anda piste yeni parçalar getirmek için çok çalışıyor. Ancak önümüzdeki hafta Cidde ve ardından Melbourne'deki yarış için tam olarak ne olacağı üzerinde de çalışıyoruz." dedi.